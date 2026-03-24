Caso Alan Ritchson: ¿Qué dijo Ronnie Taylor, su vecino agredido, y cómo respondió el actor?

El actor Alan Ritchson, quien recientemente gozó de gran éxito por su película de Netflix ‘Máquina de Guerra‘, fue noticia porque fue grabado golpeando a uno de sus vecinos en Brentwood, Tennessee. Ahora el incidente ya se convirtió en un caso con versiones enfrentadas y una investigación policial en curso. El también protagonista de ‘Reacher’, que habría estado conduciendo motocicletas junto con sus hijos en una zona residencial, respondió a la polémica luego de que su vecino hablara en una entrevista con TMZ.

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¿Qué dijo Ronnie Taylor sobre la pelea con Alan Ritchson?

El vecino involucrado fue identificado como Ronnie Taylor, quien habló con TMZ y dio su versión de lo ocurrido. Según ese relato, el conflicto venía de un día antes, cuando decidió acercarse al actor para pedirle que redujera la velocidad de su motocicleta en el vecindario. Después, el domingo, volvió a confrontarlo cuando pasó otra vez por la calle.

Ronnie Taylor (Imagen: TMZ)

Taylor declaró que el actor pasó frente a su casa más de una vez y que, en uno de esos momentos, salió a encararlo. Su versión, citada por varios medios, incluye esta frase: “Luego, el domingo, mientras limpiaba en bicicleta frente a mi casa, él pasó una, dos veces, y en la segunda vez me puse delante de él y le dije: ‘Tienes que parar, alguien va a salir herido’.”

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En otra parte de su testimonio, Taylor reconoció que hubo contacto físico previo. Según UNILAD, dijo: “Empujé al otro hombre porque venía hacia mí en su bicicleta”. También acusó a su agresor de haberlo golpeado en la parte posterior de la cabeza: “Me tiré al suelo y me cubrí.” En declaraciones citadas por TMZ, Taylor resumió el enfrentamiento diciendo que Alan Ritchson le “dio una paliza”.

El video, la versión cercana al actor y la investigación policial

La pieza más fuerte del caso, al menos hasta ahora, es el video publicado por TMZ. En esas imágenes se ve a un hombre señalado como Alan Ritchson golpeando repetidamente a otro sujeto que está en el suelo. También aparecen las motocicletas en la calle y, cerca de la escena, dos menores que diversos reportes identifican como los hijos del actor.

Pero el caso no está cerrado ni en términos legales ni en términos narrativos, porque la versión cercana a Alan Ritchson contradice la de Taylor. De acuerdo con fuentes citadas por TMZ, fue el vecino quien “inició e instigó” todo el altercado. Esas mismas fuentes sostienen que Taylor empujó al actor, intentó bloquearlo en la calle y que Ritchson trató de retirarse antes de responder a los empujones.

Las autoridades ya confirmaron que el asunto está siendo investigado. Entertainment Weekly reportó que el capitán Steve Pepin, de la policía de Brentwood, confirmó la apertura de una investigación, mientras que otros medios añadieron que no se han realizado arrestos.

¿Cómo respondió Alan Ritchson?

Aunque Alan Ritchson no publicó una explicación detallada sobre lo ocurrido, sí reaccionó públicamente después de que el caso se volviera viral. En Instagram compartió una cita atribuida a Napoleón Bonaparte: “Nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error”. El mensaje no incluyó contexto ni referencia directa al altercado, pero varios usuarios y medios lo interpretaron como una alusión a la pelea.

Alan Ritchson en ‘Máquina de Guerra’ (imagen: Netflix)

Además, UNILAD reportó una respuesta más directa del actor al Daily Mail. Según ese medio, Ritchson dijo: “No puedo responder preguntas sobre eso ahora mismo, hay una investigación en curso.”

Por ahora, esa es su postura pública más cercana a una declaración formal. Mientras la investigación sigue abierta, el caso permanece marcado por tres elementos: el video, la acusación de Ronnie Taylor y una defensa indirecta del actor que todavía no aclara de manera completa qué ocurrió antes de que empezaran los golpes.

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