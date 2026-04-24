Director del documental ‘Leaving Neverland’ critica ‘Michael’ y dice que el cantante era ‘peor’ que Jeffrey Epstein

El cineasta también explicó por qué el documental fue retirado de HBO

‘Michael’, la nueva película biográfica sobre Michael Jackson, revivió una de los temas más incómodos alrededor del cantante: la distancia entre su legado musical, todavía enorme, y las acusaciones de abuso sexual infantil que lo siguieron desde 1993. En una entrevista reciente, Dan Reed, director del documental ‘Leaving Neverland’, criticó con dureza la producción protagonizada por Jaafar Jackson y cuestionó que Hollywood convierta nuevamente la figura del artista en un gran producto comercial.

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¿Por qué Dan Reed critica la película ‘Michael’?

Dan Reed, quien dirigió ‘Leaving Neverland’ para HBO en 2019, señaló que no ve posible contar una historia auténtica sobre Michael Jackson sin mencionar las acusaciones de abuso sexual infantil en su contra. La nueva biopic, dirigida por Antoine Fuqua, llega a salas como una de las apuestas fuertes del año y cuenta con Jaafar Jackson, sobrino del cantante, en el papel principal.

Jaafar Jackson en ‘Michael’ (2026) (imagen: IMDb)

Reed cuestionó también los señalamientos de Antoine Fuqua contra los acusadores de Jackson. El cineasta recordó una frase atribuida al director de ‘Michael’, quien dijo a The New Yorker: “A veces la gente hace cosas desagradables por dinero”. Para Reed, esa acusación resulta irónica, pues considera que quienes están obteniendo beneficios económicos son los involucrados en la película y el patrimonio del cantante.

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“Wade y James, los protagonistas de Leaving Neverland, nunca han ganado un centavo con sus acusaciones”, dijo Reed sobre Wade Robson y James Safechuck, los dos hombres que protagonizaron su documental.

El documental ya no está disponible en HBO

En la entrevista, Reed también explicó por qué ‘Leaving Neverland’ desapareció de HBO. Según el director, el patrimonio de Michael Jackson recurrió a un contrato firmado por el cantante con HBO en 1992, relacionado con una grabación de concierto en Budapest, que incluía una cláusula de no desprestigio.

Reed calificó como “evidentemente ridículo” la interpretación de que esa cláusula pudiera aplicarse para siempre a cualquier contenido posterior de HBO sobre Jackson. Sin embargo, dijo que el patrimonio logró llegar a un acuerdo con la plataforma, lo que derivó en el retiro del documental tras seis años disponible.

El director agregó que HBO tiene licencia hasta 2029, por lo que espera poder revender la obra y hacerla disponible nuevamente después de esa fecha. También mencionó que la secuela, ‘Leaving Neverland 2: Surviving Michael Jackson’, se estrenó en YouTube en E.U., algo que describió como poco satisfactorio.

Reed cuestiona el respaldo público a Michael Jackson

La parte más dura de la entrevista llegó cuando Reed habló sobre la vigencia cultural de Jackson. A pesar del impacto inicial de ‘Leaving Neverland’, el director señaló que la popularidad del cantante no disminuyó de forma definitiva. Por el contrario, sus reproducciones crecieron, ‘MJ the Musical’ se convirtió en un éxito en Broadway y ‘Michael’ apunta a un desempeño fuerte en taquilla.

‘Leaving Neverland’ (imagen: HBO)

“Dice que a la gente no le importa que fuera un abusador de menores. Literalmente, a la gente simplemente no le importa”, afirmó Reed.

El documentalista también comparó la devoción de los fans con una forma de religión y sostuvo que muchos defensores de Jackson lo ven como una figura pura, casi intocable. Más adelante lanzó una de sus declaraciones más fuertes sobre el cantante: “Este tipo era peor que Jeffrey Epstein”.

Michael Jackson fue absuelto en 2005 y nunca fue condenado por abuso sexual. Su patrimonio ha negado las acusaciones y ha calificado ‘Leaving Neverland’ como una obra falsa y parcial. Reed, sin embargo, insiste en que los testimonios de Wade Robson y James Safechuck tienen mérito, y acusa a la industria de preferir la explotación comercial del catálogo y la imagen de Jackson antes que enfrentar esa parte de su historia.

Con información de THR.

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