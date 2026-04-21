‘Michael’: Jaafar Jackson responde a la polémica por el supuesto ‘blanqueamiento de su tío’, ‘El rey del pop’

El joven actor habló sobre una de las controversias más grandes del cantante

La película biográfica de Michael Jackson reconstruirá la vida del cantante más influyente del pop. Sin embargo, ahora mismo se enfrenta a cuestionamientos que rebasan lo cinematográfico y van directo a la imagen pública del artista. En esto contexto, Jaafar Jackson, actor principal, habla sobre lo que para él es la idea más errónea que el mundo tenía sobre su tío.

La idea falsa sobre Michael Jackson, según Jaafar Jackson

Durante la promoción de la nueva película en Los Ángeles, Jaafar decidió confrontó uno de los rumores más persistentes sobre su tío. El actor no esquivó la controversia y abordó la creencia de que el cantante buscaba cambiar su identidad racial, de afroamericano a blanco estadounidense.

“¿La idea falsa más grande? Yo diría el que creyeran que quería ser blanco, eso es un gran error y esta película te ayuda a entender qué pasó, que el vitíligo jugó un papel muy importante en su vida y que tuvo que lidiar con eso desde temprana edad.”, expresó para Extra el protagonista al referirse a la polémica que acompañó al cantante por muchos años.

Michael Jackson

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Michael Jackson y el vitíligo

El vitíligo fue un factor determinante en la vida de Michael Jackson, aunque durante muchos años no se comprendió del todo. Se trata de una condición que provoca la pérdida de pigmentación en la piel, lo cual provoca manchas irregulares que pueden expandirse con el tiempo.

Michael habló del tema en 1993, cuando explicó que su intención jamás fue la de cambiar el color de su piel. Aun así, lo que se dijo y se escribió a nivel publico siguió otro camino, siempre alimentado por especulaciones y por la exposición mediática que rodeaba todos los aspectos de su vida como estrella mundial.

La película Michael retomará ese episodio desde otra perspectiva. Según lo adelantado por Jaafar, el argumento muestra cómo el artista enfrentó el diagnóstico desde joven y al mismo tiempo que su ascenso a la fama.

Actores y dirección en la nueva película de Michael Jackson

Dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan, la producción es un recorrido por distintas etapas de la vida del cantante. Abarca desde sus años con The Jackson 5 hasta el inicio de su carrera en solitario, con especial atención a los conflictos familiares, tan comentados y de dominio público hoy en día.

Jaafar Jackson interpreta al artista en su debut cinematográfico, acompañado estrellas como Colman Domingo como Joe Jackson y Nia Long como Katherine Jackson. También participan Miles Teller, Laura Harrier y Juliano Krue Valdi, quien interpreta al Michael infantil.

Jafaar Jackson como Michael Jackson

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¿Por qué Paris Jackson no se involucró en la película?

La relación de la familia con el proyecto ha sido otro punto de gran interés, y muy polémico en realidad. Paris Jackson, hija del cantante, decidió no participar en la producción y expresó reservas sobre versiones tempranas del guion.

En declaraciones previas, Paris señaló que este tipo de películas tienden a moldear la historia bajo ciertas decisiones narrativas. A través de historias de Instagram, publicadas el año pasado, la joven de 28 años opinó que Hollywood tiende a “dulcificar” las vidas de las grandes figuras del entretenimiento, y que lo que veremos en la película no es del todo la realidad que vivió su padre.

Esta ausencia contrasta mucho con el respaldo de otros integrantes de la familia, como Katherine Jackson, quien avaló la elección de Jaafar para el papel principal. Por otro lado, Janet Jackson, quizá la segunda Jackson más popular de todo el clan, prefiero declinar la invitación a ser representada en la película, pidiendo encarecidamente quedar fuera de la pantalla.

Michael se estrena hoy en salas de cine mexicanas.

Con información de TMZ.