‘The Boys’: Erin Moriarty revela los problemas de salud que enfrentó durante la temporada final

Erin Moriarty, encargada de dar vida a uno de los personajes más importantes de ‘The Boys’, habló sobre el complicado proceso que vivió durante la filmación de la quinta y última temporada de la serie. La actriz, conocida por interpretar a Annie January/Starlight, reconoció que el cierre de la producción coincidió con una etapa difícil en términos de salud, algo que afectó la forma en que enfrentó sus últimas escenas dentro del universo creado por Eric Kripke.

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¿Qué le ocurrió a Erin Moriarty durante la temporada final de ‘The Boys’?

Durante la conversación, Moriarty explicó que atravesó problemas físicos importantes mientras grababa la temporada final. La actriz dijo que, en ese periodo, llegó a experimentar síntomas que complicaron su trabajo diario en el set, entre ellos caídas, entumecimiento en los pies y una lesión en la rodilla antes de filmar una de sus escenas.

Erin Moriarty en la premiere de la temporada 5 de ‘The Boys’ (imagen: Getty)

El diagnóstico llegó después: enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune que afecta la tiroides y que puede provocar síntomas físicos y emocionales de distinta intensidad. Para Moriarty, el proceso fue especialmente duro porque coincidió con el tramo final de una serie que marcó una parte importante de su carrera.

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La actriz no presentó su experiencia como una simple anécdota de rodaje. Por el contrario, habló de un desgaste que modificó su relación con el personaje y con la temporada. ‘The Boys’ se prepara para cerrar su historia con una entrega que ya venía cargada de presión para sus protagonistas, pero en su caso esa presión también se volvió personal.

La actriz sintió que no pudo estar presente para Annie

Moriarty reconoció que su estado de salud afectó la manera en que interpretó a Annie durante buena parte del rodaje. La actriz dijo: “Esto provocó que no estuviera tan presente para Annie durante esta última temporada como hubiera deseado, y eso fue muy doloroso para mí. Pensé: ‘Dios mío, le estoy fallando a Annie y le estoy fallando a nuestra audiencia’.”

La declaración deja ver el peso emocional que tuvo para ella cerrar el arco de un personaje que ha interpretado desde el inicio de la serie. Annie no solo ha sido una de las figuras principales de ‘The Boys’, también ha funcionado como uno de los puntos de tensión moral dentro de una historia marcada por la violencia, la corrupción y la sátira política.

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La actriz también describió esa etapa como una especie de desconexión con su propio trabajo: “Fue como si hubiera estado desconectada durante los primeros seis o siete episodios, y luego volví a conectarme. Finalmente me sentí presente al final de la quinta temporada.” En otro momento añadió: “No pude superar el desgaste físico y mental que esta enfermedad me causó hasta el episodio siete”. Después remató: “Así que me gustaría poder decir que le sirvió al personaje, pero desafortunadamente, se trataba de sobrevivir día a día”.

Erin Moriarty en la temporada 5 de ‘The Boys’ (imagen: Amazon Prime Video)

¿Verá la actriz la temporada final?

Aunque Moriarty ha mostrado cariño por la serie y por el personaje, también dejó claro que la experiencia fue lo suficientemente dura como para tomar distancia del resultado final. La actriz dijo que, por ahora, no planea ver la última temporada de ‘The Boys’.

“Por ejemplo, he visto todas las temporadas de The Boys. Me encanta esta serie”, declaró. “Pero no voy a ver la última temporada simplemente porque en este momento es muy importante para mí priorizar mi salud psicológica por encima de todo lo demás.”

La decisión no parece responder a un rechazo hacia la serie, sino a una necesidad de cuidado personal. Para Erin Moriarty, despedirse de Annie implicó algo más que cerrar una etapa profesional: también significó reconocer el costo físico y emocional que tuvo llegar hasta el final.

Con información de The Hollywood Reporter.

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