Zendaya promete que ‘desaparecerá’ tras los estrenos de ‘Euphoria’, ‘Spider-Man: Brand New Day’, ‘Dune 3’ y sus otros proyectos de 2026

Después de mucho trabajo en el set, 2026 será un año de exposición total para Zendaya, y quizá también el último respiro antes de bajar la cortina por un rato. La actriz de 29 años, quien tiene en fila una serie de estrenos grandes para cine y televisión, reveló que planea apartarse un poco del reflector cuando termine esta racha.

Zendaya de verdad dice que desaparecerá

En una entrevista reciente, Zendaya confesó que espera que el público no termine harto de verla este año, porque luego de esa avalancha de proyectos piensa “desaparecer” un poco. A la intérprete le espera una dura temporada de estrenos donde su rostro estará en casi todas partes, tanto en redes como en espectaculares. Aquí su declaración completa:

“Solo espero que la gente no se canse de mí. Realmente aprecio a todos los que apoyan cualquiera de las películas [y] mi carrera de cualquier manera. Estoy profundamente agradecida. Solo espero que no se cansen de mí este año porque, les digo algo, voy a desaparecer por un tiempo. Tendré que esconderme un poco.”

Zendaya como Chani en Dune 3

El sistema todavía nos vende la ilusión de la presencia permanente y de la figura disponible todo el tiempo. En este sentido, Zendaya parece asumir que la sobreexposición sí le pasa factura. Sabe que tiene una racha imponente este año, pero también entiende que conviene retirarse antes de que la saturación la convierta en una persona no tan grata de internet.

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Todas las películas y series de Zendaya en 2026

El desfile zendayesco empieza con El Drama, la película de A24 que llega a cines el 3 de abril. Ahí comparte pantalla con Robert Pattinson en una historia dirigida por Kristoffer Borgli, justo antes de que la televisión la reclame otra vez. Apenas nueve días más tarde, el 12 de abril, vuelve como Rue en la tercera temporada de Euphoria, cuyo nuevo tráiler ya se encuentra disponible en todas las redes sociales.

Luego viene el verano, que para Zendaya parece una doble embestida de estudio grande. La Odisea, la nueva cinta de Christopher Nolan donde interpreta a Palas Atenea, la de ojos de lechuza, ya tiene fecha para el 17 de julio en su sitio oficial. Dos semanas después llegará Spider-Man: Brand New Day, programada para el 31 de julio, con Tom Holland de vuelta como Peter Parker y Zendaya otra vez ligada al universo del héroe arácnido.

Ese calendario ya bastaría para cualquier estrella de cine, pero el cierre del año le reserva otra bomba: Dune 3, prevista para el 18 de diciembre. La película completará la trilogía de Denis Villeneuve y la colocará otra vez dentro de una saga de escala monumental.

La otra posibilidad

Cabe mencionar que el ruido alrededor de Avengers: Doomsday sigue existiendo, pero su participación ahí no ha sido anunciada oficialmente. La película sí mantiene el 18 de diciembre como fecha de estreno, aunque la información disponible hasta ahora no la coloca en el reparto confirmado. Por eso el año de Zendaya ya luce descomunal aun sin contar ese posible movimiento de Marvel.

Robert Pattinson y Zendaya en The Drama

Lo verdaderamente singular de este calendario no es tanto el volumen, sino la variedad. En unos cuantos meses pasará del cine contemporáneo al drama televisivo que la convirtió en actriz de prestigio; luego saltará al espectáculo industrial de Nolan, a Marvel y al cierre de una saga espacial que ayudó a engrandecer su imagen como estrella adulta. No hay muchas intérpretes de su generación moviéndose con soltura entre tantos frentes a la vez.

¿De qué tratará Dune 3 y cuál es el papel de Zendaya?

Dune 3 adaptará El Mesías de Dune y dará un salto de 17 años con respecto a la entrega anterior. El primer tráiler, difundido hace varios días, muestra que la relación entre Paul Atreides y Chani entra en una fase mucho más áspera, con ambos tal vez colocados en los lados enfrentados de una lucha que no puede terminar bien.

En la nueva película, Chani ya no quedaría reducida al papel de acompañante sentimental ni a una figura contemplativa del desierto. Los avances la colocan en el centro del conflicto, en tensión con Paul y con una presencia de combate. Si la segunda entrega la acercó al corazón del relato, la tercera parece dispuesta a convertirla en una fuerza política y afectiva capaz de partir la historia.

Con información de Variety.

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