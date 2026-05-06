Productor de ‘Mortal Kombat II’ admite que escucharon las críticas de los fans para mejorar la secuela

‘Mortal Kombat II’ llegará a cines con una misión bastante clara: convencer a los fans que sintieron que la película de 2021 se quedó corta frente al tamaño, la violencia y la mitología de los videojuegos. La nueva entrega, dirigida nuevamente por Simon McQuoid, no solo apuesta por más personajes, más reinos y una escala mayor, sino que también nace de una autocrítica abierta por parte de sus responsables. De acuerdo con el productor Todd Garner, el equipo creativo tomó en cuenta los reclamos del público para replantear la secuela y acercarla más a lo que muchos esperaban desde el principio.

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¿Qué criticaron los fans de la primera película?

Durante una conferencia de prensa virtual, Todd Garner reconoció que los seguidores de ‘Mortal Kombat’ fueron muy directos con sus comentarios después del estreno de la película anterior. Para el productor, esa intensidad no fue un problema, sino una señal de cuánto conocen y cuidan la franquicia.

‘Mortal Kombat II’ (imagen: Warner Bros.)

“Lo genial de los fans de Mortal Kombat es que son increíblemente expresivos. Juegan a los juegos religiosamente. Conocen todo el canon. Así que fueron muy expresivos sobre: ​​’Oye, esto es algo que no nos gustó de la primera película’. Tienes dos decisiones que puedes tomar: puedes ignorarlo o puedes asimilarlo y aprender de ello [y luego] aplicar reglas y lógica diferentes a la segunda, que es lo que hicimos.”

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La primera película sí incluyó violencia gráfica, fatalities y algunos personajes reconocibles, pero varios fans señalaron ausencias difíciles de ignorar. Entre las quejas más repetidas estuvieron la falta de un torneo propiamente dicho, escenarios de combate poco memorables y la presencia de Cole Young, personaje original interpretado por Lewis Tan, que no provenía directamente de los videojuegos.

El equipo buscó corregir lo que no funcionó

La idea de escuchar a los fans también se conecta con otro comentario reciente de Garner. El productor había explicado que, durante la primera película, el estudio no dimensionó del todo el potencial de la franquicia, lo que terminó limitando parte de la propuesta visual y narrativa.

Para ‘Mortal Kombat II’, la situación parece distinta. Garner señaló que la secuela se trabajó con la intención de ajustar los puntos débiles de la entrega anterior. La llegada del guionista Jeremy Slater, conocido por ‘Moon Knight’, fue clave en ese proceso, según el productor.

“Cuando nos reunimos con Jeremy, tenía una visión tan buena del material, y también tenía sus opiniones sobre lo que habíamos pasado por alto en la primera película. Así que cuando nos dio el segundo guion, nos aseguramos de revisarlo y tratar de corregir todos los pequeños errores que habíamos cometido en la primera.”

Una secuela más grande y cercana al videojuego

El cambio más visible será la escala. ‘Mortal Kombat II’ promete explorar más reinos conocidos por los fans y llevar la historia hacia una versión más amplia del universo creado por Ed Boon y John Tobias. El propio Garner dijo que esta vez querían asegurarse de visitar distintos escenarios importantes para la saga.

‘Mortal Kombat II’ (imagen: Warner Bros.)

“Esta vez, realmente queríamos asegurarnos de ir a todos los diferentes reinos que la gente conoce.”

La película también incorporará a Johnny Cage, interpretado por Karl Urban, uno de los personajes más esperados por el público desde la primera entrega. A él se suman nombres como Adeline Rudolph como Kitana, Tati Gabrielle como Jade, Damon Herriman como Quan Chi y Martyn Ford como Shao Kahn.

‘Mortal Kombat II’ se estrenará en cines el 8 de mayo. Para sus responsables, la secuela no solo representa una continuación, sino una oportunidad de demostrar que escucharon a quienes conocen la franquicia desde hace décadas.

Con información de Games Radar+.

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