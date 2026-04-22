‘The Boys’: Eric Kripke admite que se siente aterrado por el final de la serie y espera que no sea como ‘Game of Thrones’

Aunque nos parezca casi imposible, el cierre de The Boys está a la vuelta de la esquina. La quinta temporad ya comenzó su emisión en Prime Video y por fin entra en su tramo más delicado, con Homelander en el centro del poder y el grupo principal roto y obligado a reagruparse para un último choque.

Con ese panorama, Eric Kripke enfrenta un problema que pocos showrunners resuelven sin heridas, pues debe terminar una serie muy querida sin que el desenlace eclipse todo lo anterior. Su temor es completamente entendible. El peso que suelen tener los finales siempre ha sido algo enorme, pero el éxito de The Boys hace que la responsabilidad sea todavía más grande.

¿Eric Kripke tiene miedo?

Él mismo acaba de confesar, en una nueva entrevista con el medio japonés The River, que abordó el final con “terror absoluto” y que no se sentía nada confiado porque mucha gente siempre termina juzgando una serie completa a partir de su episodio final.

Kripke citó a Game of Thrones para defenderla en parte. Recordó que la serie de HBO fue un logro técnico y creativo de tamaño monumental, y sostuvo que tropezó un poco en episodios que, para su mala fortuna, fueron los últimos.

Antony Starr como Homelander

“Lo abordé con absoluto terror… No tenía confianza… porque la gente hace algo raro: juzga retroactivamente una serie basándose en su final. Game of Thrones es, en términos técnicos y creativos, un logro monumental y revolucionario, que tropezó un poco en tres episodios… que casualmente fueron los últimos, y ahora todo el mundo dice ‘Game of Thrones… meh’. Y yo pienso: ¿en serio? Esa serie cambió el mundo.”

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También confesó que ese miedo le sirvió como método:

“Me da miedo esa reacción… y creo que al final eso ayudó porque fui muy cuidadoso con todo. Creo que lo logramos… pero quién sabe… estoy con los nervios de punta esperando ver cómo reacciona la gente.”

El pésimo final de Game of Thrones

La herida del final de Game of Thrones no se ha cerrado. HBO admitió tiempo después que la octava temporada provocó una fuerte reacción en redes, y la petición para rehacer esa entrega reunió más de un millón de firmas en 2019. A eso añadimos la sensación de que los últimos capítulos trataron de abarcar demasiado en poco tiempo, como si aprehendieran una enorme más con apenas dos brazos.

Jensen Ackles como Soldier Boy

Incluso con esa tormenta, la serie no dejó de ser un fenómeno, ya que páginas especializadas consignaron que el promedio de la serie se movía en niveles muy altos, aunque la octava temporada quedó como la peor valorada dentro de todas (snif). La grandeza histórica y despedida divisiva, es justo el fantasma que Kripke quiere evitar con The Boys. Le horroriza que un mal cierre nuble todo lo anterior.

Los actores de la temporada 5 de The Boys

La temporada final mantiene a Karl Urban como Billy Butcher, Jack Quaid como Hughie Campbell, Antony Starr como Homelander y Erin Moriarty como Annie January. También regresan Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Susan Heyward, Valorie Curry, Cameron Crovetti y Jensen Ackles, con Daveed Diggs entre las incorporaciones de esta recta final.

Este elenco carga con la última variación de una sátira que convirtió a Homelander en uno de los villanos televisivos más queridos de los últimos años. Si el final funciona, la serie conservará su filo; si no, las redes sociales se pondrán más crueles de lo que ya imagina su creador.

¿En qué fechas se estrenan los episodios restantes de The Boys?

La temporada arrancó el 8 de abril con dos episodios y siguió el 15 de abril con el tercero en Prime Video. Todavía quedan cinco capítulos por estrenarse, con una salida semanal que llevará la serie hasta el 20 de mayo.

El episodio 4 llega el 22 de abril, el 5 se estrena el 29 de abril, el 6 cae el 6 de mayo, el 7 el 13 de mayo y el capítulo final queda programado para el 20 de mayo.

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