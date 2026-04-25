‘Michael’: Director y productor habrían recibido pagos millonarios por eliminar acusaciones de abuso

Era inevitable que ‘Michael’, la nueva película sobre el “Rey del Pop”, Michael Jackson, llegara acompañada por controversias, especialmente por los cambios experimentados por la producción antes de su lanzamiento. De acuerdo con información de Bloomberg, el director Antoine Fuqua y el productor Graham King habrían recibido pagos adicionales millonarios después de que la película eliminó escenas relacionadas con las acusaciones de abuso sexual infantil contra el cantante.

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¿Por qué habrían recibido pagos extra Antoine Fuqua y Graham King?

Según los reportes, Graham King, productor de ‘Michael’, tenía originalmente un acuerdo por 6 millones de dólares. Sin embargo, después de que la película tuvo que modificar parte de su contenido, habría recibido más de 10 millones adicionales por parte del patrimonio de Michael Jackson.

Jaafar Jackson en ‘Michael’ (2026) (imagen: IMDb)

Antoine Fuqua, director de la biopic, habría tenido inicialmente un pago pactado de 10 millones de dólares. Después de los cambios, según Bloomberg, recibió más de 15 millones adicionales. En conjunto, los pagos extra rondarían los 25 millones de dólares.

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La explicación reportada apunta a los reshoots y al posible impacto comercial que esos cambios podían tener en la película. The Wrap señala que el tercer acto fue descartado en medio de posibles amenazas legales de antiguos acusadores de Jackson, mientras que TMZ indica que varias escenas tuvieron que rehacerse luego de que se detectó una cláusula vinculada al acuerdo con la familia Chandler.

La cláusula legal que habría cambiado la película

Michael Jackson fue acusado públicamente de abuso sexual infantil en 1993 y llegó a un acuerdo con la familia de Jordan Chandler al año siguiente. Según los reportes, una cláusula de ese acuerdo impedía usar la representación de Chandler con fines comerciales.

Esa restricción habría sido detectada después de que escenas relacionadas con el caso ya habían sido producidas. Como resultado, el equipo tuvo que rehacer partes de ‘Michael’, con un costo de varias semanas de trabajo y millones de dólares. De acuerdo con TMZ, los abogados del patrimonio de Jackson no habrían advertido esa cláusula hasta que el material ya estaba avanzado.

La versión final de la película se concentra en el ascenso de Michael Jackson desde su infancia hasta la gira ‘Bad’ de 1988, cinco años antes de la primera acusación pública de abuso sexual infantil. The Wrap recordó que Fuqua había confirmado a The New Yorker que inicialmente pensó incluir el arresto de Jackson en 2003. “Filmé a [Michael] mientras lo desnudaban, lo trataban como a un animal, un monstruo”, dijo el director.

‘Michael’ (Imagen: Universal Pictures)

‘Michael’ divide a críticos y audiencia

Aunque ‘Michael’ ha sido cuestionada por evitar las acusaciones de abuso sexual infantil, su desempeño comercial apunta en otra dirección. Su desempeño en taquilla ha sido muy destacado dentro de su género todo apunta a que logrará recaudar mucho más en los próximos días.

También es palpable el contraste entre la recepción del público y la crítica; sobre todo porque la aprobación de la audiencia frente a la de los críticos es grande. No es un caso excepcional, este fenómeno se da en cintas de grandes franquicias o adaptaciones de obras de nicho como videojuegos, y es lógico que para los fans del “Rey del Pop” sea un deleite ver su vida en la pantalla grande.

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