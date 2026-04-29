‘Michael’: Director de ‘Leaving Neverland’ dice que el cantante fue retratado como un ‘muñeco de plástico asexual’

Tras el poderoso arranque en taquilla de Michael, Dan Reed, director del documental Leaving Neverland, criticó con dureza la manera en que el biopic presenta al cantante y omite las acusaciones de abuso infantil que rodearon sus últimos años.

Dan Reed opina sobre la representación de Michael en la película

Reed vio la película y separó la parte dedicada al Michael niño, que le pareció más creíble, y la etapa adulta, interpretada por Jaafar Jackson. Ahí, según dijo en entrevista exclusiva con Variety, la cinta perdió fuerza y redujo al artista a una presencia sin conflicto interno.

El director afirmó que Jaafar es un gran bailarín, aunque consideró que su actuación se siente rígida por falta de material en el guion. Lo que vino con la época adulta de Michael en la película no le gustó:

“Se convierte en una figura de cera que interpreta canciones de máquina de discos, pero no se profundiza en la personalidad de Jackson. En la película, es una figura asexual, como un muñeco de plástico. Y, por supuesto, su relación con los niños se distorsiona por completo al retratarlo como un niño grande y excéntrico, lo cual sabemos que no refleja la realidad completa.”

Jafaar Jackson en Michael

También señaló las escenas donde Jackson visita niños enfermos en hospitales. A su juicio, esos pasajes le provocaron incomodidad porque reducen toda relación infantil del cantante a actos benéficos, dejando fuera las denuncias de Wade Robson, James Safechuck y otros acusadores.

No te pierdas: ‘Michael’ establece récord de taquilla con debut de 217 millones de dólares a nivel mundial

Sobre cómo la familia Jackson ha protegido el legado de Michael

Reed cuestionó que el patrimonio de Jackson y los proyectos autorizados alrededor del cantante siempre sostienen una versión limpia de su historia. De acuerdo con su testimonio, los musicales, homenajes, celebraciones y películas prefieren honrar al artista antes que mirar de frente las acusaciones.

“Jackson es un mito estadounidense, además de ser una persona real, por lo que se ha transformado en algo mucho más grande que quien realmente fue. Cuando eso sucede, en realidad no importa quién fue la persona, porque se ha transfigurado en algo que pertenece a la cultura. Se ha convertido en parte del imaginario colectivo, y el imaginario colectivo jamás podrá incluir el hecho de que era un pedófilo. Simplemente no es posible.”

También criticó a Antoine Fuqua por sus comentarios sobre personas que podrían hacer cosas terribles por dinero. Reed respondió que promover una versión falsa alrededor de un hombre acusado de pederastia es desagradable.

El caso de Jordan Chandler

Michael Jackson

De lo más comentado alrededor de Michael es la ausencia del caso Jordan Chandler. El guion original sí contemplaba las acusaciones de 1993, pero esas escenas salieron del corte final por una cláusula del acuerdo legal que impediría representar o mencionar a Chandler en cine o televisión.

Reed no acepta esa explicación como suficiente. Dijo que Wade Robson y James Safechuck nunca llegaron a un acuerdo económico con Jackson, por lo que la película pudo haber abordado sus testimonios si realmente quería responder a Leaving Neverland.

Chandler acusó a Jackson de abuso sexual cuando era menor de edad. El cantante negó las acusaciones y el caso civil terminó con un acuerdo millonario. Tiempo después, la investigación penal zanjó cuando la familia dejó de cooperar con los fiscales.

Actores y producción de Michael

Michael está dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan. La película presenta el ascenso a la fama del cantante. Jaafar Jackson, sobrino del artista, interpreta a Michael Jackson. Colman Domingo es Joe Jackson, Miles Teller es John Branca y Laura Harrier interpreta a Suzanne de Passe.

También aparecen Kendrick Sampson como Quincy Jones, Larenz Tate como Berry Gordy, Jessica Sula como La Toya Jackson y Mike Myers como Walter Yetnikoff. La cinta tuvo un presupuesto reportado cercano a los 200 millones de dólares.

Hasta el momento, Michael ha recaudado 226 millones en todo el mundo.

Checa esto: ‘Michael’: Director y productor habrían recibido pagos millonarios por eliminar acusaciones de abuso