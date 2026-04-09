Michael J. Fox critica a CNN por reportar su muerte en televisión: ‘Creí que el mundo estaba acabando’

Un error editorial colocó a Michael J. Fox en una situación desconcertante que rápidamente se hizo viral en medios y redes. El actor, famoso por su trayectoria en cine y televisión, reaccionó tras la difusión de un contenido que sugería su fallecimiento, lo que provocó confusión y mucha preocupación entre sus seguidores.

La CNN publicó un video de Michael J. Fox

El origen del incidente fue un video publicado por CNN que llevaba por título “Remembering the life of actor Michael J. Fox” (Recordando la vida de Michael J. Fox). El material incluyó fragmentos de su trabajo en televisión y cine, así como comentarios sobre su alcance cultural y su labor fuera de la pantalla.

En el video, se repasaba su paso por Family Ties, donde interpretó a Alex P. Keaton, y su estrellato definitivo con Volver al Futuro. También se hacía referencia a su papel como figura pública en la lucha contra el Parkinson, sobre todo en las parte de activismo y reconocimiento institucional.

Michael J. Fox en Volver al Futuro

El problema vino por el contexto y el tono en el que fue difundido el video pues, sumado a su título, llevó a muchos espectadores a interpretar que se trataba de un homenaje tras su muerte. Ante la confusión, un portavoz de la cadena declaró que el contenido fue publicado por error. El material se retiró y se emitieron disculpas dirigidas al actor y a su familia.

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Michael J. Fox responde

La respuesta de Michael J. Fox llegó poco después, un mensaje que no dejó de lado la confusión pero tampoco el humor. W¿Cómo reaccionas cuando enciendes la televisión y CNN está informando de tu muerte?”, escribió. El actor de 64 años presentó varias opciones: “(A) Cambia a MSNBC… (B) Echa agua hirviendo en tu regazo… (C) Llama a tu esposa… (D) Relájate, hacen esto una vez al año… (E) Pregúntate ¿qué carajos?”.

“Pensé que el mundo se estaba acabando, pero aparentemente soy solo yo y estoy bien. Con amor, Mike”, concluyó algunas horas más tarde de la publicación del video, tranquilizando a sus fans de todo el mundo y asentando las agua bravas de las redes sociales.

Michael y la enfermedad de Parkinson

La trayectoria de Michael J. Fox, en las últimas décadas, vive atravesada por la enfermedad de Parkinson. Fue diagnosticado en 1991, cuando aún se encontraba en pleno auge de su carrera, aunque hizo pública su condición varios años después.

Con el tiempo, decidió transformar esa experiencia en una plataforma de acción. Su fundación se convirtió en un referente en la investigación y el financiamiento de estudios sobre el Parkinson, posicionándolo como una de las voces más sonoras en ese ámbito.

Michael J. Fox en Lobo Adolescente

El avance de la enfermedad lo llevó a reducir su presencia en pantalla, como su salida de la serie Spin City en el año 2000. Aun así mantuvo apariciones selectivas, como su participación reciente en la serie Shrinking, donde interpretó a un personaje que también vive con el mismo padecimiento. De vez en cuando también realiza presentaciones en eventos públicos.

Las mejores películas de Michael J. Fox

Más allá de Volver al Futuro, la filmografía de Michael J. Fox ofrece una variedad de títulos que muestran distintas facetas de su carrera. Lobo Adolescente, por ejemplo, lo presentó ante las masas como una figura juvenil con carisma, en una historia de comedia y elementos fantásticos que incluyen su impresionante transformación en licántropo.

En The Secret of My Success, el actor exploró un registro más cercano a la comedia empresarial, con un personaje ambicioso en medio de los engaños dentro del mundo corporativo. Pecados de Guerra, dirigida por Brian De Palma, lo hizo trabajar en un contexto más oscuro, abordando temas como la guerra y la moral.

En Doc Hollywood nos presentó una aventura más ligera sobre en el contraste entre la vida urbana y la rural, mientras que Greedy lo mostró en una comedia de tintes satíricos.

Con información de Entertainment Weekly.

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