Barack Obama dice que quiere ser el embajador que reciba a los alienígenas en la Tierra

El expresidente no confirmó teorías sobre aliens ocultos en búnkeres ni ovnis guardados por el gobierno

Barack Obama volvió a hablar de extraterrestres, cuando apareció recientemente en ‘The Late Show with Stephen Colbert’, donde retomó sus comentarios previos sobre la posibilidad de vida alienígena y negó que el gobierno estadounidense tenga criaturas o naves ocultas en alguna instalación secreta. Las declaraciones llegan unos meses después de que el gobierno de E.U. prometiera nuevas publicaciones de archivos relacionados con OVNIs y otros fenómenos no identificados.

También te puede interesar: ‘No estamos solos’: Steven Spielberg dice tener una ‘fuerte sospecha’ de que hay extraterrestres en la Tierra

¿Qué dijo Barack Obama sobre los alienígenas?

Durante la entrevista, Stephen Colbert volvió a presionar a Obama sobre el tema extraterrestre. El conductor bromeó con la idea de que el expresidente sabía más de lo que decía, especialmente después de que en febrero comentó en un podcast: “Son reales, pero no los he visto”. Esa frase provocó especulaciones, aunque Obama aclaró después que no estaba hablando de pruebas secretas ni de contacto confirmado con seres de otro planeta.

Barack Obama (imagen: Reuters)

Según explicó, su comentario se refería a una idea mucho más general: si el universo es tan vasto, resulta razonable pensar que la Tierra no sea el único lugar donde exista vida. Eso no significa, insistió, que durante su presidencia haya visto evidencia de naves extraterrestres o de aliens escondidos por el gobierno de E.U.

También lee: Starro, xenomorfos y más: Los alienígenas más letales en películas y series

El expresidente también rechazó la teoría de que haya seres extraterrestres o tecnología alienígena resguardada en algún búnker secreto. En tono de broma, dijo que si algo así existiera, alguien ya lo habría filtrado. La idea, planteada con humor, fue que algún guardia terminaría tomándose una selfie con un alien para impresionar a su novia.

El expresidente se ofrece para recibir a los aliens

La parte más llamativa de la conversación llegó cuando Obama decidió postularse para una tarea hipotética: formar parte del equipo que recibiría a los extraterrestres si alguna vez llegan a la Tierra. El momento fue tratado como una broma dentro del programa, pero también dejó una frase perfecta para redes y titulares.

De acuerdo con lo retomado por TMZ, Obama dijo que podría ser una buena opción para ese “equipo de primer contacto”, es decir, el grupo encargado de saludar a los visitantes alienígenas en caso de un primer contacto. Su argumento fue sencillo: tiene experiencia diplomática y se considera una persona amigable. Colbert, siguiendo el tono de la entrevista, respondió que tomaría su currículum bajo consideración.

El comentario funciona porque mezcla dos facetas muy conocidas de Obama: su imagen de político diplomático y su habilidad para moverse con comodidad haciéndose el chistoso. También convierte una discusión cargada de teorías conspirativas en una escena más ligera, sin que eso signifique que haya hecho una revelación real sobre extraterrestres.

El tema OVNI sigue en el centro de la conversación pública

El intercambio ocurre mientras el gobierno de E.U. mantiene abierta la discusión sobre UAP, siglas usadas para referirse a fenómenos anómalos no identificados.

‘El día de la Revelación’, la nueva película de Steven Spielberg, trata sobre la existencia de extraterrestres en la Tierra (imagen: Universal)

En los últimos meses, autoridades y legisladores han hablado de nuevas desclasificaciones, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial de contacto extraterrestre ni de tecnología alienígena recuperada.

El propio Pentágono, a través de la oficina AARO, ha investigado miles de casos, pero sus reportes públicos no han confirmado que el gobierno posea naves o cuerpos de origen extraterrestre. Esa diferencia es importante: una cosa es que existan fenómenos no identificados y otra muy distinta que se haya probado su origen alienígena.

También hubo una lectura política del tema. Donald Trump acusó a Obama de haber revelado información clasificada cuando hizo sus comentarios iniciales sobre aliens en febrero, aunque no presentó evidencia pública para sostener esa acusación (vía Reuters). Por eso, la nueva aparición del expresidente con Colbert parece haber buscado bajar el tono: no hay confesión secreta, no hay bunker con “pequeños enanitos verdes”, pero sí un expresidente dispuesto a bromear con una posible bienvenida interplanetaria.

No te vayas sin leer: ‘The Boys’: Eric Kripke dice que Donald Trump arruinó los chistes de Homelander