‘Michael’: ¿Por qué la biopic de Michael Jackson es un éxito masivo de taquilla pese a críticas negativas?

El filme desafía las críticas con una respuesta masiva del público, impulsada por la nostalgia y el peso cultural del cantante

‘Michael’ llegó a los cines con un peso que iba mucho más allá de la nostalgia musical. La película dirigida por Antoine Fuqua tenía el reto de vender la historia de Michael Jackson como espectáculo cinematográfico y además sobrevivir a críticas negativas, cuestionamientos por su enfoque y una producción marcada por cambios costosos antes del estreno.

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Aun así, la respuesta del público fue contundente. La biopic protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, encontró una audiencia dispuesta a verla como una experiencia musical antes que como una revisión incómoda de una figura atravesada por acusaciones, defensas, disputas legales y un legado artístico todavía enorme.

La película abrió con 97 millones de dólares en E.U. y Canadá, además de 217 millones a nivel global durante su primer fin de semana. Con esa cifra, consiguió el mejor estreno de todos los tiempos para una biopic musical, superando el récord de ‘Straight Outta Compton’, que había debutado con 60 millones de dólares en 2015. El resultado también representa el mayor golpe comercial de Lionsgate desde ‘The Hunger Games: Mockingjay – Part 2’.

‘Michael’ (imagen: IMDb)

¿Por qué ‘Michael’ funcionó como película para el público?

La primera razón parece evidente: ‘Michael’ no se vendió como una disección dura de Michael Jackson, sino como una celebración de su carrera. Para buena parte de los espectadores, eso fue suficiente. Las críticas señalaron que la película ofrecía una versión suavizada del cantante, en especial porque termina antes de que las acusaciones de abuso sexual infantil marcaran su vida pública. Pero quienes compraron boleto no necesariamente buscaban una biografía incómoda ni un retrato exhaustivo.

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La película está construida como un recorrido emocional por el ascenso del artista: su infancia, los Jackson 5, la relación con su padre Joe Jackson, la fama, el baile, la voz, los conciertos y los momentos que lo convirtieron en una figura global. Esa estructura permite que el público entre a la sala con una expectativa clara: ver recreaciones musicales, escuchar canciones conocidas y reencontrarse con una figura que, para millones de personas, forma parte de su memoria afectiva.

El público también respondió con fuerza en las encuestas de salida, donde la película recibió una calificación A- en CinemaScore. Para una producción de gran presupuesto, esa respuesta era crucial. La cinta no podía depender solo de la curiosidad ni de la polémica. Necesitaba gustarle a espectadores fuera del circuito crítico, y eso fue exactamente lo que ocurrió.

La música fue el verdadero motor de la película

Otra razón central está en la naturaleza misma del proyecto. ‘Michael’ funciona, en buena medida, como una experiencia de concierto. El atractivo no depende solo de la narración biográfica, sino de las recreaciones de presentaciones y canciones asociadas a la etapa más reconocible del cantante. Secuencias vinculadas con ‘Billie Jean’, ‘Thriller’ y ‘Beat It’ fueron parte central del gancho para audiencias de distintas generaciones.

Ese modelo ya había demostrado su fuerza con ‘Bohemian Rhapsody’ y ‘Elvis’. Muchas personas no acuden a una biopic musical buscando una investigación total sobre el artista, sino una experiencia colectiva: canciones, imágenes familiares, momentos de euforia y la sensación de estar frente a un concierto diseñado para pantalla grande.

Paul Dergarabedian, analista senior de Comscore, explicó esa ventaja del formato teatral: “Las salas de cine son perfectas para películas centradas en la música, con increíbles sistemas de sonido que ofrecen una experiencia que simplemente no se puede replicar en casa”. En el caso de ‘Michael’, esa lógica también se reflejó en las salas premium: Imax aportó 13.8 millones de dólares en Norteamérica y 24.5 millones a nivel global, el mejor arranque de la compañía para una biopic musical.

El casting de Jaafar Jackson también ayudó

La elección de Jaafar Jackson como protagonista fue otro factor decisivo. No se trataba de un actor cualquiera interpretando a Michael Jackson, sino de su propio sobrino. Esa cercanía familiar dio a la película una dimensión distinta ante los fans: parecía una biopic avalada desde el núcleo del apellido Jackson, algo que ningún otro casting podía replicar con la misma facilidad.

Jaafar Jackson también ofrecía una ventaja visual y emocional. Su parecido con el cantante, sumado al vínculo sanguíneo, facilitó que parte del público aceptara la película como un homenaje más directo. Para los fans, ver a un miembro de la familia interpretar al artista podía sentirse menos como una imitación externa y más como una continuación simbólica del legado.

Jaafar Jackson en ‘Michael’ (2026) (imagen: IMDb)

Esa percepción importa porque ‘Michael’ no llega a salas como una biografía distante. La película está producida con participación del patrimonio de Jackson y se mueve dentro de una narrativa autorizada. Para algunos críticos, ahí está justamente el problema: el resultado sería demasiado complaciente. Para una parte considerable del público, en cambio, ese sello familiar pudo funcionar como garantía de respeto hacia la figura del cantante.

Los fans separaron la obra del artista hace tiempo

El éxito de ‘Michael’ tampoco aparece de la nada. Otros proyectos vinculados a Jackson ya habían demostrado la disposición del público a consumir su legado artístico sin que las acusaciones fueran el eje del producto. Ahí están el musical de Broadway ‘MJ’, el espectáculo ‘One’ de Cirque du Soleil y el documental-concierto ‘This Is It’.

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Ese historial apunta a una realidad incómoda: una parte amplia de la audiencia ya separó la obra del artista. Las acusaciones contra Jackson han sido parte de la conversación pública durante décadas. Jackson negó esas acusaciones, fue absuelto en 2005 de los cargos en su contra y murió en 2009. Aun así, la discusión nunca desapareció. Lo que sí quedó claro es que su música conserva una fuerza comercial enorme.

La pregunta más difícil vendría con una posible secuela. ‘Michael’ cierra antes de las etapas más polémicas de la vida pública del cantante, pero la intención de continuar parece estar ahí, reforzada por la frase “su historia continúa” al final de la película. Si Lionsgate avanza con otra entrega, el estudio tendría que enfrentar un reto mayor: comprobar si el mismo público acudiría masivamente a ver una historia centrada en años dominados por controversias legales, acusaciones y escándalos.

Michael Jackson (imagen: Getty)

La controversia también mantuvo viva la atención

Aunque la película evitó las acusaciones en su versión final, el tema acompañó toda la conversación previa al estreno. ‘Michael’ inicialmente había dramatizado una demanda de 1993 por abuso sexual infantil contra Jackson, pero esas escenas fueron retiradas después de que los productores descubrieron una cláusula en el acuerdo con el acusador que impedía representarlo o mencionarlo en cine o televisión.

Ese cambio obligó a modificar la película y elevó el costo del proyecto. El presupuesto se acercó a los 200 millones de dólares, considerando que Lionsgate compartió gastos con Universal, distribuidora internacional, y con el patrimonio de Jackson. La eliminación de ese material añadió decenas de millones al presupuesto y empujó la película hacia un enfoque más accesible para públicos de distintas edades.

Paradójicamente, esa misma controversia mantuvo el nombre de ‘Michael’ en medios durante meses. Las críticas por la omisión, los reportes sobre reshoots, los pagos adicionales y la discusión alrededor de ‘Leaving Neverland’ alimentaron el interés previo. No todo ese ruido era favorable, pero sí mantuvo la película visible. En una industria donde la atención es parte del negocio, incluso una polémica puede terminar funcionando como promoción involuntaria.

Lionsgate aprovechó un buen momento de la cartelera

El éxito de ‘Michael’ también se explica por el contexto de exhibición. La película no llegó a una cartelera vacía ni a un periodo frío para los cines. Antes de su estreno, las salas ya venían recibiendo público gracias a títulos como ‘Scream 7’, ‘The Super Mario Galaxy Movie’ y ‘Project Hail Mary’.

‘Project Hail Mary’ (imagen: Amazon MGM Studios)

Ese movimiento previo ayudó a que ‘Michael’ encontrara un mercado activo. Para los exhibidores, el reto no era convencer al público de regresar al cine desde cero, sino ofrecerle un evento suficientemente grande para mantener el hábito. Y una biopic musical de Michael Jackson, con canciones reconocibles, funciones premium y una narrativa de espectáculo, cumplía con esa función.

Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, resumió esa lectura en una frase: “El poder de influencia de Michael Jackson en la cultura es innegable”. También añadió: “Y la gente se lo está pasando en grande en los cines”. Esa idea explica buena parte del fenómeno: para muchos espectadores, la película no fue un juicio sobre Jackson, sino una salida colectiva construida alrededor de su música.

El problema ético, sin embargo, no desaparece. ‘Michael’ puede ser un éxito de taquilla y, al mismo tiempo, una película discutida por lo que decide no contar. Su triunfo comercial confirma la fuerza del catálogo de Jackson, el poder del espectáculo musical y la vigencia de su figura entre públicos de varias generaciones.

Con información de Variety.

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