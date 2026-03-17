‘Daredevil: Born Again’: Creadores reconocen paralelismos con Trump e ICE en la temporada 2

El regreso de ‘Daredevil: Born Again’ al universo televisivo de Marvel no solo trae de vuelta a Matt Murdock, también llega en medio de un contexto político particularmente cargado. A pocos días de su estreno en Disney+, las expectativas alrededor de la serie no giran únicamente en torno a su historia, sino a la conversación que podría generar entre el público por su tono y sus posibles lecturas.

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¿La temporada 2 está inspirada en Trump e ICE?

El equipo creativo de la serie ha reconocido que existen paralelismos que muchos espectadores notarán. El showrunner Dario Scardapane y la productora ejecutiva Sana Amanat abordaron directamente estas comparaciones, particularmente en relación con Donald Trump y la agencia ICE.

La temporada 2 retoma el ascenso de Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), quien ejerce un control autoritario sobre Nueva York tras los eventos del cierre de la primera entrega. Dentro de ese contexto, una fuerza especial opera en la ciudad deteniendo a personas consideradas problemáticas y confinándolas en instalaciones no reveladas.

‘Daredevil: Born Again’ (imagen: Disney+)

Scardapane explicó que las similitudes con la realidad no fueron planeadas de forma deliberada, pero se hicieron evidentes durante el proceso de edición: “Al entrar en la fase de postproducción, las cosas se convirtieron en una especie de imitación de la vida por parte del arte.”

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Incluso el diseño visual de esta fuerza (uniformes negros y rostros cubiertos) ha sido comparado con agentes reales de ICE. Sin embargo, el propio showrunner aclaró que estos elementos fueron concebidos años antes del estreno.

Referencias históricas detrás de la historia

Más allá de la política contemporánea, la serie también se apoya en referencias históricas para construir su narrativa. Una de las escenas muestra a una autoridad irrumpiendo en un restaurante en busca de una persona, lo que, según Scardapane, remite a la invasión turca de Chipre en 1974.

“Lo que vemos que sucede en las calles de Nueva York en Daredevil: Born Again ocurrió en Chipre en 1974.”

El creador también señaló que el ascenso de figuras autoritarias a lo largo de la historia sigue patrones similares, mencionando ejemplos como Nerón, Pinochet y Franco.

Otra secuencia muestra a agentes llevándose a una mujer en una camioneta sin identificación frente a una multitud de manifestantes. Esta escena fue concebida como un homenaje a ‘Fruitvale Station’, la película de Ryan Coogler, vinculando la historia con casos documentados de abuso de poder contra comunidades vulnerables.

Del ascenso del poder a la resistencia

Mientras la primera temporada se centra en la consolidación del poder de Fisk, la segunda plantea la respuesta ante ese dominio. Sana Amanat explicó que la serie retoma una idea recurrente en los cómics de Marvel: cuando el villano deja de ser una figura externa y pasa a formar parte del sistema.

Con información de EW.

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‘Daredevil: Born Again’ (imagen: Marvel)

“Es algo salvaje,” comentó Amanat al referirse a los paralelismos con la actualidad, aunque los enmarca dentro de una tradición narrativa más amplia.

En este escenario, Matt Murdock se enfrenta a un cambio en su rol. Ya no se trata solo de actuar como vigilante, sino de convertirse en un símbolo capaz de movilizar a otros. La serie plantea que la fuerza no reside únicamente en el individuo, sino en la acción colectiva.

La temporada 2 forma parte del plan original de 18 episodios para la serie, que fue reconfigurado tras cambios creativos durante su producción. Su estreno está programado para el 24 de marzo en Disney+, donde continuará desarrollando una historia marcada por el conflicto entre poder, sistema y resistencia.