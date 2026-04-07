‘Michael’: El final original de la biopic abordaba el tema de las acusaciones de abuso pero Lionsgate lo descartó

La película Michael, uno de los proyectos más ambiciosos sobre la vida del Rey del Pop, y que está a nada de su estreno, atravesó un proceso creativo complejo que modificó de manera sustancial su estructura. Dirigida por Antoine Fuqua, la cinta desarrolla por Lionsgate con una mirada centrada en el ascenso artístico del cantante. De acuerdo con un nuevo reporte de Variety, la producción estuvo llena de decisiones difíciles que eliminaron episodios polémicos de la trayectoria de Jackson, como aquel sobre las acusaciones de abuso infantil.

El final descartado de la biopic de Michael

En su concepción inicial, la película incluía un tercer acto que abordaba uno de los momentos más delicados en la vida de Michael Jackson. El guion proponía una escena situada en 1993, en la que el artista aparecía frente a un espejo mientras las luces de patrullas iluminaban su entorno, en alusión a las acusaciones que pulularon en ese periodo y a la llegada de las autoridades al rancho Neverland.

Ese planteamiento tenía la intención de mostrar el alcance personal y mediático de dichas acusaciones. Sin embargo, el enfoque quedó descartado en las etapas más avanzadas de la producción. El material relacionado con esa parte de la historia fue retirado por completo y para siempre del montaje final.

Jaafar Jackson como Michael

Durante el desarrollo de la película, se identificó una cláusula legal conectada a un acuerdo previo que impedía representar o mencionar a una de las figuras relacionadas con esos hechos. Ante esa restricción, el equipo optó por rediseñar el desenlace de la película, producto que ahora se orienta hacia su consolidación como estrella definitiva de la música pop.

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Los costosos reshoots

El cambio de rumbo implicó un esfuerzo más que considerable para la producción. El equipo regresó al set durante varias semanas para filmar nuevas escenas y reestructurar segmentos previos, esto con el objetivo de construir un cierre coherente con la nueva dirección narrativa.

Estas jornadas de filmación adicional, también conocidos como los temibles reshoots, se llevaron a cabo en Los Ángeles y representaron un incremento significativo en el presupuesto. Se estima que los costos extra quedaron entre 10 y 15 millones de dólares. El patrimonio de Michael Jackson asumió esos gastos, lo que le otorga una participación muy importante en la inversión total de la película.

El ajuste no solo afectó el final, pues también permitió ampliar escenas relacionadas con la infancia del cantante, su relación con su padre Joe Jackson y otros episodios como el accidente sufrido durante la grabación de un comercial en los años ochenta.

La inconformidad de Paris Jackson

Paris, hija del cantante, expresó el año pasado su desacuerdo con versiones tempranas del proyecto, y señaló preocupaciones sobre cómo se representaba la historia de su padre. Emitió sus críticas a través de Instagram y anotó un tratamiento que suaviza ciertos aspectos o privilegia una visión controlada de Michael. También cuestionó decisiones de casting relacionadas con figuras cercanas al entorno del artista.

Michael Jackson en Bucharest durante el tour Dangerous en 1992

El proyecto, producido por Graham King y escrito por John Logan, buscó integrar testimonios y material diverso para dar forma al guion. Aun así, la recepción dependerá de cómo el público entienda ese equilibrio entre homenaje y representación.

¿Habrá secuela?

De acuerdo con Variety, la magnitud del material recopilado abre la posibilidad de que la historia de Michael pueda continuar en cine. La duración original del montaje superaba las tres horas y media, lo que llevó a considerar una división en dos partes.

El medio sostiene que existe suficiente contenido como para continuar explorando distintas etapas de la vida del cantante. Entre los elementos que podrían retomarse en futuras entregas se encuentran sus álbumes posteriores o la construcción de Neverland. La decisión tomada en esta primera película no garantiza que esos aspectos queden fuera de futuras iniciativas para la pantalla grande, aunque su tratamiento seguirá condicionado por factores legales y creativos.

Michael, protagonizada por Jaafar Jackson, se estrena en cines este 22 de abril.

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