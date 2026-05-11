Pedro Almodóvar critica los Oscar 2026: ‘No hubo suficientes protestas contra la guerra en Gaza o contra Donald Trump’

Pedro Almodóvar, una de las figuras más influyentes del cine europeo y mundial, cuestionó la línea de prudencia que dominó la ceremonia de los Oscar 2026 y lamentó la ausencia de posturas más firmes relacionadas con el genocidio en la franja de Gaza cometido por Israel, y las acciones de Donald Trump. El realizador habló sobre el miedo que percibe dentro de Hollywood y sobre la manera en que varias figuras públicas prefieren guardar silencio frente a temas políticos.

Pedro Almodóvar critica a los Oscar 2026

En entrevista con Los Angeles Times, Almodóvar dijo que la ceremonia de los Oscar de este año resultó demasiado cautelosa pese al contexto político mundial. El director admitió que le sorprendió la falta de mensajes relacionados con Gaza o con el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense.

“Fue bastante notable ver la transmisión de los Oscar donde no hubo muchas protestas contra la guerra o contra Trump”, declaró. El cineasta explicó que apenas podía recordar un momento claro de protesta pública durante la gala.

Antonio Banderas y Pedro Almodóvar

Uno de los pocos comentarios llegó por parte de Javier Bardem. “Quizá no fue el único, pero el único ejemplo real que recuerdo vino de un europeo, un amigo mío, Javier Bardem, quien sí dijo directamente: ‘Palestina libre’”, comentó.

Entérate: Muere Michael Pennington, actor de ‘Star Wars: El Retorno del Jedi’, a los 82 años

El director de Todo sobre mi madre también habló sobre el miedo que, según él, existe actualmente dentro de la industria estadounidense:

“La gente obviamente está muy asustada. Estados Unidos no es una democracia en este momento. Algunas personas dicen que quizá es una democracia imperfecta, pero yo realmente no creo que Estados Unidos sea una democracia ahora mismo. Lo desgarrador e irónico es que la democracia dio origen, a través del mecanismo de votación correcto y legítimo, a este tipo de régimen totalitario. Y es tanto una paradoja como algo increíblemente triste.”

Entre los trabajos más celebrados de Almodóvar tenemos la ya mencionada Todo sobre mi madre, ganadora del Oscar a Mejor película internacional; Hable con ella, que le otorgó el Oscar por Mejor guion original; y Volver, protagonizada por Penélope Cruz.

También son memorables La mala educación, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Dolor y gloria, Tacones lejanos, La piel que habito y Julieta. Su siguiente película es Bitter Christmas, que se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Cannes este año.

La protesta de Javier Bardem en los Oscar 2026

La ceremonia de los Oscar 2026 se distinguió por una atmósfera mucho menos política que otras ediciones recientes. Aunque varias películas nominadas abordaban temas relacionados con violencia y polarización, pocos asistentes hicieron referencias al escenario internacional.

Javier Bardem fue una excepción. El actor español aprovechó su estancia en el escenario para entregar el Oscar a la Mejor película internacional junto a Priyanka Chopra Jonas y exigir frente a todo la liberación del pueblo palestino, convirtiéndose rápidamente en uno de los momentos más comentados de la noche. Claro que el gesto provocó reacciones divididas en redes sociales y medios estadounidenses.

Pedro Almodóvar

No te pierdas: ‘Mortal Kombat II’ triunfa en taquilla y logra el mejor estreno de toda la franquicia en cine

¿Cuántas personas han muerto en Gaza por el genocidio a manos de Israel?

Autoridades sanitarias de Gaza y diversos organismos internacionales calculan que más de 70 mil personas han muerto en el territorio palestino desde el inicio de la ofensiva militar israelí tras los ataques de Hamás ocurridos el 7 de octubre de 2023.

Las cifras continúan aumentando debido a bombardeos y la destrucción de infraestructura médica y civil. Organizaciones humanitarias han advertido repetidamente sobre desplazamientos masivos y colapso hospitalario. Países como Sudáfrica llevaron denuncias contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, acusando al gobierno israelí de cometer actos genocidas contra la población palestina.

Israel rechaza esas acusaciones y sostiene que sus operaciones militares buscan eliminar a Hamás tras los ataques perpetrados en octubre de 2023.