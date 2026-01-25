‘Las Guerreras K-Pop’: Guionista revela el verdadero secreto detrás del éxito de la película en Netflix

El triunfo de Rumi, Zoey y Mira se debe a algo muy especial

En muy poco tiempo, Las Guerreras K-Pop pasó de ser una apuesta animada poco promocionada a convertirse en la película más vista en toda la historia de Netflix. Con 2026 en marcha, ahora su guionista habla sobre cómo ocurrió algo que parecía improbable incluso dentro de la propia industria.

Durante meses, el título se mantuvo en lo más alto del top global del streaming y construyó una base de fans que empezó a tratar a sus personajes como si fueran un grupo musical real. Sin entrar en declaraciones concretas, el caso de Las Guerreras K-Pop es un ejemplo atípico de cómo nace un fandom masivo sin campañas tradicionales.

El verdadero secreto del éxito de Las Guerreras K-Pop

Durante un panel organizado por Variety titulado Storytelling for Fans: The Future of Audience Engagement, Hannah McMechan, guionista de la película, habló sobre su compromiso con la historia de Huntrix:

Las Guerreras K-Pop llegó a Netflix en junio del año pasado

“Creíamos que los fans lo iban a amar si lo hacíamos bien. Todos éramos fans del K-pop, así que todo el tiempo pensábamos: si esto llega a los fans del K-pop, va a explotar. Pero si queda enterrado y no se promociona, entonces quizá nadie lo vea,”

La película, que terminó recibiendo nominaciones al Óscar a Mejor película animada y Mejor canción original por la súper viral ‘Golden’, encontró precisamente a ese público que la guionista mencionaba y sin la necesidad de una gira promocional convencional. De acuerdo con McMechan, prácticamente no hubo otra estrategia más allá del tráiler y fue ahí donde reveló lo que ella considera el secreto detrás del éxito descomunal de la película:

“Por los edits la película tuvo éxito. Todo fue simplemente gente haciendo edits en TikTok… y entonces explotó.”

Sus palabras encajan con lo que saturó las redes sociales tras el estreno de la película. El gran impulso de Las Guerreras K-Pop fueron los edits tipo fancam, piezas que siempre son un apoyo para cualquier producto de entretenimiento y que desde hace años mantienen vivos los fandoms e incluso son grandes motores para AO3 y muchos otros sitios dedicados al fanatismo.

El arte de hacer edits

La secuela de Las Guerreras K-Pop se confirmó el año pasado (Foto: Netflix)

Dawn Yang, jefa global de alianzas de entretenimiento en TikTok, explicó en el panel que este espacio digital fomenta la sensación de pertenencia colectiva y puso como ejemplo a Pecadores, de Ryan Coogler, cuyos fan edits se correlacionaron con su éxito en taquilla. “La gente vio la película, empezó a hablar de la película, empezó a hacer ediciones, y luego vino ese resultado enorme en taquilla”, explicó.

Con Las Guerreras K-Pop ese proceso fue todavía más orgánico. Hacer edits no es cualquier cosa, cada uno requiere elegir la canción correcta, sincronizar emociones con imágenes específicas y construir una mini historia dentro de otra historia. Se trata de una devoción profunda por algo que conecta con identidades juveniles, con la cultura del fandom, con la pasión por la narrativa y con la idea de que el arte no tiene que amarse en solitario.

La secuela está en camino

Con más de 518 millones de visualizaciones en aproximadamente seis meses, Las Guerreras K-Pop rompió récords en Netflix y se volvió un punto de referencia para estudios que buscan entender cómo se construyen audiencias hoy.

Aunque no hay fecha de estreno, la secuela ya está confirmada. Según lo que dejó entrever la propia McMechan, el equipo creativo es consciente de que ahora trabaja bajo una presión distinta. No deben repetir la fórmula y además es necesario respetar un vínculo que ya existe con millones de personas.

“Hay narración de historia para fans, pero más importante es la narración de historias con fans“, dijo Mason Gooding, actor también presente en el panel. En ese sentido, el futuro de la franquicia depende de la conexión entre creadores y audiencia, misma que convirtió a una película animada sin marketing formal en un fenómeno sin precedentes.

