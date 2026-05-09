‘El diablo viste a la moda 2’ alcanza un hito en taquilla y se perfila como uno de los grandes éxitos de 2026

El regreso de ‘El diablo viste a la moda 2’ está demostrando que la nostalgia todavía puede traducirse en resultados comerciales importantes cuando existe una base de fans activa y una campaña bien dirigida. La secuela de la película de 2006, protagonizada nuevamente por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, llegó a los cines con expectativas altas, pero su desempeño durante su primera semana ha colocado al proyecto en una posición mucho más sólida dentro del calendario cinematográfico de 2026.

¿Qué hito alcanzó ‘El diablo viste a la moda 2’ en taquilla?

De acuerdo con la información reportada por ComingSoon, ‘El diablo viste a la moda 2’ ya alcanzó un punto clave para considerarse rentable. La película habría sumado US$253.2 millones a nivel mundial al 8 de mayo, apenas una semana después de su estreno en salas.

Anne Hathaway y Stanley Tucci en el set de ‘El diablo viste a la moda 2’ (Imagen: TheStewartofNY)

El dato es relevante porque la secuela tuvo un presupuesto cercano a US$100 millones, sin contar los costos de marketing. Bajo la regla general usada en la industria, una película de este tamaño suele necesitar recaudar alrededor de 2.5 veces su presupuesto para cubrir gastos de producción, promoción, distribución y otros costos asociados. Eso colocaba su meta de rentabilidad en torno a US$250 millones, cifra que ya habría superado antes de llegar a su segundo fin de semana.

El arranque también había sido fuerte desde sus primeros días. La película debutó con US$76 millones en el mercado doméstico y US$233 millones a nivel global durante su primer fin de semana, según los datos retomados por el mismo reporte. Con ese ritmo, la secuela no solo justificó la inversión inicial, sino que empezó a perfilarse como una de las apuestas más exitosas del año para Disney y 20th Century Studios.

Una campaña pensada para convertir la película en evento

Parte del impulso de ‘El diablo viste a la moda 2’ se explica por una campaña de marketing amplia y muy visible. El reporte menciona una gira promocional mundial con sus protagonistas, además del Giant Red Heel Tour, una activación que llevó los icónicos tacones rojos gigantes de la película original a distintos puntos de E.U.

A eso se sumaron alianzas con marcas globales como L’Oréal Paris, Dior, Diet Coke y Grey Goose, además de la presencia natural de Prada dentro del universo de la película. La secuela también aprovechó un cameo menor de Lady Gaga y el lanzamiento de “Runway”, tema vinculado a la cinta e interpretado junto a Doechii, cuyo video ya acumulaba millones de reproducciones en YouTube.

El fenómeno también ha sido alimentado por salas de cine que prepararon experiencias especiales, cocteles, cubetas de palomitas y mercancía relacionada con la película. Esa estrategia ayudó a posicionar ‘El diablo viste a la moda 2’ como un evento dirigido especialmente al público femenino, con comparaciones inevitables con el impacto cultural que tuvo ‘Barbie’ en 2023.

¿Puede convertirse en uno de los mayores éxitos de 2026?

Las proyecciones para su segundo fin de semana siguen siendo favorables. A pesar de competir contra ‘Michael’ y el estreno de ‘Mortal Kombat II’, los reportes de taquilla anticipan que ‘El diablo viste a la moda 2’ mantendrá una presencia importante en salas y podría sumar otra cantidad considerable a nivel internacional.

‘El diablo viste a la moda 2’ (imagen: 20th Century Studios)

El otro dato que refuerza su buen momento es la comparación con la película original. ‘El diablo viste a la moda’ recaudó US$326.5 millones en toda su corrida global, mientras que la secuela ya se acercó a esa marca en cuestión de días. Aunque el ajuste por inflación matiza la comparación, el desempeño sigue siendo notable para una comedia tardía, un género que durante años pareció perder terreno frente a superhéroes, terror y animación.

Con su punto de rentabilidad ya superado y todavía varias semanas por delante en cartelera, ‘El diablo viste a la moda 2’ apunta a convertirse en uno de los grandes casos comerciales de 2026. No solo por el regreso de Miranda Priestly y compañía, sino porque confirma que las comedias con una identidad clara aún pueden encontrar una audiencia masiva en salas.