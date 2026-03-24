Patrimonio de Michael Jackson lanza dura crítica a Paris Jackson por cuestionar el biopic ‘Michael’

La tensión dentro del entorno de Michael Jackson volvió a hacerse pública, ahora a propósito de ‘Michael’, la película biográfica que busca llevar su historia a la pantalla grande. Todo empezó, aparentemente, como una discusión administrativa sobre cuentas, gastos y decisiones del patrimonio, pero terminó escalando a un intercambio mucho más áspero entre el equipo de Paris Jackson y los ejecutores del patrimonio del cantante, justo cuando la cinta sigue cargando con retrasos, reshoots y dudas sobre su manejo interno.

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La disputa no gira únicamente en torno a la película como producto cinematográfico, sino también al modo en que se han tomado ciertas decisiones alrededor de la herencia de Michael Jackson. En ese contexto, la hija del artista ha mantenido objeciones sobre la transparencia financiera y sobre el papel que han jugado figuras clave del patrimonio en proyectos de entretenimiento ligados al legado del llamado Rey del Pop.

Jaafar Jackson en ‘Michael’ (2026) (imagen: IMDb)

¿Qué dijo el patrimonio de Michael Jackson sobre Paris Jackson?

La respuesta más dura llegó en documentos legales y declaraciones retomadas por Deadline. Ahí, el patrimonio sostuvo que Paris Jackson y sus abogados muestran “Una completa falta de comprensión sobre cómo funciona la industria cinematográfica y el papel de los productores en ella.” En el mismo frente, también se lee que “Paris y sus abogados o bien no han prestado atención durante los últimos años o simplemente quieren objetar por objetar, aumentando así los costos y gastos del litigio.”

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El tono no terminó ahí. Según esa misma respuesta, el equipo del patrimonio acusó a Paris Jackson de priorizar acusaciones llamativas por encima de preocupaciones de fondo, y afirmó que ella estaría “Más preocupados por lanzar ataques personales contra John Branca (e indirectamente contra el elenco de la película) que por los gastos reales de la película biográfica durante 2021.” Además, el patrimonio insistió en que la película los tiene satisfechos y que esperan que sea rentable: “Los herederos están muy contentos con la película y esperan que sea muy rentable para ellos.”

¿Por qué Paris Jackson puso bajo la lupa el biopic ‘Michael’?

Del otro lado, el reclamo de Paris Jackson parte de una crítica más amplia al manejo del patrimonio y a la experiencia de sus responsables en proyectos de este tipo. En el texto citado por Deadline, su equipo sostiene: “Los albaceas parecen haber invertido en proyectos de entretenimiento altamente especulativos y arriesgados en los que han desempeñado papeles destacados a pesar de su aparente falta de competencia o experiencia.”

Uno de los puntos más delicados tiene que ver con los reshoots y con el impacto de un acuerdo legal relacionado con Jordan Chandler, que habría impedido usar parte importante del material ya filmado. La queja presentada por su equipo plantea lo siguiente: “La falta de experiencia del Sr. Branca en la producción de largometrajes dramáticos podría ser la causa de los informes que indican que la sucesión ha tenido que financiar decenas de millones de dólares en regrabaciones después de que los términos de un conocido acuerdo extrajudicial impidieran a la producción utilizar una cantidad sustancial de metraje ya filmado.”

No es un detalle menor. La biopic, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, ya venía arrastrando cambios de fecha y una conversación pública marcada por la polémica alrededor de su enfoque.

Paris Jackson (imagen: Fashion)

¿Qué revela este choque sobre el futuro de ‘Michael’?

Más allá del tono personal que adquirió el pleito, el fondo del asunto apunta a una pelea por control, acceso a información financiera y narrativa pública sobre el legado de Michael Jackson. Una fuente cercana al equipo de Paris Jackson respondió así a los ataques del patrimonio: “Es lamentable que los albaceas lancen ataques personales contra un beneficiario en lugar de brindar transparencia y rendición de cuentas básicas.”

Esa misma fuente añadió: “Si el patrimonio está interesado en aclarar los hechos, podría simplemente publicar todos los registros financieros que Paris ha estado solicitando. Sin ellos, Paris y el resto de la familia Jackson están completamente a oscuras.” Así, la controversia alrededor de ‘Michael’ ya no se reduce a si la película será un homenaje o una versión edulcorada de la historia, sino a quién controla el relato, quién paga los errores y quién tiene derecho a cuestionarlos dentro de una de las herencias más lucrativas de la música.

Con información de Deadline.

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