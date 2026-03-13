¿Sydney Sweeney se peleó con el elenco de ‘Euphoria’? Nuevo video promocional dejó fuera a la actriz de Cassie Howard

La nueva temporada de Euphoria está a la vuelta de la esquina y la polémica nunca está de sobra. HBO ya está anunciando la serie y rápidamente los fans notaron un detalle particular en uno de los videos promocionales: la ausencia de Sydney Sweeney. Por supuesto que el fandom no se hizo del rogar y una vez más están circulando los rumores de disputa entre la actriz de Cassie Howard y el resto de las intérprete que conforman el reparto, en especial con Zendaya.

El ascenso de Zendaya y Sydney

En el corazón de Euphoria se encuentran dos trayectorias actorales que crecieron de forma paralela. Zendaya se convirtió en una de las figuras centrales de la televisión contemporánea gracias a su interpretación de Rue Bennett, papel que le valió reconocimiento crítico y premios importantes dentro de la industria como el Emmy a Mejor actriz hace unos años.

Sydney Sweeney, por su parte, se apoderó del mundo con el personaje de Cassie Howard, cuya evolución fue uno de los puntos más comentados de la serie. El drama adolescente sirvió como plataforma para que ambas intérpretes ampliaran su alcance en Hollywood y participaran en proyectos cinematográficos y televisivos de mayor alcance comercial.

Zendaya ha hablado en distintas ocasiones sobre el ambiente que se vive dentro del set. En una entrevista previa con Entertainment Weekly, la actriz comentó que el equipo desarrolló una dinámica de apoyo constante durante el rodaje. “Estoy muy agradecido de estar en un lugar donde me siento cómoda y segura, y con actores y actrices con quienes obviamente tengo mucha cercanía”. Sin embargo, lo que se ve en las redes sociales tiene a los fans cuestionando lo que pasó en el set de Euphoria 3 y en la actual etapa de promoción.

Los nuevos rumores de enfrentamiento

Las teorías sobre un posible conflicto comenzaron a circular después de que un video promocional de la tercera temporada, liberado ayer, mostrara a Zendaya, Alexa Demie, Maude Apatow y Hunter Schafer…. pero no a Sydney Sweeney. Usuarios de redes sociales observaron en ese detalle una señal de distancia entre la actriz y sus compañeros.

De acuerdo con información publicada por Daily Mail, una fuente cercana a la producción aseguró que Zendaya habría evitado participar en actividades promocionales junto a Sweeney tras una controversia reciente relacionada con el anuncio publicitario de American Eagle lanzado el año pasado. El medio señaló que el clima alrededor de esa campaña produjo incomodidad dentro del equipo, pues también se acusó a la actriz de estar alineada con el Partido Republicano y el pensamiento MAGA.

Lo que sabemos de la temporada 3 de Euphoria

Sydney Sweeney en la temporada 3 de Euphoria

La tercera temporada de Euphoria introducirá cambios importantes en la estructura narrativa. La historia incorporará un salto temporal de varios años que modificará el punto en el que se encuentran los personajes dentro de la trama. La producción continúa bajo la dirección creativa de Sam Levinson, figura que no deja de ser polémica gracias a su estilo visual y por los temas que explora la serie. Las nuevas entregas retomarán los conflictos que caracterizan al universo de la serie, pero con unos protagonistas adultos.

Han pasado casi cuatro años desde la última temporada de Euphoria y las vidas de varias de sus estrellas cambiaron para siempre. Sydney Sweeney protagonizó películas como Con Todos Menos Contigo, La Empleada, Christy, Inmaculada y Madame Web. Jacob Elordi es otro caso de éxito con cintas como Cumbres Borrascosas, Saltburn, Priscilla y Frankenstein; esta última le valió la nominación al premio Oscar y una excelsa colaboración con Guillermo del Toro. Por su parte, Zendaya trabajó en Desafiantes, y este año volverá en La Odisea y Duna 3.

La tercera temporada de Euphoria se estrena en la plataforma de HBO Max el 12 de abril.

