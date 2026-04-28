‘Enredados 2’: Director revela por qué la secuela no fue aprobada por Disney pese al éxito de la original

A más de quince años de su estreno, ‘Enredados‘ sigue siendo una de las películas más queridas de la etapa moderna de Disney Animation. La cinta de 2010, protagonizada por Rapunzel y Flynn Rider, tuvo un fuerte desempeño comercial y terminó convertida en una de esas historias que el público esperaba ver continuar en la pantalla grande. Sin embargo, una secuela cinematográfica nunca fue aprobada por el estudio, y ahora uno de sus directores explicó qué ocurrió detrás de esa decisión.

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¿Disney pensó realmente en hacer ‘Enredados 2’?

La respuesta es sí. Nathan Greno, codirector de ‘Enredados‘, confirmó en entrevista con The Direct que en Disney sí existieron conversaciones para desarrollar una continuación de la película animada. El dato no es menor: la original fue un éxito global, con una recaudación mundial de US$591.7 millones, una cifra que parecía suficiente para justificar una segunda entrega.

‘Tangled’ (imagen: Disney)

Pero el caso de ‘Enredados‘ no fue tratado simplemente como una propiedad que debía explotarse por inercia. De acuerdo con Greno, el equipo creativo se enfrentó a un problema muy específico: encontrar una razón narrativa lo bastante fuerte para continuar la historia de Rapunzel después del cierre de la película. El director lo explicó con una comparación directa con otros clásicos de Disney: “Una vez que Pinocho se convierte en un niño de verdad, ¿qué más se puede decir? Una vez que la Bestia se convierte en humano, ¿qué más se puede decir?”

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¿Por qué la secuela nunca avanzó?

El director aclaró que no está en contra de las secuelas. Incluso mencionó que hay continuaciones capaces de justificar plenamente su existencia, como ‘Toy Story 2‘. El problema, en este caso, fue que el equipo original de ‘Enredados’ no encontró una historia que se sintiera necesaria, especialmente después de que la película resolviera el arco principal de Rapunzel.

Según Greno, Disney reunió al equipo original en una sesión fuera de sus oficinas para buscar posibilidades reales de continuación. La intención existió, pero el resultado no fue el esperado: “De hecho, hicimos una reunión fuera de las instalaciones de Disney, reunimos al equipo original y hablamos sobre ello durante horas, y nos fuimos diciendo: ‘No pudimos encontrar una historia que valiera la pena contar’.”

En lugar de forzar una secuela, el equipo optó por un proyecto más pequeño y natural: el corto ‘Tangled Ever After‘, estrenado en 2012, que muestra la boda de Rapunzel y Eugene. Para Greno, esa historia sí respondía a una pregunta concreta de los fans. “Había un corto donde hicimos la boda, porque la gente venía y preguntaba, como, ‘¿Dónde es la boda?’ Así que hicimos la boda, porque nos pareció lo más natural.”

El futuro de ‘Enredados’ estará en el live-action

Aunque ‘Enredados 2’ nunca fue aprobada como película animada, la franquicia no quedó detenida. En Disney+ hay varios contenidos relacionados con la historia, incluyendo la película original, una versión sing-along, el corto de la boda, la película televisiva ‘Tangled Before Ever After’, la serie animada ‘Rapunzel’s Tangled Adventure‘ y la colección de cortos ‘Tangled: The Series – Short Cuts‘.

Teagan Croft, la actriz de Rapunzel del live-action de ‘Enredados’ (imagen: IMDb)

Además, Disney ya trabaja en una nueva versión live-action de ‘Enredados’. El proyecto tendrá a Teagan Croft como Rapunzel, Milo Manheim como Flynn Rider y Kathryn Hahn como Madre Gothel. Michael Gracey, director de ‘El gran showman‘, estará al frente de la película, mientras que Jennifer Kaytin Robinson figura como guionista.

Sobre este remake, Greno prefirió no hacer un juicio directo sobre el elenco ni sobre la dirección creativa. Admitió que no sabe si Disney seguirá de cerca la película animada o si intentará un enfoque distinto: “Hay muchos enfoques diferentes en estos remakes.” Aun así, dejó claro que su entusiasmo personal está en las historias originales, especialmente en una industria donde las marcas conocidas siguen dominando buena parte de los planes de los grandes estudios.

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