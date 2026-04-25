‘Piratas del Caribe 6’ sigue en desarrollo: Esta es la condición para el regreso de Johnny Depp

La sexta entrega de ‘Piratas del Caribe’ continúa en los planes de Disney, aunque su avance ha sido más lento de lo esperado para una franquicia que durante años fue una de las apuestas más rentables del estudio. El productor Jerry Bruckheimer ha insistido en que el proyecto sigue vivo, pero también ha dejado claro que el principal obstáculo sigue siendo el guion. Entre un posible reboot, una continuación directa y la participación todavía incierta de Johnny Depp, el futuro de Jack Sparrow permanece abierto, aunque bajo una condición muy específica.

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¿Qué tendría que pasar para que Johnny Depp vuelva como Jack Sparrow?

La situación es delicada porque el personaje está profundamente asociado con la identidad de la saga, y probablemente los fans no estaráin dispuestos a pagar un boleto de cine sin el actor que fue el rostro oficial de la franquicia desde su inicio, pero Disney también ha explorado la posibilidad de llevar la franquicia hacia nuevos personajes y nuevas rutas narrativas.

Gore Verbinski y Johnny Depp en el set de ‘Piratas del Caribe: El cofre de la muerte’ (2006) (imagen: IMDb)

El regreso de Johnny Depp a ‘Piratas del Caribe’ no está confirmado, pero tampoco ha sido descartado. De acuerdo con declaraciones recientes de Jerry Bruckheimer, el actor podría volver si el personaje está escrito de una forma que le resulte convincente. El productor lo resumió así: “Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría”.

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Bruckheimer añadió: “Todo se reduce a lo que está escrito en la página, como todos sabemos… Todavía estamos trabajando en un guion. Queremos hacerlo”. Es decir, la condición no sería únicamente contractual o comercial, sino creativa: Depp tendría que sentirse atraído por la manera en que Jack Sparrow aparece en la historia.

Disney trabaja en más de una versión de la película

Según lo informado por Collider, ‘Piratas del Caribe 6’ no avanza como un proyecto único y cerrado. Jerry Bruckheimer ha hablado de más de un guion en desarrollo. Uno de ellos estaría a cargo de Jeff Nathanson, guionista de ‘Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales’, y apuntaría hacia un reboot de la franquicia.

Otra línea de desarrollo involucra a Ted Elliott, coescritor de las primeras entregas, y a Craig Mazin, conocido por ‘Chernobyl’ y ‘The Last of Us’. Mazin explicó que ambos llegaron a una historia que le parecía prometedora: “Se nos ocurrió esta historia realmente genial”. Sin embargo, también reconoció que no tiene certeza sobre el estado actual de esa versión: “La verdad es que no sé qué está pasando con eso”.

El proyecto también ha estado vinculado a Margot Robbie, cuya participación fue mencionada previamente por Bruckheimer. En 2025, el productor dijo sobre ella: “todavía está involucrada”. Aun así, no se ha confirmado si esa versión sería independiente, un reboot o parte de una continuidad más amplia.

El juicio con Amber Heard cambió el panorama de la franquicia

La ausencia de Johnny Depp en Disney quedó marcada por su conflicto legal con Amber Heard. Durante el juicio por difamación de 2022, el actor declaró que se había sentido apartado de la franquicia tras las acusaciones en su contra, aunque Jack Sparrow siguió presente en mercancía y atracciones.

Johnny Depp (Fotografía: Elliot Nyman/Pantheon Art)

El jurado falló principalmente a favor de Depp, mientras Heard obtuvo una compensación menor por una contrademanda. Meses después, ambos llegaron a un acuerdo y retiraron sus apelaciones. Desde entonces, Depp ha retomado su carrera con proyectos como ‘Jeanne du Barry’, además de dirigir ‘Modì, Three Days on the Wing of Madness’ y sumarse a nuevas películas como ‘Day Drinker’ y ‘Ebenezer: A Christmas Carol’.

Por ahora, ‘Piratas del Caribe 6’ sigue sin fecha de estreno ni elenco confirmado. Lo único claro es que Disney no ha soltado la franquicia, Bruckheimer quiere hacer la película y el regreso de Jack Sparrow dependerá de una página que todavía no termina de escribirse.

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