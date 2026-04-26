‘Michael’ establece récord de taquilla con debut de 217 millones de dólares a nivel mundial

Como era de esperarse, Michael Jackson volvió a convocar multitudes, pero ahora a través de su biopic. La película Michael llegó a salas por todo lo alto, al menos en taquilla, impulsada el peso cultural invariable del cantante y una campaña que puso al Rey del Pop bajo los reflectores una vez más.

Michael rompe récord en taquilla

La cinta dirigida por Antoine Fuqua acaba de abrir con 97 millones de dólares en Estados Unidos y 217 millones a nivel mundial, una cifra histórica para una biopic musical. Con tamaño estreno, Michael superó el récord que Letras Explícitas, esa maravilla sobre Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E, MC Ren y DJ Yella, mantenía desde 2015, cuando debutó con 60 millones en Norteamérica.

El nuevo número también derrota al estreno de Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury, que inició con 51 millones antes de llegar a los 910 millones globales, pese a las críticas mixtas. Michael, por ahora, ya tiene en su poder el mejor debut de todos los tiempos para una biografía cinematográfica.

Cabe menciona que el estreno también se convirtió en el segundo más grande del año, tan solo por detrás de Super Mario Galaxy: La Película, que abrió con 131 millones en abril. Esto representa el mayor golpe comercial para Lionsgate en más de una década.

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La producción de Michael tuvo un costo cercano a los 200 millones de dólares, dividido entre Lionsgate, Universal y el patrimonio de Michael Jackson. Estamos ante una de las biopics más caras jamás realizadas, aunque su excelente estreno ya redujo buena parte del riesgo.

Otras biopics taquilleras

El éxito de Michael nos recuerda cómo otras películas biográficas encontraron oro en la nostalgia musical. Bohemian Rhapsody, centrada en Freddie Mercury y Queen, se mantiene como una de las más rentables del género, con 910 millones de dólares en todo el mundo.

Elvis, dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Austin Butler, alcanzó cerca de 288 millones de dólares a nivel mundial. Su propuesta convirtió la vida de Elvis Presley en un espectáculo de música, luces, excesos y tragedia.

La ya mencionada Letras Explícitas, recaudó más de 200 millones de dólares y durante años mantuvo el récord de mejor estreno para una biopic. Rocketman, dedicada a Elton John, acumuló más de 195 millones.

Johnny y June: Pasión y Locura, sobre Johnny Cash y June Carter, reunió más de 186 millones en taquilla mundial. Ray, protagonizada por Jamie Foxx como Ray Charles, superó los 120 millones y le dio al actor un Oscar.

¿Quiénes actúan en Michael?

Michael está protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino real del cantante, quien lo en su debut cinematográfico. Juliano Krue Valdi interpreta al Michael de la infancia, cuando el artista comenzó a cantar con The Jackson 5. Colman Domingo aparece como Joe Jackson, padre del cantante, y Nia Long da vida a Katherine Jackson, su madre.

El elenco también incluye a Miles Teller como John Branca, abogado y representante ligado a la carrera del artista. Laura Harrier interpreta a Suzanne de Passe, pilar en el ascenso del grupo familiar dentro de Motown. Kendrick Sampson aparece como Quincy Jones, productor fundamental en los discos que definieron el dominio pop de Jackson. Larenz Tate interpreta a Berry Gordy, fundador de Motown y pieza esencial para comprender el arranque de The Jackson 5.

La película aborda los primeros años del cantante, su paso por el grupo familiar y su transformación en una estrella solista.

Otras películas con o sobre Michael Jackson

Antes de Michael, el título más conocido sobre el cantante era Michael Jackson’s This Is It, documental de 2009 armado con material de los ensayos para la residencia que preparaba en Londres. La película mostró el trabajo musical y físico del artista antes de su muerte.

Michael también apareció en El Mago, adaptación musical de El mago de Oz estrenada en 1978, donde interpretó al Espantapájaros junto a Diana Ross. Moonwalker, lanzada en 1988, es una fantasía musical y narrativa que se mueve en torno a sus canciones. Allí aparecen famosos segmentos con Smooth Criminal, Bad y otros momentos que acrecentaron su éxito y fama.

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