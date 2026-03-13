Labrinth, compositor de ‘Euphoria’, lanza mensaje contra la serie y dice que está harto de la industria

La declaración aparece poco antes del estreno de la tercera temporada del drama televisivo

El compositor y productor musical Labrinth sorprendió a fans de ‘Euphoria’ al publicar un mensaje en redes sociales en el que expresa su frustración con la industria del entretenimiento y arremete directamente contra la popular serie de HBO. La declaración apareció mientras la producción se prepara para el estreno de su tercera temporada, previsto para el 12 de abril, y generó reacciones inmediatas entre seguidores y colegas del músico. Labrinth ha sido una figura clave en la identidad sonora del programa desde su debut en 2019.

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¿Qué dijo Labrinth sobre ‘Euphoria’ y la industria?

La polémica comenzó con una publicación en Instagram en la que el músico, ganador del Emmy y nominado al Grammy, lanzó un mensaje directo contra la industria musical y televisiva. En el texto escribió:

Zendaya como Rue en el tráiler de ‘Euphoria 3’ (imagen: HBO Max)

“Estoy harto de esta industria. Al diablo Columbia. Al diablo doblemente Euphoria. Me largo. Gracias y buenas noches.”

En el mensaje también menciona a Columbia Records, el sello discográfico con el que actualmente está firmado. Labrinth lanzó con esa compañía su álbum más reciente, Cosmic Opera Act 1, publicado en enero.

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Aunque el músico no ofreció explicaciones adicionales sobre lo que motivó el comentario, el mensaje circuló rápidamente entre fans de la serie y medios especializados. Hasta el momento, representantes de Labrinth, HBO y Columbia Records no han respondido a solicitudes de comentarios para aclarar la situación.

La importancia de Labrinth en la música de ‘Euphoria’

Desde el estreno de ‘Euphoria’ en 2019, Labrinth ha sido el responsable del score y gran parte de la música que acompaña la serie creada por Sam Levinson. Su trabajo ayudó a definir el tono emocional del drama juvenil protagonizado por Zendaya y que también lanzó o consolidó las carreras de actores como Sydney Sweeney y Jacob Elordi.

Varias canciones asociadas a la serie se volvieron particularmente populares entre el público. Entre ellas se encuentran “All for Us”, “Formula”, “Mount Everest” y “Never Felt So Alone”. Esta última incluye la participación de Billie Eilish y fue nominada al Grammy.

El éxito de estas composiciones, que acumulan millones de reproducciones en plataformas de streaming, convirtió a Labrinth en uno de los elementos más reconocibles de la identidad sonora de la serie.

Sydney Sweeney como Cassie en ‘Euphoria’ (imagen: HBO Max)

La temporada 3 y la llegada de Hans Zimmer

El comentario del músico llega en un momento clave para la producción de ‘Euphoria’. La tercera temporada se estrenará el 12 de abril y será la primera desde 2022, después de una larga pausa entre temporadas.

Para esta nueva entrega, HBO anunció que el compositor Hans Zimmer se sumaría al proyecto para trabajar en la música de la serie. En ese momento, Labrinth reaccionó positivamente a la noticia y expresó entusiasmo por la colaboración.

Con información de Variety.

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