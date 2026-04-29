Gina Carano revela que se distanció de Pedro Pascal tras su despido de ‘The Mandalorian’

La actrioz volvió a hablar de su relación con el protagonista de 'The Mandalorian'

La salida de Gina Carano de ‘The Mandalorian’ todavía deja ecos dentro de Star Wars. A cinco años de su despido, y después de cerrar una demanda contra Disney, la actriz volvió a hablar de su relación con algunas de las figuras más importantes de la serie. Aunque reveló que retomó contacto con Jon Favreau y Dave Filoni, también confirmó que su vínculo con Pedro Pascal quedó prácticamente detenido tras la polémica que la apartó de Lucasfilm.

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¿Qué dijo Gina Carano sobre Pedro Pascal?

En una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, Gina Carano habló sobre las consecuencias personales y profesionales que dejó su salida de ‘The Mandalorian’. Uno de los puntos más llamativos fue su relación con Pedro Pascal, protagonista de la serie y uno de sus compañeros de reparto durante las primeras temporadas.

Pedro Pascal y Gina Carano en ‘The Mandalorian’ (imagen: Disney)

“Pero no. Pedro y yo no mantenemos contacto.”

La declaración no llegó acompañada de ataques personales. De hecho, el reporte recuerda que Pascal no la denunció públicamente durante el momento más intenso de la controversia. Sin embargo, Carano había dicho antes que el actor le sugirió, en los meses previos a su despido, que tratara de calmar a sus críticos diciendo lo que la presión en redes quería escuchar.

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El despido de Lucasfilm y la demanda contra Disney

Gina Carano interpretó a Cara Dune, una exsoldado de choque de la Alianza Rebelde que se convirtió en aliada de Din Djarin y Grogu. Su personaje apareció por primera vez en el episodio “Chapter 4: Sanctuary” y llegó a tener suficiente peso dentro de ‘The Mandalorian’ como para encabezar una serie derivada, ‘Rangers of the New Republic’.

Todo cambió en febrero de 2021. Lucasfilm la despidió después de una serie de publicaciones en redes sociales, entre ellas una biografía de Twitter con “beep/bop/boop”, añadida poco después de que Pedro Pascal colocara sus pronombres “he/him” en la suya, y una publicación de Instagram en la que comparó el clima político hacia conservadores en E.U. con el trato a los judíos en la Alemania nazi.

El estudio calificó esas publicaciones como “aborrecible e inaceptable” y afirmó que denigraban a personas “basado en sus identidades culturales y religiosas”. Como consecuencia, ‘Rangers of the New Republic’ quedó cancelada y Cara Dune fue escrita fuera de la historia.

Tres años después, con respaldo de Elon Musk, Carano demandó a Disney por despido injustificado. El caso se resolvió en agosto pasado mediante un acuerdo confidencial. La actriz no quiso hablar de los términos, pero sí destacó el cambio de tono en el comunicado posterior de Disney, donde la compañía dijo que esperaba “identificar oportunidades para trabajar juntos” y señaló que ella había sido respetada por directores, compañeros y equipo.

Aunque su relación con Pedro Pascal parece distante, Gina Carano sí reveló que en enero de 2026 tuvo una llamada por Zoom con Jon Favreau, creador de ‘The Mandalorian’, y Dave Filoni, director creativo de Lucasfilm. La actriz describió la conversación como un intento de retomar contacto después del conflicto.

Gina Carano (Imagen: Mark Von Holden/Invision/AP)

“Creo que fue algo así como: ‘pongámonos en contacto’,’” dijo Carano. También aclaró que, incluso durante el momento más complicado de su salida, nunca vio a Favreau ni a Filoni como responsables directos de lo ocurrido:

“Dave Filoni y Jon Favreau nunca fueron los malos para mí.”

La actriz no quiso revelar si en esa llamada se habló de un posible regreso a Star Wars. “Realmente no voy a revelar nada de eso”, señaló. Por ahora, no hay confirmación oficial de que Cara Dune aparezca en ‘The Mandalorian and Grogu’, película dirigida por Favreau y programada para llegar a cines el 22 de mayo de 2026.

Mientras tanto, Carano prepara otro regreso, pero lejos de los sets: volverá a las artes marciales mixtas para enfrentar a Ronda Rousey el 16 de mayo en Los Ángeles. La pelea llega apenas unos días antes del estreno de la nueva película de Star Wars, en un momento donde su futuro en Hollywood vuelve a quedar bajo observación.

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