‘Gundam’: Todo sobre la nueva pelicula de ciencia ficción con Sydney Sweeney y Noah Centineo

El universo de Gundam se prepara para dar uno de sus saltos más ambiciosos al cine en acción real, ahora con una producción internacional que traducirá décadas de historia animada en otro formato. La nueva película, impulsada por Netflix, reúne a Sydney Sweeney y Noah Centineo como protagonistas en un proyecto que ya comenzó su fase de rodaje fuera de Estados Unidos.

¿De qué trata Gundam?

El punto de partida de Gundam se remonta a finales de los años setenta, cuando Yoshiyuki Tomino planteó una historia bélica situada en un futuro donde la humanidad ha colonizado el espacio. En ese escenario, la Tierra y sus colonias se enfrentan en conflictos armados que tienen como centro a los mobile suits, enormes máquinas de combate pilotadas por humanos.

La nueva película se agarra de esa base, aunque mantiene bajo reserva los detalles de su historia. Se sabe que los protagonistas estarán involucrados en un conflicto mayor, pero hasta sus productores se mantiene bastante precavida en cuanto a revelaciones oficiales.

Noah Centineo en Street Fighter

La producción ya se encuentra en marcha en Australia, donde el equipo inició el rodaje que promete realismo técnico y espectáculo. El proyecto ha dejado atrás la etapa de desarrollo y entra en una fase decisiva, en la que comenzará a tomar forma el tono final de la película.

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La película será leal a los fans

Uno de los puntos que más inquieta a quienes siguen Gundam desde hace años es la fidelidad al material original. Noah Centineo, quien encabeza el reparto junto a Sydney Sweeney, abordó esa preocupación en declaraciones recientes para Collider:

“De la misma forma en que pusimos a los fans primero en Street Fighter, también lo hacemos en Gundam. Legendary está trabajando en ambas, así que para ellos es muy importante. Esa es definitivamente la prioridad, así que los fans pueden esperar el mismo nivel de atención meticulosa al detalle cuando se trata de respetar la obra y la propiedad intelectual que todos hemos llegado a conocer y amar. Yo conocía la serie; la veía cuando era niño, pero más allá de verla en Cartoon Network o Toonami o algo así, ese era prácticamente el alcance de mi conocimiento. Pero ahora, después de sumarme y ver más, está increíble, de verdad. Va a ser genial.”

Lo que Noah dijo sobre Sydney Sweeney

La relación entre los protagonistas también es uno de los elementos más especiales del proyecto. Aunque sus personajes no han sido revelados, Centineo habló sobre la dinámica que se construye en el set:

“Sydney es muy dulce, de verdad. Está dando todo lo que tiene a esto. Me emociona mucho salir ahí y hacerlo con ella. Creo que va a ser algo muy bello. Además, tenemos un elenco increíble alrededor de esto. Sí, creo que a la gente le va a gustar.”

Sydney Sweeney en Euphoria

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Noah y Sydney

Centineo también forma parte de otra adaptación: Street Fighter, basada en la popular saga de videojuegos. El actor participa en este proyecto interpretando a Ken Masters, dentro de una historia centrada en un torneo de combate que reúne a distintos luchadores.

Por su parte, Sydney acaba de regresar a la televisión con Euphoria, serie que ahora mismo está emitiendo su temporada 3 en la plataforma de HBO Max. La actriz de 28 años vuelve como Cassie Howard, uno de los personajes más controvertidos de toda la producción.

La nueva película de Street Fighter con Noah Centineo se estrene en salas de cine el 15 de octubre; también actúan Andrew Koji, Callina Liang, David Dastmalchian, Jason Momoa y Mel Jarnson.