Miley Cyrus confirma que no habrá reboot de ‘Hannah Montana’: ‘Estoy demasiado cansada, el especial de 20 años fue demasiado’

Aunque muchos no lo creyeron posible, al menos por un tiempo, el regreso de Hannah Montana sí se hizo realidad, tal y como ha ocurrido con otras series que vieron su punto máximo en la primera década del siglo XXI. Miley Cyrus volvió a mirar de frente a la peluca rubia y al personaje que la convirtió en estrella juvenil de talla mundial, aunque hay un poco de ironía y cansancio de por medio.

La actriz y cantante apareció en la alfombra roja del especial por el vigésimo aniversario de la serie. La nostalgia, en este sentido, abrió la puerta a un regreso muy esperado por los fans, pero también nos trajo una declaración que enfría cualquier ilusión de ver a Miley Stewart otra vez instalada en la doble vida que conquistó Disney Channel.

Entre dos mundos

Por muchos años, Miley Cyrus cargó con una dualidad que la serie convirtió en fábula pop y que la vida real terminó volviendo mucho más incómoda. En Hannah Montana, interpretaba a una adolescente que dividía su existencia entre la normalidad escolar y la celebridad musical. Fuera de la pantalla, esa fractura también empezó a definir su imagen pública. Por un lado teníamos a la estrella infantil moldeada para la familia; por el otro a una joven que intentaba arrancarse ese molde frente a millones de personas.

Hannah Montana se estrenó en marzo de 2006 y se mantuvo al aire durante cuatro temporadas hasta 2011. La historia, construida alrededor de Miley Stewart, una chica que escondía su identidad como estrella del pop, convirtió a Cyrus en una joven ídolo de su generación. La serie nos dio discos, giras y más mercancía de la que podíamos comprar; pero también le dio forma a una maquinaria opresiva donde la actriz y el personaje por poco y dejan de percibirse como entidades separadas.

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Ese desdoblamiento tuvo sus costos, pues cuando Cyrus empezó a alejarse de la imagen juvenil que Disney había ayudado a fijar, la respuesta pública fue brutal. Los cambios en su apariencia y en sus decisiones artísticas fueron para las masas sinónimo de escándalo en lugar de emancipación. Con el paso de los años, logró rehacerse fuera de los juicios ajenos y construir una carrera más libre y menos dependiente de la aprobación nostálgica.

Gracias, Miley, por tu era rebelde. Nos diste Wrecking Ball, que es un señor temazo.

Miley no quiere un reboot de Hannah Montana

Con el estreno del especial de Hannah Montana por los 20 años, ¿es posible un reboot de la serie? La respuesta de la cantante y actriz de 33 años para Variety, en la alfombra roja, fue breve: “Chica, ya estoy cansada, esto ha sido demasiado”. Al menos por ahora, no quiere pensar en extender esa experiencia hacia una nueva serie.

Lo interesante del asunto es que el especial mismo nació a partir de una autopromoción calculada. Cyrus admitió a principios de año que había empezado a hablar de un aniversario incluso antes de que existiera formalmente. Según explicó, tomó el consejo de Dolly Parton al promover algo antes de que exista para volver más difícil que alguien lo descarte. Esa táctica vaya que funcionó. El especial se concretó y se estrenó este 24 de marzo en Disney+ y Hulu.

La celebración incluyó canciones populares de la serie, una entrevista realizada por Alex Cooper y una aparición sorpresa de Selena Gomez. También estuvieron presentes familiares de Cyrus y varios miembros del elenco original. Todo eso bastó para devolvernos el furor, pero no para convencer a su protagonista de volver a habitar ese papel durante años.

Miley en cine y televisión

En televisión, Miley participó en Black Mirror, donde se permitió jugar con una imagen deformada y sardónica de la celebridad pop en el episodio Rachel, Jack and Ashley Too. También apareció en Two and a Half Men y en Hannah Montana: La Película, que fue la expansión cinematográfica del fenómeno televisivo.

Su carrera en pantalla nunca ha sido tan robusta como su recorrido musical, pero tampoco ha desaparecido. Entre sus trabajos recientes se encuentra su aportación musical para Avatar: Fuego y Ceniza de James Cameron, con el tema Dream as One.

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