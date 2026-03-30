‘Dune 3’: Anya Taylor-Joy revela que lloró cuando terminó de filmar la película y que fue ‘su trabajo soñado’

La tercera entrega del universo de Dune comienza a perfilarse como esa conclusión que nos dejará temblando de emoción. Con el rodaje terminado hace tiempo y una historia que llevará el conflicto en Arrakis hacia otro nivel, las nuevas declaraciones de Anya Taylor-Joy nos hablan sobre la escala y espectacularidad de una producción que por […]

La tercera entrega del universo de Dune comienza a perfilarse como esa conclusión que nos dejará temblando de emoción. Con el rodaje terminado hace tiempo y una historia que llevará el conflicto en Arrakis hacia otro nivel, las nuevas declaraciones de Anya Taylor-Joy nos hablan sobre la escala y espectacularidad de una producción que por mucho tiempo se creyó imposible de filmar.

Anya Taylor-Joy lloró por Dune 3

Fue hasta muchos después de terminado el rodaje cuando la actriz compartió el alcance emocional de su experiencia en Dune 3. Anya Taylor-Joy confesó que rompió en llanto al concluir la filmación, al describir el proyecto como un momento profundamente significativo en su trayectoria.

“Lloré desconsoladamente cuando terminamos esa película. Acabo de ver el tráiler otra vez y pensé: ‘Esto va a ser todo un momento'”, dijo en entrevista con Entertainment Tonight al recordar el cierre del rodaje. La actriz también definió la película como “el trabajo de sus sueños”.

Anya Taylor-Joy como Alia Atreides en Dune 3

La producción, dirigida por Denis Villeneuve, implicó meses de trabajo en locaciones exigentes como Budapest y Abu Dhabi, donde las condiciones del desierto influyeron tanto en la historia como en la experiencia física del elenco. El proyecto les exigió a sus estrellas y staff un compromiso total, algo que Taylor-Joy asumió como parte esencial del proceso.

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¿Quién es Alia Atreides?

Dentro de la historia, Anya Taylor-Joy interpreta a Alia Atreides, una mujer que va más allá de los límites tradicionales del poder en el universo de Dune. En lugar de ser un personaje secundario, Alia representa el conocimiento ancestral, sensibilidad extrema y una relación única con el tiempo y la memoria.

La propia actriz describió la mente de su personajes como un espacio saturado de voces y recuerdos que no le pertenecen únicamente a ella. “Lleva en su mente el peso y la sabiduría de generaciones y generaciones”, explicó para Deadline hace algunos días, y aludió a la carga que define cada una de sus decisiones. Esa acumulación de conciencia rompe cualquier noción de normalidad.

Esa condición la coloca en un punto demasiado inestable. Alia no es un personaje convencional y su vínculo con su hermano Paul se convierte en el eje que ordena o desordena su mundo. Según Taylor-Joy, esa devoción es lo único que le da sentido, aunque también la empuja hacia límites difíciles de contener.

¿De qué trata Dune 3?

La secuela retoma la historia tras los eventos de la segunda película, con un salto temporal que permite observar las consecuencias de tener demasiado poder. Paul Atreides, ahora en una posición dominante, enfrenta las implicaciones de sus decisiones.

Alia Atreides en Arrakis

La película adapta El Mesías de Dune, la novela de Frank Herbert publicada en 1969, y se plantea como el cierre de la trilogía dirigida por Villeneuve. El director ya confirmó que este capítulo tendrá una carga mucho más tensa, con una viaje que se adentra en los costos del liderazgo y en las fracturas que deja el control absoluto.

El reparto reúne a estrellas como Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson y Javier Bardem, a quienes se suma Taylor-Joy en un papel que evolucionará.

El regreso de Duncan Idaho

Uno de los elementos más interesantes de esta entrega es la reaparición de Duncan Idaho, interpretado por Jason Momoa. Traerlo de vuelta es darle a la historia una dimensión distinta, relacionada tanto a la memoria como a la identidad, sin depender de los términos habituales de continuidad. Quienes no hayan leído la novela quedará impresionados con la naturaleza de Idaho en Dune 3. Momoa, por su parte, está encantado por tener la oportunidad de volver.

Dune 3 se estrena en salas de cine el próximo 18 de diciembre. Competirá con Avengers: Doomsday, la joya de Marvel Studios que llegará a cines exactamente en la misma fecha. El séptimo arte de Hollywood cerrará con broche de oro este 2026 y nosotros estamos listos para verlo.

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