George Clooney responde a la Casa Blanca tras ser criticado por su ‘pésima actuación’: ‘No es momento para insultos infantiles’

El intercambio entre George Clooney y la Casa Blanca llegó lejos en cuestión de horas. Todo inició como una postura del actor frente a la política exterior estadounidense y las recientes publicaciones de Donald Trump en redes sociales, pero tuvo como efecto colateral una respuesta oficial que colocó su carrera cinematográfica en el centro del ataque. A continuación presentamos un desglose de la confrontación, junto con las nuevas declaraciones del actor.

George Clooney critica a Donald Trump por amenazar a Irán

Durante un evento en Italia organizado por la Clooney Foundation for Justice, George Clooney habló sobre la política exterior de Estados Unidos. Frente a estudiantes, el actor abordó cómo el presidente amenazó a Irán: “Algunos dicen que Donald Trump está bien. Pero si alguien dice que quiere acabar con una civilización, eso es un crimen de guerra“, afirmó Clooney, al referirse a las declaraciones del mandatario en Truth Social, cuando hace un par de días afirmó que “una civilización entera podría ser aniquilada esta noche”, en referencia al país de Medio Oriente.

El actor también planteó la necesidad de mantener ciertos límites dentro del debate político. “Aún se puede apoyar el punto de vista conservador, pero debe haber una línea de decencia, y no debemos cruzarla”, añadió.

La Gran Estafa con George Clooney

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La Casa Blanca dice que George Clooney es un “pésimo actor”

Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, emitió un mensaje en X (antes Twitter) en el que desestimó las declaraciones del actor con un tono personal.

“La única persona que comete crímenes de guerra es George Clooney por sus horribles películas y su pésima capacidad interpretativa“, señaló Cheung. De forma inesperada, la respuesta de la Casa Blanca se fue hacia un terreno que poco tiene que ver con la política internacional, enfocándose en desacreditar al actor a partir de su trayectoria en el cine.

El comentario incendió las redes sociales y los medios de comunicación, espacios donde se cuestionó la pertinencia de un ataque de ese tipo en medio de un conflicto mundial que está cobrando la vida de muchas personas.

Clooney responde a la Casa Blanca

La respuesta de George Clooney llegó poco después, en un comunicado dirigido a Deadline, donde mantuvo el tono firme que había mostrado en Italia. “Las familias están perdiendo a sus seres queridos. Los niños han sido incinerados. La economía mundial está al filo de la navaja”, escribió, al situar el debate en el contexto de la crisis actual.

“Este es un momento para un debate vigoroso al más alto nivel. No para insultos infantiles”, señaló y cuestionó el uso de descalificaciones personales en un momento que exige otro tipo de discusión.

El actor también incorporó una referencia al marco legal internacional. “Se alega un crimen de guerra ‘cuando hay intención de destruir físicamente una nación’, tal como lo definen la Convención sobre el Genocidio y el Estatuto de Roma.”

George Clooney como Batman

Pero Clooney no dejó de lado la ironía y respondió a la crítica sobre su carrera con una nota de humor que todos identificamos: “¿Entonces cuál es la defensa de la administración, además de llamarme actor fracasado con lo cual estoy felizmente de acuerdo con haber protagonizado Batman y Robin?”

La guerra entre Estados Unidos, Israel, Líbano e Irán

Estados Unidos e Israel han llevado a cabo ataques contra infraestructura en Irán. Esto incluye objetivos vinculados al transporte y a la energía, lo que trajo una respuesta inmediata por parte de fuerzas iraníes.

Misiles y drones ya impactaron en distintas zonas de la región, mientras que la tensión se extiende hacia países vecinos. Además, se reportan daños en instalaciones y víctimas civiles, lo que incrementa la presión internacional para encontrar una salida diplomática.

El Estrecho de Ormuz es uno de los puntos críticos del conflicto. Su importancia para el flujo global de petróleo y gas hace él el centro de cualquier negociación; su cierre tendría efectos inmediatos en la economía mundial.

En horas reciente, Israel lanzó 160 bombas en Líbano, causando la muerte de 250 personas.

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