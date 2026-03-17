Zendaya responde a fotos virales de su boda con Tom Holland: ‘Son IA, no son reales’

La actriz desmintió las fotos virales de su supuesta boda y aclaró que fueron generadas con IA

En los últimos días, mientras Zendaya promociona nuevos proyectos y se acerca el lanzamiento de avances importantes para sus próximas películas, su nombre también circuló ampliamente en redes sociales por una serie de imágenes que algunos de sus seguidores tomaron por reales: presuntas fotografías de su boda con Tom Holland, actor con el que lleva varios años saliendo (y se rumorea que ya se casaron).

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Durante una reciente aparición en televisión, Zendaya abordó directamente tanto ese tema como su participación en la próxima entrega de Spider-Man, en un momento en que el interés por su carrera y su vida personal vuelve a crecer.

¿Qué dijo Zendaya sobre las fotos virales de su boda?

En su visita al programa de Jimmy Kimmel, la actriz fue cuestionada sobre las imágenes que circularon en redes sociales y que supuestamente mostraban su boda con Tom Holland.

Una de las imágenes de Zendaya y Tom Holland casados, generada por IA

Zendaya aclaró que dichas fotografías no son reales y explicó cómo incluso personas en la vida cotidiana las daban por verdaderas: “Estaba por ahí, en la vida real, y la gente me decía: ‘¡Dios mío, las fotos de tu boda son preciosas!’. Y yo les decía: ‘Cariño, son IA. !No son reales!’”

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Las imágenes, generadas con inteligencia artificial, se viralizaron rápidamente tras reportes sobre la relación entre ambos actores, lo que provocó reacciones y especulación entre fans. La actriz evitó profundizar en detalles sobre su vida privada, pero dejó claro que ese contenido no corresponde a un evento real.

Su reacción al nuevo ‘Spider-Man’ y el papel de Tom Holland

En la misma entrevista, Zendaya también habló sobre ‘Spider-Man: Brand New Day‘, la nueva entrega del personaje dentro del universo de Marvel Studios.

La actriz confirmó que ya ha visto parte del material del filme: “he visto bastante”, y añadió: “me siento muy bien sobre lo que vi.”

Zendaya destacó además el vínculo que ha construido con la franquicia: “Obviamente, es una parte importantísima de nuestra historia, y crecimos haciendo esas películas.” En ese mismo tono, subrayó el compromiso de Holland con el personaje: “Sé que a Tom le importa muchísimo el papel y hacerle justicia. Realmente ha hecho un gran trabajo.”

Cuando el conductor planteó que Holland es el mejor Spider-Man, la actriz respondió con humor: “Estoy sesgada, ¡pero sí!”

Aunque forma parte del elenco, distintos reportes señalan que su papel como MJ podría ser más reducido en esta nueva entrega, lo que mantiene la incertidumbre sobre el rumbo de su personaje tras los eventos previos.

Lo que se sabe de ‘Brand New Day’ y el futuro de la historia

‘Spider-Man: Brand New Day‘ será dirigida por Destin Daniel Cretton, con guion de Chris McKenna y Erik Sommers, quienes ya han trabajado en entregas anteriores del personaje.

Imagen generada con IA, una de las muchas que engañaron a los fans de Zendaya y Tom Holland

La película continuará los acontecimientos de ‘Spider-Man: No Way Home‘, donde un hechizo provocó que el mundo olvidara la identidad de Peter Parker. Esto deja abierta la posibilidad de explorar si personajes como MJ recuperarán sus recuerdos o si la historia tomará un rumbo distinto.

El elenco incluye a Tom Holland junto a Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Jacob Batalon, Sadie Sink y Florence Pugh.

El estreno está programado para el 31 de julio de 2026, mientras que el primer adelanto completo se espera en los próximos días, en paralelo con otros lanzamientos relevantes en la carrera de Zendaya, como el nuevo material de la saga ‘Dune’.

Con información de Comic Book Movie.

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