Ian McKellen revela que Alec Guinness, actor de Obi-Wan Kenobi, le sugirió no hablar sobre derechos gay porque ‘es impropio en un actor’

Ian McKellen recordó uno de los encuentros más incómodos de su carrera y habló públicamente sobre él. El actor británico, a quien conocemos por personajes como Gandalf y Magneto, reveló los detalles de una conversación privada con Alec Guinness, intérprete de Obi-Wan Kenobi en Star Wars, quien le pidió mantener distancia de los temas políticos y de su activismo relacionado con los derechos de las personas homosexuales.

Lo que Alec Guinness le dijo a Ian McKellen

Según contó McKellen en entrevista con el medio The Guardian, Alec Guinness lo invitó hace años a comer en un restaurante italiano de Pimlico. El actor creyó inicialmente que se trataba de una reunión casual entre colegas, pero pronto descubrió que existía un motivo específico detrás de aquella invitación.

“Me llevó a un almuerzo italiano en Pimlico, donde hablamos de esto y aquello hasta que mencionó la verdadera razón de la invitación”, explicó McKellen. Dijo que Guinness había escuchado sobre su trabajo relacionado con Stonewall, organización británica que luchaba por igualdad legal para personas homosexuales.

Ian McKellen como Gandalf en El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey

Fue entonces cuando llegó la petición que McKellen jamás pudo olvidar. “Pensaba que era algo impropio para un actor involucrarse en asuntos públicos o políticos y me aconsejó, casi me rogó, que me retirara”, recordó el intérprete de El Señor de los Anillos. Ian dejó claro que nunca siguió aquella recomendación. “Fue el consejo de una generación mayor, que no seguí”, añadió.

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Ian recomienda “salir del clóset”

Con el paso de los años, Ian McKellen se transformó en una de las voces más fuertes del activismo LGBT dentro del cine y el teatro. El actor británico nunca ocultó que considera dañino permanecer en silencio por miedo al rechazo profesional. De hecho, en una entrevista previa con The Times de Londres, McKellen confesó sentir tristeza por actores famosos que todavía creen imposible hablar abiertamente sobre su orientación sexual.

“Nunca he conocido a nadie que haya salido del clóset y se haya arrepentido”, declaró. Más adelante añadió: “Estar en el clóset es absurdo, no hay necesidad de eso. No escuches a tus asesores, escucha a tu corazón”.

McKellen también dijo que muchos representantes y agentes continúan aconsejando discreción a celebridades homosexuales por motivos comerciales. El actor comparó esa situación con lo que ocurre en el futbol profesional inglés:

“En el deporte femenino no es un problema. Imagino que los jóvenes futbolistas probablemente, al igual que los actores, están recibiendo muy malos consejos de agentes preocupados por sus propios ingresos. Pero el primer futbolista de la Premier League que salga del clóset se convertirá en el futbolista más famoso del mundo, con todas las marcas rogando por poner su nombre en sus productos.”

McKellen y su activismo

Alec Guinness como Obi Wan Kenobi en Star Wars: Episodio IV – Una Nueva Esperanza

Ian McKellen reveló su homosexualidad en 1988. Por aquel entonces tenía 48 años y ya era un actor famoso en el teatro británico, aunque todavía no alcanzaba la fama mundial que llegaría años después con X-Men y El Señor de los Anillos.

Aquella decisión ocurrió en pleno debate político sobre la llamada Sección 28, legislación impulsada en Reino Unido que prohibía “promover” la homosexualidad en escuelas públicas. McKellen se convirtió muy pronto en una figura crítica frente a esa política.

Poco después ayudó a fundar Stonewall, organización que terminaría siendo uno de los grupos de derechos LGBT más importantes de Reino Unido. Su trabajo público lo llevó a participar en campañas políticas, entrevistas, marchas, actividades de concientización y muchas otras iniciativas a favor de los derechos. A diferencia de otros actores que separaban estrictamente arte y política, McKellen siempre defendió la idea de que una figura pública puede utilizar su fama y exposición mediática para impulsar cambios sociales.

Además de Gandalf y Magneto, McKellen también recibió elogios por Gods and Monsters, película donde interpretó al director James Whale y obtuvo una nominación al Oscar. Años antes ya había sido candidato por Richard III, adaptación de Shakespeare donde además fungió como coguionista.

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