‘Mortal Kombat II’ triunfa en taquilla y logra el mejor estreno de toda la franquicia en cine

Mortal Kombat II llegó a cines con un majestuoso festival de violencia coreografía (que todos queríamos ver) y una recaudación en taquilla que ninguna entrega previa de la saga había conseguido. La secuela abrió con 40 millones de dólares en Estados Unidos, el mejor debut para una película de la franquicia, aunque quedó en segundo lugar del fin de semana detrás de El Diablo Viste a la Moda 2.

El triunfo en salas de Mortal Kombat II

La nueva entrega dirigida por Simon McQuoid logró con sus 40 millones de dólares en la taquilla doméstica (Estados Unidos) y 63 millones en la mundial. La cifra le dio a Warner Bros. el mayor estreno cinematográfico de la marca, muy merecido para una IP nacida en el mundo gamer y que llevaba décadas buscando su forma ideal en pantalla grande.

La película superó el estreno de Mortal Kombat, estrenada en 1995 con Robin Shou, Linden Ashby, Bridgette Wilson, Christopher Lambert y Cary-Hiroyuki Tagawa. Aquella cinta terminó con más de 120 millones de dólares globales y sí, pasó a ser pieza de culto entre los jugadores noventeros.

Adeline Rudolph como Kitana

Después llegó Mortal Kombat: Aniquilación, de 1997, con Robin Shou de regreso como Liu Kang y James Remar como Raiden. Su paso fue más accidentado porque recaudó cerca de 51 millones de dólares en el mundo y recibió críticas muy severas por efectos visuales y exceso de personajes en el guion. Aunque pasó a la historia como una aberración del séptimo arte, es una curiosidad obligatoria del kitsch.

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Ya bien lejos de las aguas de los años noventa, la franquicia revivió en 2021 con Mortal Kombat, protagonizada por Lewis Tan, Jessica McNamee, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Joe Taslim y Hiroyuki Sanada. Esa película reunió alrededor de 84 millones de dólares globales, afectada por su estreno simultáneo en streaming y salas durante la pandemia.

Con el contexto establecido, es seguro decir que Mortal Kombat II parte con la ventaja de aparecer en salas como un estreno puramente cinematográfico, con Johnny Cage como carta fuerte y con una base de fans que pedía un torneo real. Aunque las reseñas son mixtas, la audiencia respondió con curiosidad, nostalgia, muchas ganas de fatalities (lml) y bastante aprobación.

¿De qué trata Mortal Kombat II?

La historia vuelve al universo abierto por la película de 2021 y al fin coloca el torneo interdimensional en primer plano. Johnny Cage, actor de artes marciales venido a menos, queda reclutado por Raiden y Sonya Blade para pelear por Earthrealm. El conflicto aparece cuando Shao Kahn busca dominar los reinos con ayuda de sus guerreros de Outworld. La película introduce a Kitana, Jade, Quan Chi, Sindel, Baraka y una versión más amplia de la mitología que los videojuegos han construido entrega tras entrega.

Karl Urban como Johnny Cage en Mortal Kombat II

El relato sí que apuesta por Johnny Cage como su estrella definitivia. El binomio ego + humor que lo caracteriza, así como el tardío descubrimiento de sus poderes, permiten equilibrar el tono solemne de Liu Kang, Sonya, Jax y Raiden, quienes cargan con pérdidas cada vez más duras.

¿Quiénes actúan?

Karl Urban, ahora mismo también enaltecido por la emisión de The Boys en Prime Video, protagoniza la aventura como Johnny Cage. Su llegada nos cumple la promesa dejada por la película anterior y entrega una figura muy popular entre quienes pedían al actor arrogante y especialista en lanzar frases ingeniosas antes de pelear.

Adeline Rudolph interpreta a Kitana, Tati Gabrielle aparece como Jade y Martyn Ford toma el papel de Shao Kahn. Damon Herriman interpreta a Quan Chi, luego de haber prestado su voz a Kabal en la entrega de 2021. Tenemos a Jessica McNamee como Sonya Blade, Josh Lawson como Kano, Ludi Lin como Liu Kang, Mehcad Brooks como Jax, Lewis Tan como Cole Young, Chin Han como Shang Tsung y Tadanobu Asano como Raiden.

Joe Taslim vuelve como Bi-Han, ahora ligado a Noob Saibot, e Hiroyuki Sanada retoma a Hanzo Hasashi, también conocido como Scorpion. Max Huang regresa como Kung Lao, aunque la historia juega con su destino de una manera mucho más oscura.

¿Habrá secuela?

Una tercera película ya se encuentra en desarrollo. El año pasado, durante New York Comic Con, se reportó que Jeremy Slater volvería como guionista para continuar la saga cinematográfica.

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