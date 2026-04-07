Stephen King advierte sobre el peligro que representa Donald Trump: ‘Está muy enfermo’

Los problemas políticos en Estados Unidos ya encontraron eco en el ámbito cultural, donde figuras influyentes comienzan a expresar inquietudes sobre el rumbo del país. Entre ellas destaca Stephen King, uno de los escritores más leídos del mundo, quien recientemente volvió a pronunciarse sobre la figura de Donald Trump y el contexto que se vive hoy.

El autor, muy famoso por su mirada hacia la condición humana, ha recurrido en varias ocasiones a sus propias obras para interpretar la realidad contemporánea. En esta ocasión, realiza una comparación que él mismo establece entre uno de sus relatos más conocidos y el escenario político.

Lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos

En las últimas semanas, la relación entre Estados Unidos e Irán ha atravesado momentos delicados, con declaraciones que marchan hacia un incremento todavía mayor del conflicto. El país que dirige Trump busca desestabilizar los poderes militares de Irán y llevar sus intereses en la región al siguiente nivel.

Donald Trump ya ofreció distintos plazos sobre la duración de la operación militar, lo que viene con incertidumbre tanto en la opinión pública como entre analistas. En una de sus intervenciones más recientes, reportada por la BBC, aseguró que el conflicto podría resolverse en pocas semanas, aunque otros miembros de su administración sugieren que se trata apenas del inicio.

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Las declaraciones del mandatario incluyen advertencias severas hacia Irán. Hace tan solo unas horas, el mandatorio escribió en Truth Social que “una civilización completa podría desaparecer esta noche”. Este tipo de mensajes ya provocaron reacciones diversas, desde respaldo político hasta preocupación por el alcance de sus palabras.

Stephen King advierte sobre el peligro que representa Donald Trump

King decidió intervenir a través de sus redes sociales, donde expresó su preocupación por la figura de Trump y su papel en la coyuntura actual. El escritor retomó una de sus novelas más conocidas para establecer un paralelismo entre la ficción y el presente.

“Predije a alguien como Trump hace muchos años, en La zona muerta“, escribió King, aludiendo a su obra publicada en 1979. A partir de esa referencia, planteó un escenario en el que las instituciones estadounidenses tendrían que responder ante lo que considera un problema serio.

“Así que ahora digo esto: en los próximos 12 a 16 meses, vamos a descubrir si los dos mecanismos para la destitución de un hombre incapaz de cumplir con sus deberes realmente funcionan. Son el juicio político y la Enmienda 25. Está profundamente enfermo.”

¿De qué trata The Dead Zone?

Donald Trump junto al Conejo de Pascua

La referencia de Stephen King es su novela La Zona Muerta, la cual integra elementos de ciencia ficción y thriller político. El protagonista es Johnny Smith, un hombre que despierta de un coma con la capacidad de ver el futuro al tocar a otras personas, lo que lo lleva a descubrir eventos que aún no han ocurrido.

Uno de esos eventos involucra a Greg Stillson, un político carismático que, en su ascenso al poder, representa un riesgo extremo para la humanidad. El protagonista, al vislumbrar ese futuro, descubre que Greg, si se convierte en presidente, desatará una guerra nuclear que implicará el lanzamiento de bombas entre muchas nacionales. Johnny enfrenta un dilema moral que pone en juego no solo su vida, también la de millones de personas.

Aunque el personaje de la novela no llega a convertirse en presidente, su figura remite a un tipo de liderazgo que puede verse en las dinámicas de Donald Trump. Esa construcción narrativa es la que el autor retoma al hablar del presente. En su momento, aquella novela se entendió como una historia de ficción especulativa. Hoy parece tener ecos demasiado atinados sobre la realidad y parece tener a Stephen King muy preocupado por el futuro.

La Zona Muerta tuvo una adaptación al cine en 1983, dirigida por David Cronenberg y con Christopher Walken como protagonista. En 2002 apareció en televisión una serie homónima con Anthony Michael Hall en el papel estelar.

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