Chris Hemsworth admite que exageraron en la comedia en ‘Thor: Amor y Trueno’ y por eso fue tan criticada

El actor sugiere que sus próximas apariciones tendrán un enfoque más equilibrado

A casi cuatro años del estreno de ‘Thor: Amor y Trueno’, la conversación sobre su tono vuelve a encenderse. Esta vez no por críticas externas, sino por palabras del propio protagonista. Chris Hemsworth reconoció que el equipo creativo llevó demasiado lejos el humor en la cuarta entrega del dios del trueno, una decisión que terminó por dividir a la crítica y a los fans del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Exageraron con la comedia en ‘Thor: Amor y Trueno’?

Durante su participación en el podcast SmartLess, Hemsworth habló abiertamente sobre la recepción de la película dirigida por Taika Waititi y no esquivó la autocrítica. El actor comparó el tono del filme con un sketch de comedia británica y admitió que cruzaron una línea.

Natalie Portman y Chris Hemsworth en ‘Thor: Amor y Trueno’ (imagen: Marvel Studios)

“Fue como un sketch de Monty Python, y probablemente nos burlamos demasiado, y luego hubo reacciones negativas. Fue como: ‘¿Por qué es tan tonto y por qué es así?’”

Las palabras del actor reflejan el sentir de una parte importante del público, que cuestionó la transformación del personaje en una versión más caricaturesca. La cinta, que retomó la línea cómica iniciada en ‘Thor: Ragnarok’, apostó por una comedia más marcada, incluso en medio de una historia que incluía a Gorr, interpretado por Christian Bale, como antagonista.

Hemsworth también señaló que aprendieron una lección importante sobre el equilibrio tonal.

“Tienes que tener cuidado,” dijo al recordar el éxito del giro creativo en ‘Thor: Ragnarok’. “Cuando hicimos Ragnarök, fue un giro inesperado […] Y fue divertidísimo. El cambio fue muy bien recibido”, algo que con ‘Amor y Trueno‘ se excedió.

De la ovación a la crítica dividida

‘Thor: Amor y Trueno’ tuvo un desempeño sólido en taquilla, pero su recepción fue más fría que la de su antecesora. Mientras que ‘Thor: Ragnarok’ fue vista como una revitalización del personaje, la cuarta entrega generó opiniones encontradas.

Muchos espectadores señalaron que el exceso de bromas restó peso a momentos dramáticos clave. La historia de Gorr, por ejemplo, fue considerada por algunos como desaprovechada en comparación con el potencial que ofrecía el personaje en los cómics.

Las declaraciones de Hemsworth confirman que el propio equipo creativo es consciente de ese desbalance. El actor incluso reconoció que la reacción del público fue intensa: “[El público] se sintió violentamente ofendido y pensamos: ‘Oh, solo nos estamos divirtiendo o estamos intentando probar algo diferente’.”

¿Qué significa esto para el futuro de Thor?

Más allá de la autocrítica, Hemsworth también habló sobre lo que viene para el personaje. Confirmó que hay planes para que continúe interpretando a Thor más allá de ‘Avengers: Doomsday’, lo que descarta una despedida inmediata.

Chris Hemsworth en ‘Thor: Amor y Trueno’ (imagen: Marvel Studios)

El actor expresó que ha disfrutado mucho interpretar al personaje y confirmó que planea retomarlo en más de una ocasión después de ‘Avengers: Doomsday’. También explicó que ha mantenido conversaciones con Kevin Feige sobre la dirección que debería tomar el dios del trueno en sus próximas apariciones, señalando que actualmente el público espera giros más dramáticos y una evolución más marcada en el arco del héroe.

Además, dejó entrever que ya existen ideas para desarrollar una propuesta distinta en futuras entregas, lo que ha alimentado las especulaciones sobre una posible quinta película en solitario. Aunque no hay un anuncio oficial, sus comentarios sugieren que el personaje aún tiene camino por recorrer dentro del MCU.

Estas declaraciones llegan en un momento decisivo para la franquicia, que se prepara para ‘Avengers: Doomsday’ y más adelante para ‘Avengers: Secret Wars’. Tras reconocer previamente que en ‘Thor: Amor y Trueno’ llevaron demasiado lejos el tono cómico, todo indica que el siguiente capítulo buscará un enfoque más equilibrado y menos exagerado, en sintonía con las expectativas de la audiencia.

Con información de IGN.

