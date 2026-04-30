‘The Boys’: Eric Kripke dice que Donald Trump arruinó los chistes de Homelander

Sabemos que el universo de The Boys siempre ha jugado con el límite entre sátira y realidad, pero en su temporada final esa línea parece ser un mero chiste. El creador, Eric Kripke, reconoce que la ficción ya no logra adelantarse a lo que ocurre fuera de la pantalla. Si antes la cosa se ajustaba como una burla quizá fuera proporción, ahora se siente inquietantemente cercano. Parece que la serie ya perdió su ventaja frente a este mundo que produce sus propios excesos, sobre todo con un presidente como Donald Trump.

Cómo Donald Trump arruinó los chistes de Homelander

Todo se complicó para las mentes detrás de The Boys cuando ciertas ideas concebidas para la ficción aparecieron en la realidad con una velocidad inesperada. “Estoy realmente cansado y agotado de que el mundo refleje la serie antes de que tengamos la oportunidad de hacerla.” explicó Kripke sobre la coincidencia entre ambos planos.

Fue Donald Trump quien arruinó uno de los arcos más arriesgados de la quinta temporada: “Este es el episodio en el que Homelander decide que va a ser Dios y, 48 horas antes, Trump publica una imagen de sí mismo como Dios”, comentó el showrunner para Polygon en relación a la muy polémica imagen que el presidente de Estados Unidos publicó hace algunas semanas en su perfil de Truth Social y que desató comentarios negativas en todo el mundo.

Donald Trump junto al conejo de Pascua

En el material, generado con inteligencia artificial, se puede ver a Trump en indumentarias muy parecidas a las de Jesucristo, posa su mano iluminada sobre un enfermo, y a su alrededor hay hombres y mujeres, solo gente blanca, por cierto, que rezan o lo miran con esperanza. En el fondo se observan la bandera estadounidense, la estatua de la libertad y militares que flotan en un cielo iluminado.

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Tras recibir duras críticas, incluyendo las del Papa León XIV, Trump eliminó la imagen de Truth Social, pero no dejó de explicar que su intención no era verse como Jesús, sino como un doctor: “Se supone que es como médico, mejorando a las personas. Y yo sí mejoro a las personas. Las mejoro muchísimo.”

La psicología de Homelander y el fanatismo MAGA

El personaje de Homelander ha evolucionado hacia un terreno más oscuro, impulsado por una necesidad de control que lo supera. En la nueva temporada, su búsqueda va hacia una legitimidad casi espiritual que lo coloque por encima de cualquier figura humana.

La serie también aborda el fenómeno del fanatismo político, un elemento que ya estaba en temporadas anteriores, pero que ahora adquiere mayor protagonismo. La figura de Homelander se construye como un líder que capitaliza el miedo y la lealtad ciega de sus seguidores.

Representación de Donald Trump como Jesucristo

Es aquí cuando The Boys se parece demasiado a lo que vemos entre los miembros de MAGA. Hay discursos que apelan a la emoción antes que a la razón, y las comunidades se organizan en torno a una figura central y una creencia que divide el mundo en aliados y enemigos. En este marco, no son pocos quienes ven en Trump a una figura mesiánica, mientras que la otredad fuera de MAGA será una amenaza por siempre, sin posibilidad de diálogo.

¿The Boys tendrá temporada 6?

La quinta entrega será el cierre definitivo de la historia. El equipo creativo decidió concluir la aventura en este punto y evitará extender la historia más allá de lo necesario. El final también implica resolver los conflictos que se han acumulado a lo largo de la serie, tales como la lucha última contra Homelander y las consecuencias de decisiones que convergen en una temporada que busca cerrar todos los frentes abiertos.

Esta temporada comenzó su el pasado 8 de abril con un estreno doble, seguido de lanzamientos semanales. Los capítulos restantes continuarán llegando cada semana hasta finales de mayo, momento en el que la serie concluirá de forma definitiva.

La gran conclusión se emitirá en la plataforma de Amazon Prime Video el próximo 20 de mayo.

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