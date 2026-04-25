La ‘segunda familia’ de Michael Jackson lo acusa de abuso sexual en nueva demanda

La familia Cascio, cercana durante años a Jackson, presentó una demanda en la que acusa al cantante

Con la llegada de ‘Michael’, la película biográfica sobre Michael Jackson, también ha llegado una nueva demanda presentada por una familia que durante años fue cercana al cantante y que ahora lo acusa de abuso sexual infantil. Dominic Cascio, Connie Cascio y sus cinco hijos, conocidos públicamente durante años como una especie de “segunda familia” del artista, aseguran que cuatro de los menores fueron abusados en Neverland Ranch, durante viajes y en paradas de giras.

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¿Quiénes son los Cascio y qué acusan en la demanda?

La familia Cascio tuvo durante décadas una relación cercana con Michael Jackson. Incluso lo defendió públicamente frente a acusaciones previas, incluyendo una aparición en el programa de Oprah Winfrey en 2010. Esa postura hace que la nueva demanda tenga un peso particular dentro de la conversación pública que rodea al cantante.

‘Leaving Neverland’ (imagen: HBO)

Según el reporte, los Cascio acusan a Jackson de haber abusado sexualmente de cuatro de sus hijos durante más de una década. La demanda sostiene que el cantante era un “Depredador sexual infantil en serie que, a lo largo de más de una década, drogó, violó y agredió sexualmente a cada uno de las demandantes, comenzando cuando algunas de ellas tenían tan solo siete u ocho años”.

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El documento también afirma que Jackson habría usado regalos, atención constante, acceso a su vida de celebridad y declaraciones de afecto para manipular a la familia. La demanda lo describe como un proceso de “grooming y lavado de cerebro”, con el que, según los demandantes, habría construido una relación de dependencia emocional.

El acuerdo secreto y la respuesta del patrimonio

The Hollywood Reporter, retomando información de The New York Times, señala que la familia ya había presentado estas acusaciones ante el patrimonio de Jackson años atrás. Según el reporte, ambas partes alcanzaron un acuerdo secreto por alrededor de 16 millones de dólares, pagaderos durante cinco años.

Los pagos se habrían detenido en 2025. Después, una nueva ronda de negociaciones no prosperó y la familia presentó la demanda. El abogado del patrimonio, Marty Singer, rechazó las acusaciones y calificó el caso como “un intento desesperado de obtener dinero”.

Singer también señaló que la familia defendió a Jackson durante más de 25 años. “La familia defendió firmemente a Michael Jackson durante más de 25 años, dando fe de su inocencia ante cualquier conducta inapropiada. Esta nueva demanda judicial es una táctica descarada para buscar el foro más favorable en su plan para obtener cientos de millones de dólares del patrimonio y las empresas de Michael”, declaró.

‘Leaving Neverland’ y el estreno de ‘Michael’

La demanda aparece justo cuando ‘Michael’ llega a salas y apunta a convertirse en uno de los estrenos fuertes del año. La película, protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, ha sido criticada por no abordar de lleno las acusaciones de abuso sexual infantil contra el artista.

‘Michael’ (Imagen: Universal Pictures)

La familia Cascio afirma que ‘Leaving Neverland’, el documental de HBO dirigido por Dan Reed, ayudó a “desprogramar” a sus integrantes y a procesar lo ocurrido. Ese documental presentó los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, quienes acusaron a Jackson de haber abusado de ellos cuando eran niños.

Reed también criticó recientemente la llegada de ‘Michael’ y sostuvo que la popularidad del cantante demuestra que “a la gente no le importa que fuera un abusador de menores. Literalmente, a la gente simplemente no le importa”. Más adelante, el director afirmó que muchos preferirán ver la biopic como una película musical sin considerar las acusaciones y dijo que Jackson era “peor que Jeffrey Epstein”.

Michael Jackson fue absuelto en 2005 y nunca fue condenado por abuso sexual. Su patrimonio ha negado las acusaciones en su contra. La nueva demanda, sin embargo, vuelve a colocar el tema en el centro del estreno de una película diseñada para celebrar su legado artístico.

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