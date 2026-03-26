Jimmy Kimmel cuestiona a Donald Trump por su postura sobre el voto por correo

El comediante también abordó otros temas políticos, incluyendo la postura del mandatario sobre la energía eólica

El conductor de televisión Jimmy Kimmel tiene un pleito con Donald Trump desde hace mucho, y ahora, durante la emisión del 24 de marzo de ‘Jimmy Kimmel Live!‘, señalo lo que consideró una contradicción en la postura del presidente sobre el voto por correo. El comentario surge después de que Trump calificara este mecanismo como fraudulento, pese a que posteriormente emitió su propio voto utilizando ese sistema en una elección especial en Florida.

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¿Por qué Jimmy Kimmel cuestionó a Donald Trump?

Durante el programa, Kimmel mostró un clip de Trump hablando en Memphis, donde el presidente afirmó: “Hoy me han hecho notar que somos el único país que usa el voto por correo. Votar por correo significa hacer trampa por correo. Yo lo llamo trampa por correo.” El presentador respondió con ironía a la afirmación del mandatario y señaló la contradicción entre su discurso y sus acciones posteriores.

Jimmy Kimmel en ‘Jimmy Kimmel Live!’ (imagen: YouTube)

“Así es, prefiere engañar en persona”, bromeó Kimmel. “Preferiblemente con una estrella porno poco después de que su esposa dé a luz.” El conductor también cuestionó la veracidad de la afirmación de Trump respecto al voto por correo, señalando que este sistema existe en varios países.

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“¿Cuándo va a intervenir alguien y decirle que eso no es cierto?” Kimmel asked. “¡Treinta y cuatro países tienen votación por correo! ¡Todos los países que tienen correo tienen votación por correo!”

El voto por correo en el centro del debate político

Kimmel continuó su crítica señalando que Trump habría emitido su voto mediante correo el mismo día de la elección especial en Florida, lo que el presentador describió como un ejemplo de inconsistencia en el discurso político. “Bien, aquí es donde entra la verdadera magia. ¿Adivinen qué hizo hoy? Exacto: votó por correo hoy en las elecciones especiales de Florida.”

El conductor añadió: “Es increíble”, dijo el presentador. “Que Donald Trump afirme que quiere proteger la integridad electoral es como si Bill Cosby te dijera que te vigilará la bebida. Lo siguiente que descubriremos es que su secador de pelo funciona con un molino de viento o algo así”.

El tema del voto por correo ha sido recurrente en el discurso político estadounidense en los últimos años, particularmente en el contexto de elecciones federales y estatales. Las críticas y defensas del sistema han generado debates sobre seguridad electoral, accesibilidad y confianza pública en los procesos democráticos.

Críticas adicionales sobre energía eólica

En el mismo monólogo, Kimmel también se refirió a la postura de Trump frente a la energía eólica, señalando que el mandatario ha mantenido una oposición constante a este tipo de proyectos.

Donald Trump (Fotografía: AP/Evan Vucci)

El conductor mencionó decisiones de la administración relacionadas con la cancelación o bloqueo de iniciativas para la construcción de turbinas en estados como Carolina del Norte y Nueva York, subrayando que el tema ha sido una constante en el discurso político del presidente.

El presentador ironizó sobre la percepción negativa que Trump ha expresado en diversas ocasiones sobre las turbinas eólicas, señalando que el mandatario las ha descrito con términos despectivos y ha cuestionado su impacto ambiental y visual. En tono satírico, Kimmel comparó esas críticas con la opinión que, según él, muchos ciudadanos tienen del propio presidente.

El comentario forma parte del estilo característico de los programas nocturnos de sátira política en Estados Unidos, donde los conductores suelen abordar temas de actualidad y declaraciones de figuras públicas desde un enfoque humorístico. En este caso, Kimmel utilizó el contraste entre la postura política de Trump y sus decisiones públicas como un ejemplo de lo que considera inconsistencias dentro del debate político contemporáneo.

Con información de TV Insider.

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