‘El diablo viste a la moda 2’: Se revela cuánto ganaron Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt

El éxito comercial de ‘El diablo viste a la moda 2’ ha confirmado el peso que la franquicia todavía conserva entre el público, también ha puesto bajo la lupa las negociaciones que hicieron posible el regreso de sus protagonistas. A casi 20 años de la primera película, un nuevo reporte de Variety reveló detalles sobre los salarios de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, así como los bonos que podrían elevar todavía más sus ganancias si la secuela mantiene su buen desempeño en taquilla.

¿Cuánto ganaron Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt por volver a ‘El diablo viste a la moda 2’?

De acuerdo con múltiples fuentes citadas por Variety, Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt habrían recibido US$12.5 millones cada una por retomar sus respectivos papeles en ‘El diablo viste a la moda 2’. Streep vuelve como Miranda Priestly, Hathaway como Andrea Sachs y Blunt como Emily Charlton, tres personajes que fueron centrales para que la primera película se convirtiera en una referencia de la cultura pop desde su estreno en 2006.

‘El diablo viste a la moda 2’ (imagen: 20th Century Studios)

El reporte señala que Streep era, naturalmente, una pieza clave para el regreso de la franquicia. Su personaje no solo es el rostro más reconocible de la saga, también representa buena parte del atractivo que volvió indispensable su participación. Aun así la actriz no fue la única beneficiada por la negociación, pues el acuerdo terminó extendiendo el mismo trato económico a sus compañeras de reparto.

La clave estuvo en un acuerdo conocido como “favored nations” (cláusula de igualdad de condiciones), una cláusula que permite igualar ciertas condiciones entre participantes de un proyecto. En este caso, eso significó que Anne Hathaway y Emily Blunt recibieran el mismo salario que Meryl Streep, a pesar de que dentro de la historia sus personajes ocupan posiciones muy distintas frente a la poderosa Miranda Priestly.

Una negociación con bonos ligados al desempeño en taquilla

El sueldo base no sería la única fuente de ingresos para las tres actrices. También reportó que Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt cuentan con bonos de taquilla, un tipo de incentivo habitual para grandes estrellas cuando una película supera ciertos objetivos comerciales pactados desde antes del estreno.

Según las fuentes citadas por el medio, esos bonos ya comenzaron a activarse gracias a la respuesta del público. Si ‘El diablo viste a la moda 2’ mantiene su ritmo en cines, cada una de las tres actrices podría superar los US$20 millones en ganancias totales. La cifra dependería del avance de la película en las próximas semanas y de los hitos de recaudación establecidos en sus contratos.

El contexto ayuda a entender por qué el estudio aceptó una negociación de ese tamaño. La secuela ya superó los US$300 millones a nivel global, según el reporte, y entra a su segundo fin de semana de exhibición amplia con expectativas de seguir sumando. Variety también señala que la película competirá con ‘Mortal Kombat II’ por el primer lugar de la taquilla.

El presupuesto de ‘El diablo viste a la moda 2’ fue de US$100 millones, una cantidad considerablemente mayor a la de la película original, que habría costado alrededor de US$35 millones y terminó recaudando US$326 millones en todo el mundo. David Frankel, director de ambas entregas, ya había señalado previamente que buena parte del presupuesto de la secuela se destinó al elenco, algo que ahora parece confirmado por los detalles del reporte.

El regreso de una franquicia que volvió con fuerza comercial

La negociación también muestra cómo cambió el valor comercial de ‘El diablo viste a la moda’ con el paso del tiempo. Lo que en 2006 funcionó como una comedia dramática de presupuesto medio terminó transformándose en una marca con una base de fans duradera, impulsada por la presencia de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Emily Blunt en ‘El diablo viste a la moda’ (imagen: 20th Century Fox)

Variety añade otro dato importante: aunque el pago de Streep por esta secuela es uno de los más altos asociados a su regreso como Miranda Priestly, no sería el mayor de su carrera. Según otra fuente citada por el medio, ese lugar correspondería a ‘Don’t Look Up’, película de Adam McKay estrenada en Netflix en 2021. La explicación está en el modelo de compensación de la plataforma, que suele calcular lo que una película habría podido generar en cines y sustituir los bonos tradicionales de taquilla con acuerdos de pago anticipado.

En el caso de ‘El diablo viste a la moda 2’, el atractivo parece estar justo en lo contrario: una apuesta teatral con bonos vinculados directamente al comportamiento del público. Con una recaudación global que sigue creciendo, el regreso de Miranda, Andy y Emily no solo se convirtió en uno de los movimientos más comentados del año, también en una negociación especialmente rentable para sus tres protagonistas.