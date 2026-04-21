Director de ‘Michael’ habla sobre las acusaciones contra el cantante: ‘Algunas personas hacen cosas terribles por dinero’

Antoine Fuqua aborda uno de los episodios más oscuros en la vida del rey del pop

El estreno de Michael, la ambiciosa película biográfica sobre el Rey del Pop, está a la vuelta de la esquina. Antes de su debut en salas, su director, Antoine Fuqua, abordó uno de los temas más delicados en torno a la figura de Michael Jackson. Nos referimos a las acusaciones que mancharon para siempre su vida pública. En entrevista con The New Yorker, el cineasta reabrió ese diálogo que inevitablemente acompaña cualquier intento de retratar al artista.

La producción, que atravesó cambios demasiado importantes en su estructura, será una mirada que prioriza la dimensión íntima del cantante y evitará episodios específicos.

¿De qué acusaron a Michael Jackson?

Las controversias en torno a Michael Jackson comenzaron a tomar forma en la década de los noventa, cuando el padre de Jordan Chandler, un chico de 13 años, señaló al cantante por abuso sexual contra su hijo. El caso llegó hasta una investigación formal y derivó en una demanda civil que terminó en un acuerdo económico, sin que el proceso penal avanzara hasta un juicio definitivo tras la retirada de cooperación por parte de la familia.

Antoine Fuqua, director de Michael

Años después, el cantante enfrentó nuevos cargos, esta vez relacionados con otro menor de edad, lo que desembocó en un juicio en 2005. En ese proceso, Jackson fue declarado no culpable de todos los cargos, en una resolución que fue decisiva en su historia judicial. Pese a ello, las acusaciones no desaparecieron del todo del imaginario público.

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En 2019 la reputación de Michael volvió a estar en entredicho, cuando el documental Leaving Neverland presentó testimonios de dos hombres que afirmaban haber sido víctimas del cantante durante su infancia. Ese proyecto dividió opiniones entre quienes consideran creíbles las denuncias y quienes cuestionan su veracidad o motivaciones.

La opinión de Antoine Fuqua

El director reconoció que no tiene una certeza absoluta sobre lo ocurrido, pero dijo que mantiene reservas frente a algunos de los relatos. “Cuando escucho cosas sobre nosotros, sobre las personas negras en particular, especialmente en cierta posición, siempre hay una pausa.”, comentó en relación con el tema de dinámicas de poder y percepción pública más amplias.

Fuqua también expresó dudas sobre ciertas figuras cercanas a los casos; en particular, algunos padres involucrados en las denuncias. El escepticismo no lo llevó a emitir una conclusión definitiva, pero sí a tener una postura frente al contexto en el que surgieron las acusaciones: “Algunas personas hacen cosas muy terribles por dinero”.

¿Qué veremos en Michael y quién actúa?

La película atravesó una etapa de reestructuración que implicó nuevas filmaciones y cambios mayores. Uno de los ajustes más notorios fue la eliminación de cualquier referencia directa a Jordan Chandler, debido a restricciones legales derivadas del acuerdo alcanzado en los años noventa.

Jafaar Jackson, protagonista de Michael

En su versión final, la historia se aleja de esos episodios y opta por centrarse en el ascenso artístico del cantante y en las dinámicas familiares que atravesaron su vida; en particular, la relación con su padre, Joe Jackson. La meta es construir un retrato más personal y menos enfocado en los procesos judiciales que definieron parte de su vida pública.

El elenco tiene como protagonista a Jaafar Jackson, quien da vida al cantante. A su alrededor, la película presenta un mundo que hilvana espectáculo, biografía, gloria y drama familiar, una producción respaldada por Lionsgate y el propio patrimonio del cantante.

Michael tiene previsto su estreno en cines este 22 de abril.

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