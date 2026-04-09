Ian McKellen confiesa que ‘se enamoró’ de Johnny Depp luego de trabajar con él en su nueva película navideña

La nueva adaptación de Ebenezer: A Christmas Carol reunió a dos figuras de larga trayectoria que, contra cualquier previsión, encontraron una química inesperada durante el rodaje. Ian McKellen y Johnny Depp compartieron set en este proyecto de fantasía e introspección, y ahora el actor de Gandalf admite que su colega le resultó encantador.

Ian McKellen dice que “se enamoró” de Johnny Depp

Durante la promoción de The Christophers en Nueva York, Ian McKellen habló sobre su experiencia al trabajar con Johnny Depp en su nueva película navideña, Ebenezer. Fue ahí donde describió el ambiente del rodaje y la impresión que le dejó su compañero de reparto, a quien percibió en una etapa muy activa.

“Está en muy buena forma”, dijo, y procedió a detallar una serie de cualidades que lo sorprendieron. “Efervescente, divertido, irreverente, serio, todo al mismo tiempo”. El actor también describió el ambiente general del set como un espacio donde predominó la complicidad entre el elenco: “Fue un poco una fiesta de amor, de verdad. Me enamoré de él”.

Johnny Depp en Ebenezer: A Christmas Carol

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¿De qué trata Ebenezer: A Christmas Carol?

La película retoma ese clásico relato de Charles Dickens publicado en 1843, protagonizado por Ebenezer Scrooge, un hombre avaro y aislado, tanto en el plano espacial como emocional. La nos presenta su encuentro con fuerzas sobrenaturales que lo obligan a confrontar distintas etapas de su vida.

En esta nueva versión dirigida por Ti West (Pearl, MaXXXine), el relato no dejará fuera los elementos principales del relato original, aunque se plantea desde una mirada que busca explorar los aspectos más oscuros del personaje (muy West). La adaptación tendrá como centro un viaje que atraviesa pasado, presente y futuro, en un intento por replantear las decisiones de su personaje principal.

Johnny Depp interpreta a Scrooge, mientras que Ian McKellen será Jacob Marley. A través de estos personajes, la película se adentra en temas relacionados con la memoria, la culpa, la muerte y la posibilidad de cambio.

¿Quiénes actúan y cuándo se estrena?

Andrea Riseborough participa como una de las presencias sobrenaturales que guían el recorrido del protagonista, mientras que Tramell Tillman asume otro de esos fascinantes roles simbólicos.

Rupert Grint también forma parte del reparte en el papel de Bob Cratchit, acompañado por Daisy Ridley, Sam Claflin, Charlie Murphy, Arthur Conti y Ellie Bamber, estrellas muy famosas en el vecindario de Hollywood.

Ian McKellen en El Señor de los Anillos

El rodaje se llevó a cabo en locaciones de Dublín y Londres, con un calendario que comenzó en enero. La película tiene previsto su estreno en Estados Unidos el 13 de noviembre de este año bajo el sello de Paramount Pictures. La producción forma parte de esa nueva tendencia que busca revisitar historias clásicas desde perspectivas distintas.

La vida de Johnny Depp tras Amber Heard

La trayectoria de Johnny Depp atravesó un proceso de reconfiguración tras su disputa legal con Amber Heard. Luego de ese episodio, su trabajo en grandes producciones de Hollywood se redujo; lo despidieron de la saga de Aniamles Fantásticos y pasó a la lista negra de Hollywood tras hacerse públicas las acusaciones de violencia doméstica reveladas por Heard. Estos hechos iniciaron ese episodios amargo en su vida y lo llevaron a explorar proyectos fuera de la industria estadounidense.

Películas como Minamata, filmada en Japón, y La Favorita del Rey, con base en Francia, fueron su regreso a la pantalla en contextos internacionales, donde encontró espacios para continuar su trabajo como actor. Estos proyectos le permitieron mantener su actividad en la industria.

Su participación en una nueva adaptación de Ebenezer: A Christmas Carol, así como su colaboración en Day Drinker junto a Penélope Cruz, indica un movimiento hacia producciones mayores. Poco a poco, su carrera regresa a los circuitos que habitó antes, lejos del escándalo mediático y las visitas interminables a tribunales en compañía de abogados.

Ahora la verdadera pregunta es, ¿volverá como Jack Sparrow en la nueva película de Piratas del Caribe?

Con información de Variety.

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