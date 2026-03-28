Sydney Sweeney recibe críticas de Kim Novak por interpretarla en ‘Scandalous’: ‘Fue un completo error’

La actriz cree que la elección fue un error y expresó preocupación por el enfoque que podría dar la cinta

La elección de Sydney Sweeney para protagonizar la película biográfica ‘Scandalous’ ha generado críticas por parte de la actriz Kim Novak, quien expresó su desacuerdo con el casting y cuestionó la forma en que el proyecto podría retratar su relación con el cantante Sammy Davis Jr. La cinta, que será dirigida por Colman Domingo, abordará el romance entre Novak y Davis durante la década de 1950, un episodio que en su momento atrajo la atención de la prensa estadounidense.

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¿Por qué Kim Novak critica el casting de Sydney Sweeney?

En entrevista con The Times of London, Novak afirmó que no habría aprobado la elección de Sydney Sweeney para interpretarla en pantalla. La actriz expresó preocupación por la manera en que el proyecto podría enfatizar la dimensión sexual de su relación con Sammy Davis Jr., en lugar de centrarse en aspectos personales que, según su perspectiva, definieron el vínculo entre ambos.

Kim Novak (Fotografia: Jeffrey Mayer/WireImage) y Sydney Sweeney (imagen: Getty)

Entre los comentarios citados, Novak señaló que la imagen pública de Sweeney podría influir en la interpretación del personaje y en la forma en que el público perciba la historia. Sobre la elección de casting, declaró:

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“No hay manera de que no sea una relación sexual porque Sydney Sweeney luce sexy todo el tiempo. Fue un completo error que me interpretara.”

También comentó que la actriz “sobresale demasiado de la cintura hacia arriba”, una referencia a que la actriz suele llamar mucho la atención del público masculino por su cuerpo.

Hasta el momento, representantes de Sweeney no han respondido a las declaraciones.

¿Qué contará la película ‘Scandalous’?

La película se centrará en el romance entre Novak y Sammy Davis Jr., quienes se conocieron en 1956 cuando ambos participaron como invitados en el programa ‘The Steve Allen Show’. Posteriormente continuaron coincidiendo en distintos eventos y encuentros sociales, incluyendo visitas de Davis al set de la película ‘Vertigo’, dirigida por Alfred Hitchcock.

La relación se volvió pública en 1958 después de que un columnista de Chicago publicara un texto en el que sugería que la pareja podría casarse. Novak negó esa versión, y poco tiempo después Davis contrajo matrimonio con Loray White. Por su parte, Novak se casó en 1965 con el actor Richard Johnson; la pareja se divorció posteriormente, pero volvió a casarse antes de la muerte de Malloy en 1976.

El proyecto fue anunciado en octubre de 2024, con Miramax impulsando su desarrollo y con la intención de iniciar producción después de que finalice el rodaje de la tercera temporada de ‘Euphoria‘.

Sydney Sweeney como Cassie en ‘Euphoria’ (imagen: HBO Max)

¿Qué opina Sydney Sweeney sobre el papel?

En una entrevista con People publicada en octubre de 2025, Sydney Sweeney expresó que considera un honor participar en la película y destacó que la historia de Kim Novak mantiene relevancia en la actualidad debido al escrutinio público sobre la vida privada de las figuras de Hollywood.

Sweeney ha comentado que encuentra paralelismos entre esas experiencias y algunos aspectos de su propia trayectoria profesional.Hasta ahora, la intérprete, conocida también por su participación en ‘Anyone But You’ y ‘Euphoria’, no ha respondido de forma directa a las declaraciones recientes de Novak.

La producción de ‘Scandalous’ continúa en desarrollo mientras la tercera temporada de ‘Euphoria’ se prepara para su estreno el 12 de abril de 2026. El debate sobre el casting muestra que la figura de Kim Novak sigue despertando interés y plantea discusiones sobre cómo abordar relatos inspirados en el Hollywood clásico desde una perspectiva contemporánea.

Con información de Variety.

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