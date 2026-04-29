Ving Rhames, actor de ‘Misión: Imposible’ y ‘Pulp Fiction’, es hospitalizado de emergencia

El actor Ving Rhames, reconocido por su participación en la saga ‘Misión: Imposible’ y por su papel en ‘Pulp Fiction’, fue atendido por servicios de emergencia en Los Ángeles tras presentar un problema de salud mientras se encontraba en un restaurante con su familia, de acuerdo con un reporte publicado por TMZ.

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¿Qué le ocurrió a Ving Rhames?

Según informó TMZ, Ving Rhames estaba comiendo con su familia este miércoles cuando colapsó en la mesa dentro de un restaurante de Los Ángeles. Un comensal presente en el lugar dijo al medio que el actor de 66 años parecía estar en un estado de consciencia intermitente después del incidente, o sea que regresaba y se volvía a desvanecer.

Ving Rhames en ‘Uppercut’ (Imagen: Hello Moment – Grindstone)

La emergencia movilizó a paramédicos, quienes acudieron al sitio y posteriormente lo trasladaron a un hospital. Hasta ahora no se han revelado detalles sobre la causa del colapso ni sobre su estado de salud después de ser ingresado.

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El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó a TMZ que recibió una llamada de auxilio médico a la 1:40 p.m. por un hombre de aproximadamente 60 años, quien fue llevado al hospital. El reporte no ofreció más información médica.

Una presencia constante en ‘Misión: Imposible’

Ving Rhames es conocido por interpretar a Luther Stickell en la franquicia ‘Misión: Imposible’, personaje que ha acompañado a Ethan Hunt desde la primera película, estrenada en 1996. Su presencia dentro de la saga lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles del equipo encabezado por Tom Cruise.

Rhames ha participado en las ocho entregas de la franquicia, un dato poco común dentro de una saga que ha cambiado de directores, villanos y personajes secundarios a lo largo de casi tres décadas. Luther Stickell pasó de ser un experto en tecnología y operaciones encubiertas a una figura de confianza para el grupo principal.

La saga ha sido el trabajo más visible de Rhames en años recientes, especialmente por el alcance internacional de las películas y por el lugar que ocupa dentro del cine de acción contemporáneo.

Más allá de Luther Stickell

Aunque para muchos espectadores Ving Rhames está ligado directamente a ‘Misión: Imposible’, su carrera incluye otros trabajos importantes. Uno de los más recordados es ‘Pulp Fiction’, la película de Quentin Tarantino en la que interpretó a Marsellus Wallace, personaje clave dentro de una de las cintas más influyentes de los años noventa.

Jonathan Rhys Meyers, Ving Rhames, Tom Cruise y Maggie Q en ‘Misión: Imposible 3’ (2006)

También prestó su voz a Cobra Bubbles en ‘Lilo & Stitch’, papel que lo acercó a otro tipo de público, especialmente al familiar. Además cuenta con otros títulos importantes en su trayectoria, como ‘Jacob’s Ladder’.

Por ahora, la información disponible se limita al reporte del colapso, la atención de emergencia y el traslado al hospital. No hay un comunicado público de sus representantes ni una actualización oficial sobre su condición médica.

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