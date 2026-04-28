‘Euphoria’: Actriz habla de la relación entre Zendaya y Sydney Sweeney tras rumores de rivalidad

La conversación también se ha cruzado con las polémicas recientes de Sweeney

Desde mucho antes del lanzamiento de la tercera temporada de ‘Euphoria‘, corrió el rumor de que en el set hubo tensión debido a una supuesta rivalidad entre Zendaya y Sydney Sweeney. Ahora, el tema vuelve a estar sobre la mesa, especialmente después de que una foto reciente del elenco provocara más especulaciones; sin embargo, las declaraciones de una actriz de la serie ponen en entredicho lo que se dice en internet.

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¿Qué dijo Jessica Blair Herman sobre Zendaya y Sydney Sweeney?

Jessica Blair Herman, actriz que aparece en la temporada 3 de ‘Euphoria’ como vecina de los personajes de Sydney Sweeney y Jacob Elordi, negó que el ambiente en el set estuviera marcado por tensiones entre las dos protagonistas. Durante una aparición en el programa ‘Good Day New York’, Herman aseguró que el reparto sí mantenía una buena dinámica de trabajo.

Jessica Blair Herman y Sydney Sweeney (imagen: Getty)

“Sí lo tienen,” dijo la actriz al hablar de cómo se llevaban los integrantes del elenco. “Y no lo digo solo por decir.”

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Herman fue todavía más clara al rechazar la idea de un conflicto interno. Según explicó, en la producción no percibió el tipo de drama que algunos reportes han sugerido en los últimos días. “No hubo drama,” afirmó. Después añadió: “Realmente han creado una hermosa relación de trabajo y todos quieren trabajar, venir y hacer el trabajo.”

Sus declaraciones llegan después de que un reporte de The Sun asegurara, con base en una fuente anónima, que la relación entre Zendaya y Sweeney estaba lejos de ser cordial. Esa versión sostuvo que habría alivio cuando ‘Euphoria’ terminara y ambas pudieran tomar caminos separados.

La foto del elenco y el origen de los rumores

Los rumores tomaron fuerza cuando Sydney Sweeney no apareció en una fotografía reciente del elenco de la temporada 3. En redes, esa ausencia fue leída por algunos usuarios como una señal de distancia entre ella y Zendaya, aunque Page Six reportó después que, de acuerdo con una fuente, Sweeney estaba filmando una escena cuando se tomó la imagen.

Además, otra fuente citada por Page Six negó que hubiera mala relación entre las actrices. “Ambas tienen mucha demanda y trabajan continuamente,” dijo, aludiendo a las agendas profesionales de ambas. Esa explicación coincide con el argumento de Herman, quien señaló que el trabajo de Zendaya y Sweeney dentro de la serie no necesariamente las coloca juntas en el set.

“Para ser justos, cuando yo estuve allí, no estaban compartiendo escenas,” explicó. “Sus historias son muy distintas, se rueda en días diferentes y demás.”

La aclaración es relevante porque ‘Euphoria’ ha separado cada vez más varias de sus líneas narrativas. Rue, interpretada por Zendaya, y Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, no siempre ocupan el mismo espacio dramático, por lo que la falta de interacción pública no confirma por sí sola una disputa.

Sydney Sweeney como Cassie en ‘Euphoria’ (imagen: HBO Max)

Sydney Sweeney y sus polémicas reales

La supuesta rivalidad entre Zendaya y Sydney Sweeney no es algo que se pudiera tomar automáticamente como un chisme. Mientras Zendaya suele ser percibida como una figura cuidadosa con su imagen y asociada con causas progresistas, Sweeney ha enfrentado críticas por polémicas que algunos usuarios han interpretado como señales de tibieza política o, incluso como posturas tácitas, aunque la actriz no se ha definido públicamente en esos términos.

Uno de los episodios más comentados fue su campaña para American Eagle, construida alrededor del juego de palabras entre “jeans” y “genes”. La publicidad provocó críticas porque mostraba a Sweeney, una actriz rubia y de ojos claros, en un anuncio que algunos sectores asociaron con ideas sobre herencia, belleza y superioridad genética. La marca defendió la campaña, pero la actriz evitó entrar de lleno en la discusión política que se formó alrededor del anuncio.

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