‘The Boys’: Eric Kripke promete que el final de la serie tendrá muertes importantes al estilo ‘Game of Thrones’

La conclusión de la serie no será amable con el público

El cierre de The Boys se aproxima con una promesa que ya nos está inquietando. La serie, archiconocida por ese tono provocador y su forma de desmontar el mito del superhéroe, se encamina hacia una última temporada que no nos dará consuelos de un dólar. En lugar de despedidas tranquilas, Eric Kripke acaba de insinuar un desenlace lleno de decisiones drásticas.

A lo largo de sus temporadas, la serie nos presentó un mundo que tiene a la violencia como lengua madre. Esa idea se mantiene intacta rumbo al final, con personajes que han llegado lejos y que ahora se enfrentan a un terreno nunca antes explorado. El conflicto nos traerá una reconfiguración total del orden que conocíamos

¿A Eric Kripke le decepciona que no haya muertes en los finales?

Kripke ya comenzó a hablar con mayor claridad sobre lo que viene. Aunque evitó revelar detalles específicos en un inicio, sí dejó ver en entrevista con SFX que el desenlace no se molestará en proteger a sus figuras centrales, como otras series menos valientes.

Antony Starr como Homelander

El showrunner explicó que el desenlace incluirá pérdidas importantes, comparables con el tipo de decisiones narrativas que hicieron famosa a Game of Thrones. La intención, según sus propias palabras, es que el cierre resulte “catártico y emocionalmente satisfactorio2, aunque admitió sentirse “un poco aterrorizado” ante la reacción del público.

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Laz Alonso, quien forma parte del elenco, ya había adelantado algo similar al advertir en una entrevista con Collider hace unos días: “No te encariñes”. Así que preparados, porque nadie está a salvo en The Boys… ni siquiera Kimiko.

El showrunner no promete el presupuesto de Game of Thrones

Si bien la comparación con Game of Thrones viene de las posibles muertes, Kripke ya dijo que no todos los elementos serán equivalentes. En particular, habló de las limitaciones económicas que condicionan el tipo de espectáculo que puede ofrecer la serie en su última entrega.

“No hay escenas de batalla complejas porque aún no tenemos el presupuesto de Game of Thrones“, explicó, dejando fuera la posibilidad de secuencias masivas al estilo de grandes producciones televisivas. En lugar de eso, la producción se centra en enfrentamientos directos, más cercanos y brutales, donde los personajes terminan cara a cara y que ya hemos visto en temporadas previas.

El propio Kripke describió el escenario como un mundo transformado, dominado por Homelander. “Es el mundo de Homelander y, por desgracia, todos estamos viviendo en él”, señaló. Esa escala más íntima, en lugar de reducir la tensión, la concentra en choques inevitables entre personajes que el público lleva años siguiendo.

Lo que sabemos de la temporada 5 de The Boys

Temporada final de The Boys en Prime Video

La quinta temporada es el esperado final de la serie. Kripke ha comentado que concibe las historias en cinco actos, lo que explica por qué decidió concluir aquí la historia. La estructura privilegia un desenlace definido, en lugar de extender una trama sin rumbo claro, tal y como lo han hecho muchas otras series de televisión convertidas en esperpentos solo por razones financieras.

En términos de historia, el panorama es desolador. Para el final de la cuarta temporada vemos que Homelander ha consolidado su poder, mientras Annie January intenta organizar una resistencia en condiciones adversas. El grupo principal está fragmentado, con varios integrantes en situaciones límite, lo que abre la puerta a alianzas inesperadas y decisiones nunca antes vistas.

El estreno está programado para el 8 de abril en Prime Video, con un lanzamiento inicial de dos episodios y el resto distribuidos semanalmente. Antes de eso, la temporada tuvo una proyección especial el 19 de marzo en Roma, lo que representó el pistoletazo de su recorrido público. Aunque la historia principal llega a su fin, el universo de The Boys seguirá expandiéndose con proyectos derivados como Vought Rising.

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