Creador de ‘The Boys’ quiere reunir a los personajes de ‘Gen V’ en un spinoff tras cancelación de la serie

La cancelación de ‘Gen V‘ dejó pendiente una parte importante del universo televisivo de ‘The Boys‘, pero Eric Kripke no quiere que sus personajes desaparezcan tan rápido. El showrunner y productor ejecutivo aclaró que la decisión no estuvo en sus manos y reveló que ya se están discutiendo posibles caminos para rescatar parte de la historia que habría continuado en una tercera temporada.

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¿Por qué fue cancelada ‘Gen V’?

De acuerdo con Entertainment Weekly, Amazon decidió terminar ‘Gen V‘ después de dos temporadas. La serie, desarrollada como un spin-off universitario de ‘The Boys‘, seguía a Marie Moreau, interpretada por Jaz Sinclair, una joven super con la capacidad de manipular y convertir la sangre en arma. La trama se desarrollaba en la Universidad Godolkin, institución presentada como el principal centro de formación para supers en E.U.

Póster de la temporada 2 de ‘Gen V’ (imagen: Amazon Prime Video)

Kripke, quien forma parte del llamado Vought Cinematic Universe como productor ejecutivo, respondió a los señalamientos de algunos fans que lo responsabilizaron por la cancelación. En entrevista con Entertainment Weekly, fue directo: “Yo no cancelé el programa. Primero, no tengo el poder para hacerlo”. También aseguró que intentó defender la continuidad del proyecto: “Segundo, yo estaba luchando por mantener el programa, casi más que nadie en la Tierra. Así que estoy tan decepcionado como todos los demás”.

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El productor explicó que la decisión respondió a criterios de negocio dentro de Amazon, relacionados con el costo de producción y el número de espectadores. “Se basa en la cantidad de espectadores en comparación con el costo de producción del programa, y ​​en si, en última instancia, les resulta rentable”, señaló. “Y, lamentablemente, decidieron que no era así”.

Eric Kripke busca rescatar parte de la historia

Aunque ‘Gen V’ no tendrá una tercera temporada, Kripke todavía ve posibilidades para continuar algunos de sus hilos narrativos. El productor confirmó que ya existía una idea para la temporada 3 que le entusiasmaba, pero evitó revelar detalles porque todavía espera encontrar la manera de retomarla en otro proyecto.

El punto que sí adelantó tiene que ver con Marie Moreau y el desarrollo de sus poderes. Según Kripke, la historia no terminaba simplemente en descubrir que ella era poderosa, sino en el proceso de aprender a controlar esa fuerza. “Esta idea de que Marie es poderosa, pero ese no es el final de su historia. Tiene que aprender a controlarlo”, comentó.

La segunda temporada de ‘Gen V’ había conectado de forma más directa con la mitología de ‘The Boys’, especialmente al revelar que Marie y Homelander eran los únicos sobrevivientes del Proyecto Odessa, un programa ligado a la creación de supers con capacidades extraordinarias. Además, Marie y Jordan Li ya están contemplados para aparecer en episodios posteriores de la quinta y última temporada de ‘The Boys’.

¿Qué pasará con los personajes de ‘Gen V’?

Kripke explicó que el equipo está concentrado por ahora en ‘Vought Rising‘, precuela ambientada en los años cincuenta y protagonizada por Jensen Ackles como Soldier Boy y Aya Cash como Clara Vought, quien más tarde sería conocida como Stormfront. Esa serie está prevista para 2027 y, por ahora, es el único spin-off confirmado tras el final de ‘The Boys‘.

Erin Moriarty en la temporada 5 de ‘The Boys’ (imagen: Amazon Prime Video)

Aun así, el productor reveló que Amazon tiene interés en escuchar más propuestas dentro de este universo. “Así que estamos haciendo una lluvia de ideas internamente con un par de ideas diferentes”, dijo. Después añadió que esas posibles historias podrían integrar a parte del elenco de ‘Gen V’: “Todos tienen la oportunidad de absorber al menos a algunos miembros de la pandilla de la Generación V”.

Jaz Sinclair, protagonista de ‘Gen V‘, también reaccionó a la cancelación en Instagram Stories. “Hay tantas cosas que quiero (y voy a) decir, pero por hoy solo quiero darte las gracias de todo corazón. Estoy muy feliz de que estés aquí y muy agradecida por esta increíble experiencia”, escribió. Así, aunque la serie terminó antes de tiempo, sus personajes todavía podrían encontrar otra ruta dentro del universo de ‘The Boys‘.

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