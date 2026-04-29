‘Man of Tomorrow’: James Gunn responde a supuesto error sobre Lex Luthor y la identidad de Superman

El camino hacia ‘Man of Tomorrow’ ya empezó a mover discusiones entre los seguidores del nuevo DCU, aunque esta vez el debate no nació directamente de la secuela, sino de una duda sobre ‘Superman’, la película previa de James Gunn. La conversación gira alrededor de Lex Luthor, Ultraman y una pregunta que para muchos fans parece inevitable: si el villano fue capaz de usar ADN kryptoniano para crear una versión clonada del héroe, ¿por qué no pudo descubrir que Superman vive también como Clark Kent?

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¿Lex Luthor realmente debería saber quién es Superman?

La discusión comenzó a circular en redes a partir de un meme que cuestionaba la inteligencia de Lex Luthor por no haber deducido la identidad secreta de Superman. La crítica apunta a que, si el personaje interpretado por Nicholas Hoult tuvo acceso al ADN del Hombre de Acero para crear a Ultraman, entonces también debería haber contado con herramientas suficientes para rastrear su vida humana.

David Corenswet, James Gunn y Nicholas Hoult en el set de ‘Superman’ (imagen: EW)

James Gunn respondió directamente en Threads y rechazó la idea de que se trate de un error de lógica. El director explicó que Lex no tiene esa información y, más importante todavía, que desde su propia visión del mundo no tendría razones para buscarla:

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“Lex no sabe quién es, pero no sé cómo podría saberlo. A) Lex cree que Superman es un extraterrestre desconectado que quiere conquistar el mundo, así que no entiendo por qué asumiría que tiene una “identidad secreta”. B) Las gafas hipnóticas son reales. Clark parece otra persona. C) Ser un genio en algunos aspectos (en el caso de Lex, genética, electroquímica, nanotecnología, física nuclear y cuántica, por nombrar algunos) no significa ser un genio en todos los campos. Como muchos científicos (¡y artistas!), puede pasar por alto cosas básicas.”

La explicación también aclara un punto que puede ser clave para esta versión del personaje: los lentes de Clark Kent no funcionan solo como una convención clásica del cómic. Gunn afirma que los “Hypno Glasses” (gafas hipnóticas) existen dentro de este universo, por lo que Clark realmente luce como otra persona ante quienes lo miran.

El supuesto error con Ultraman

El debate se alimentó por la presencia de Ultraman, creado a partir del ADN de Superman. Para algunos espectadores, ese detalle debería bastar para que Lex identificara a Clark Kent, sobre todo si el villano tiene conocimientos científicos avanzados. Gunn, sin embargo, planteó otra lectura: Lex no es un genio en todas las áreas del saber humano y no tiene idea de que Clark Kent existe.

Comic Book Movie también señala que en la escena de la ruleta rusa Lex parece interesado en los orígenes terrestres de Superman, aunque el artículo matiza que el villano solo pregunta quién lo crió. Eso no implica necesariamente que sepa, o siquiera sospeche, que el héroe tiene una identidad civil establecida en la Tierra.

Lo que esto anticipa para ‘Man of Tomorrow’

La respuesta de Gunn llega mientras crece la atención sobre ‘Man of Tomorrow’, película que llegará a los cines el 9 de julio de 2027. La secuela reunirá de nuevo a David Corenswet como Superman y Nicholas Hoult como Lex Luthor, pero ahora con una dinámica distinta: ambos tendrán que dejar de lado sus diferencias para enfrentar a Brainiac, interpretado por Lars Eidinger.

Gunn ya adelantó que la película no estará centrada únicamente en Superman. La relación entre Clark y Lex será parte esencial de la historia, como explicó en una entrevista reciente:

‘Superman’ (imagen: Warner Bros.)

“En esencia, se trata de Clark y Lex. Me identifico con ambos. Me identifico con la ambición y la obsesión de Lex, sin el asesinato. Y me identifico con la fe de Superman en la gente, sus valores del Medio Oeste. Son dos facetas de mí mismo.”

El reparto también contempla el regreso de Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl y Maria Gabriella de Faria como The Engineer. Aaron Pierre retomará su papel de John Stewart tras ‘Lanterns’, mientras Adria Arjona también aparece vinculada al proyecto como Maxima, aunque alrededor de su papel todavía circula especulación entre los fans.

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