Pedro Pascal, Mark Ruffalo y más exigen a Donald Trump el cierre de un centro de detención de ICE en Texas: ‘Los niños está sufriendo’

Un nuevo frente de presión se abrió contra la política migratoria de Donald Trump luego de que decenas de figuras del cine, la música, la televisión y el entretenimiento en general respaldaran una carta para exigir el cierre inmediato del centro de procesamiento de inmigración de Dilley, Texas. El documento coloca otra vez a esa instalación bajo la mirada nacional por las denuncias sobre las condiciones en que viven infancias y sus familias.

Esta movilización, además de incluir a los pesos pesados de Hollywod, también logró impulso gracias reportes periodísticos y testimonios de menores retenidos, quienes describen jornadas con comida en mal estado y atención médica insuficiente. La iniciativa que nació de la industria de cine fue una pieza más de una campaña que ha ido creciendo este mes.

¿Qué estrellas de Hollywood firmaron la carta?

Entre los firmantes aparecen Pedro Pascal, America Ferrera, Elliot Page, Mark Ruffalo, Madonna, Javier Bardem, Jane Fonda, Keke Palmer, junto con la creadora infantil Rachel Accurso, conocida como Ms. Rachel, quien ya había llamado la atención en días previos tras conversar por videollamada con menores detenidos en Dilley.

Pedro Pascal en The Mandalorian & Grogu

El pronunciamiento sostiene que ningún menor debería estar encerrado en un centro migratorio. Más adelante describe un panorama de trauma, negligencia y condiciones que vulneran estándares básicos de seguridad y dignidad. En su parte más fuerte, reclama el cierre de Dilley, el regreso de las familias a sus hogares y una revisión más amplia del sistema. A continuación un fragmento de la misiva:

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“Los documentos judiciales sobre abusos contra menores han incluido la negativa a proporcionar agua limpia, alimentos en mal estado contaminados con gusanos, negligencia médica peligrosa, privación del sueño, negación de asesoría legal, la separación de los niños de sus familias y represalias contra familias que protestan por las condiciones inhumanas. Los niños deben estar en escuelas y parques, no en centros de detención.”

El infierno de Dilley

El texto pide al gobierno federal y a CoreCivic, la empresa privada que opera la instalación, que clausuren el sitio de inmediato. Además exige rendición de cuentas y cambios estructurales para evitar que esas prácticas se repitan en otras zonas del país. Associated Press informó que casi 600 menores permanecieron retenidos más allá de los límites fijados y que algunos casos se prolongaron por semanas o meses.

La misma fuente reportó brotes de virus en el complejo, encierros prolongados, menores sin suficiente comida, atención médica o apoyo de salud mental. Una de las historias más graves fue la de una adolescente de 13 años que, según los expedientes revisados por ese medio, intentó hacerse daño tras quedar sin sus antidepresivos y sin poder ver a su madre.

ICE en Estados Unidos

Mark Ruffalo en Spider-Man: Brand New Day

Reuters reportó hoy que al menos 14 inmigrantes han muerto bajo custodia de ICE en lo que va del año, después de 31 fallecimientos en 2025, el registro anual más alto en dos décadas. El caso más reciente fue el de José Guadalupe Ramos, muerto tras ser hallado inconsciente en Adelanto, California.

En Texas, abogados y grupos de defensa insisten en que Dilley incumple las obligaciones básicas del acuerdo Flores, el cual marca el estándar sobre cómo deben ser tratados los menores de edad que quedan bajo custodia de autoridades migratorias, mientras el gobierno responde que las familias reciben atención adecuada. La distancia entre una versión y otra se ha vuelto parte central del conflicto que hoy rodea a ICE.

Pedro Pascal vuelve al cine

Mientras es un luchador de la vida real, Pascal también encabeza The Mandalorian and Grogu, la película con la que Lucasfilm llevará al cine a Din Djarin y Grogu después del éxito de la serie. La historia ubica a ambos al servicio de la Nueva República, cuando aún sobreviven caudillos imperiales.

Jon Favreau dirige la cinta y también es uno de sus productores, acompañado por Kathleen Kennedy y Dave Filoni. El reparto incluye a Sigourney Weaver como la coronel Ward y a Jeremy Allen White como Rotta the Hutt. La película llegará a salas y IMAX el 21 de mayo.

Con información de Variety.

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