‘El Diario de la Princesa 3’: Directora promete que la secuela mostrará ‘todo el poder’ de la reina Mia Thermopolis

La reina Mia Thermopolis está lista para regresar a Genovia. El Diario de la Princesa 3 continúa avanzando bajo la dirección de Adele Lim, cineasta que ahora busca llevar a la querida heredera de Anne Hathaway hacia una etapa mucho más adulta dentro del reino ficticio que maravilló a los espectadores hace unos años.

Aunque la nueva película todavía guarda buena parte de sus secretos, sus responsables ya comenzaron a revelar el tipo de historia que desean construir. El regreso de Mia no repetirá el esquema adolescente de las primeras cintas, pues la producción camina hacia una reina que debe tomar decisiones con plena responsabilidad.

Lo que dijo la directora sobre El Diario de la Princesa 3

Fue durante la gala Gold Gala donde Adele Lim habló sobre la película y explicó que el proyecto sigue tomando forma. La directora de Locas en Apuros y coescritora de Locamente Millonarios comentó que la prioridad del equipo creativo es respetar el cariño que varias generaciones sienten por la franquicia y llevar a Mia más allá.

Heather Matarazzo, Anne Hathaway y Mandy Moore en El Diario de la Princesa

“Queremos hacer bien la historia porque es una franquicia muy querida para muchísimas personas”, declaró Lim. La cineasta también explicó que muchas personas que crecieron con la cinta original ahora son madres, incluida ella misma, situación que influyó totalmente en la visión de esta nueva entrega. Además, añadió que desea mostrar una versión distinta de Mia Thermopolis:

No te pierdas: ‘El diablo viste a la moda 2’ alcanza un hito en taquilla y se perfila como uno de los grandes éxitos de 2026

“Hay muchas películas que cumplen fantasías para princesas, pero no tenemos tantas películas que cumplan fantasías para reinas. Eso es lo que queremos hacer aquí, mostrar a una mujer en todo su poder.”

Aunque el rodaje todavía no tiene un calendario definido, Lim dijo que Genovia volverá a tener un papel importante dentro de la historia. También insinuó que algunos rostros conocidos de las películas originales podrían regresar junto a Anne Hathaway: “Si fuiste fan de las dos primeras películas originales, creo que puedes esperar muchos regresos divertidos. Vamos a poder filmar en Europa y realmente mostrarle al público Genovia en todo su esplendor”, explicó.

Por ahora, Disney no ha revelado una sinopsis oficial para El Diario de la Princesa 3. Tampoco existe una fecha confirmada de estreno ni información concreta sobre qué personajes volverán junto a Hathaway.

¿Qué pasó con Mia en los libros de Meg Cabot?

Anne Hathaway en El Diario de la Princesa

La historia literaria de Mia Thermopolis es mucho más extensa que las películas. Meg Cabot publicó más de diez novelas centradas en la princesa de Genovia, incluyendo relatos donde el personaje ya atraviesa la adultez.

En los libros, Mia termina casándose con Michael Moscovitz, el hermano de su mejor amiga Lilly. A diferencia de las películas, donde el interés romántico principal terminó siendo Nicholas, las novelas conservaron durante años la relación entre Mia y Michael. La saga literaria también mostró a Mia en medio de asuntos políticos y personales más complejos.

Éxito en taquilla para Mia

La primera película, estrenada en 2001 y dirigida por Garry Marshall, recaudó alrededor de 165 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto cercano a los 26 millones. Esta entrega convirtió a Anne Hathaway en una estrella internacional casi de inmediato y fue el inicio de la luminaria que es hoy.

El Diario de la Princesa 2, lanzada en 2004, también tuvo buenos resultados. La secuela reunió aproximadamente 134 millones de dólares globales y puso a Genovia en el mapa como una franquicia familiar importante para Disney.

Si bien ninguna película alcanzó cifras gigantescas comparadas con sagas de superhéroes o fantasía épica, ambas encontraron cariño generacional. Mia Thermopolis terminó transformándose en símbolo de torpeza adolescente y crecimiento personal, fusionados con fantasía romántica que tanto éxito alcanza sin importar el paso del tiempo.

Entérate: ‘El diablo viste a la moda 2’: Se revela cuánto ganaron Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt