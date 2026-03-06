‘The Boys 5’ confirma que los personajes de ‘Gen V’ serán clave para derrotar a Homelander

La quinta y última temporada de ‘The Boys’ ya comenzó a mostrar las piezas que definirán el final de la historia. El nuevo tráiler revelado por Prime Video confirma que el conflicto contra Homelander alcanzará su punto más crítico mientras el mundo queda prácticamente bajo su control. Pero también deja claro que los protagonistas no estarán solos: los jóvenes Supes de Godolkin University podrían desempeñar un papel decisivo en la guerra final.

La temporada debutará el 8 de abril con sus dos primeros episodios y concluirá el 20 de mayo. En el centro del conflicto se encuentra un escenario donde Homelander parece más poderoso que nunca, mientras Butcher prepara un plan que podría cambiar el destino de todos los Supes.

¿Por qué los personajes de ‘Gen V’ podrían ser decisivos contra Homelander?

Los acontecimientos de ‘Gen V’ temporada 2 preparan directamente el terreno para la historia de ‘The Boys’ temporada 5. A medida que la serie principal se acerca a su final, todo apunta a que los estudiantes de Godolkin University terminarán colaborando con el equipo de vigilantes.

Homelander en el tráiler de la temporada final de ‘The Boys’ (imagen: Amazon)

El final de la segunda temporada de ‘Gen V’ introduce cambios importantes en la dinámica del conflicto, especialmente a través de Marie Moreau. Tras descubrir el verdadero alcance de sus poderes, el personaje podría convertirse en un elemento clave en la lucha contra Homelander.

Además de Marie Moreau, otros estudiantes de Godolkin University también podrían tener un papel en el desenlace. Entre ellos se encuentran Cate Dunlap, una Supe con la capacidad de manipular la mente de las personas mediante el contacto físico; Sam Riordan, cuya fuerza y resistencia sobrehumanas lo colocan entre los Supes más peligrosos de su generación; Jordan Li, capaz de alternar entre dos formas con habilidades distintas que incluyen fuerza física y explosiones de energía; y Emma Meyer, quien puede alterar su tamaño corporal.

Algunos de estos personajes han estado vinculados a Vought o incluso a Homelander, mientras que otros se han alineado con la resistencia que intenta detener el avance de los Supes, lo que anticipa un conflicto en el que las lealtades podrían cambiar conforme se acerque el enfrentamiento final.

El poder de Marie Moreau podría cambiar la guerra

Uno de los giros más llamativos de ‘Gen V’ temporada 2 ocurre cuando Marie descubre una nueva capacidad vinculada a su control de la sangre. En el episodio 5, titulado “The Kids Are Not All Right”, el personaje logra devolverle la vida a su hermana Annabeth después de encontrarla con la garganta cortada.

Marie manipula la sangre derramada para cerrar la herida y controlar las células del cuerpo, lo que le permite revertir la muerte. Aunque el proceso la deja completamente agotada, el momento revela un salto significativo en sus habilidades.

Este descubrimiento podría tener enormes consecuencias en el conflicto contra Homelander. Hasta ahora, el mayor problema para derrotarlo ha sido su capacidad para eliminar a cualquiera sin esfuerzo. Si Marie puede revertir la muerte, el poder destructivo del líder de los Seven podría dejar de ser una ventaja definitiva.

Homelander domina el mundo al inicio de la temporada final

La quinta temporada arranca en un momento especialmente oscuro para los protagonistas. La sinopsis oficial describe un mundo dominado por Homelander, “Completamente sujeto a sus caprichos erráticos, egomaníacos”.

Hughie, Mother’s Milk y Frenchie están encarcelados en un “Freedom Camp”, mientras Annie intenta organizar una resistencia frente al dominio de los Supes. Kimiko se encuentra desaparecida.

Marie Moreau en el tráiler de la temporada final de ‘The Boys’ (imagen: Amazon)

Butcher reaparece con un plan extremo: utilizar un virus capaz de eliminar a todos los Supes del planeta. Su decisión desencadena una cadena de acontecimientos que, según la descripción oficial, cambiará el mundo para siempre.

El tráiler muestra el ascenso definitivo de Homelander

El avance más reciente de la temporada final ofrece nuevas pistas sobre el rumbo de la historia. Homelander busca el V1, la primera versión del Compound V creada por Vought, con el objetivo de volverse inmortal.

Para lograrlo, despierta a Soldier Boy de su estado de criostasis. El tráiler también lo muestra en la Casa Blanca, insinuando que su influencia política ha alcanzado el punto más alto tras los eventos de la temporada anterior.

Mientras tanto, Butcher continúa utilizando los poderes de tentáculos que adquirió previamente, lo que anticipa enfrentamientos particularmente violentos en el cierre de la serie.

Protagonistas de ‘The Boys’ en el tráiler de la temporada final (imagen: Amazon)

La guerra final del universo de ‘The Boys’

Además de cerrar la historia principal, la temporada final conectará varios elementos del universo creado por Eric Kripke. La serie se basa en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, pero ha desarrollado su propia narrativa a lo largo de los años.

El desenlace también consolidará el vínculo con ‘Gen V’, cuyo elenco parece destinado a tener un papel relevante en la batalla final. Mientras Homelander se prepara para consolidar su dominio y Butcher apuesta por una solución extrema, la aparición de nuevos aliados podría cambiar el equilibrio de fuerzas.

Con el estreno cada vez más cerca, la última temporada de ‘The Boys’ promete reunir todas las historias abiertas del universo de Vought en un enfrentamiento definitivo donde el destino de los Supes (y del mundo) estará en juego.

