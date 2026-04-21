‘El Diablo Viste a la Moda 2’: Por qué eliminaron la escena de Sydney Sweeney en la secuela

Tras años de espera, El Diablo Viste a la Moda 2 reunirá al elenco original y llevará las cosas más lejos a través de algunos nuevos rostros y aventuras diferentes para Andy Sachs y compañía. Sin embargo, esta mañana los fans quedaron sorprendidos ante una revelación inusual: se confirmó que la participación de Sydney Sweeney es material eliminado de la secuela.

¿Sydney Sweeney quedó fuera de El Diablo Viste a la Moda 2?

Así es, la aparición de Sydney Sweeney en la secuela no fue una invención del público tras meses de rumores. La actriz llegó a filmar una escena junto a parte del elenco, en una secuencia pensada para aparecer en los primeros minutos de la película. Su intervención la colocaba dentro del entorno laboral de Emily Charlton, ahora instalada en la élite de la moda internacional.

En ese fragmento, Sweeney se interpretaba a sí misma, como una celebridad atendida en medio de un proceso de estilismo. La escena ofrecía una mirada más extensa al nuevo lugar que Emily ocupa dentro de la industria, con una historia más sofisticada y distante respecto a su versión original como asistente.

El Diablo Viste a la Moda 2

Fue hasta la etapa de edición cuando el equipo tomó la decisión de retirar por completo esa aparición. De acuerdo con Entertainment Weekly, se trató de una elección puramente creativa, motivada por la necesidad de ajustar el ritmo y la estructura de la secuencia. Pese a todo, el corte no dejó de ser una determinación difícil para quienes valoraban la inclusión del cameo.

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¿De qué trata El Diablo Viste a la Moda 2 y cuándo se estrena?

El viaje retoma a Andy Sachs en un punto muy distinto de su vida profesional. Ahora convertida en una periodista de renombre, su camino vuelve a cruzarse con el de Miranda Priestly, justo cuando la industria editorial enfrenta presiones nunca antes experimentadas. La revista Runway está al borde de una crisis que exige nuevas alianzas.

En este tenor, el reencuentro con Emily Charlton lo será todo. El personaje, mismo que todavía conserva todo su humor de la primera película, tiene ahora una posición central dentro de la firma de lujo; esto abrirá el camino para intentar rescatar la estabilidad de la publicación.

El estreno de la película se programó para el 1 de mayo, tras una muy glamourosa premiere en Nueva York el 20 de abril. La producción, respaldada por 20th Century Studios, nos dará nostalgia, pero también una lectura más actual sobre el mundo editorial.

La polémica de Sydney y American Eagle

La ausencia de Sydney Sweeney en el corte final llega casi justo después de un periodo en el que su nombre también circuló por motivos ajenos al cine. Su participación en la campaña de American Eagle, donde con bomba y platillo presumió sus “good jeans” (o buenos genes, si se le hace caso al homónimo), dio pie a reacciones encontradas, con interpretaciones que desbordaron el mensaje original del anuncio y provocaron una discusión en redes sociales sobre discriminación, extrema derecha y hasta fascismo

Sydney Sweeney en Euphoria

Ante la situación, la actriz expresó sorpresa por la lectura que algunos sectores hicieron del contenido. Aseguró que su participación respondió a una afinidad con la marca, sin relación con las ideas que ciertos usuarios proyectaron sobre la campaña.

Sydney volvió como Cassie Howard en Euphoria

Mientras su paso por El Diablo Viste a la Moda 2 quedó fuera de la versión final, Sydney Sweeney mantiene a salvo su estatus como estrella de cine y televisión. Su regreso a Euphoria, serie que la hizo famosa en todo el mundo, se ha vuelto realidad y una vez más la tenemos en HBO Max como la voluble Cassie Howard.

La actriz retomó a su personaje en la tercera temporada y muestra una evolución que no abandona la línea emocional y catártica de su personaje. Este trabajo en la serie sigue siendo uno de los pilares de su proyección dentro de la industria audiovisual.

El siguiente episodio de Euphoria se estrena el 26 de abril.

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