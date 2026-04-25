Gina Carano revela reunión con Lucasfilm y abre la puerta a su regreso a ‘The Mandalorian’

Aunque no confirmó su regreso como Cara Dune, sus declaraciones emocionarán a los fans

El futuro de Cara Dune en Star Wars parecía sellado para siempre, pero nuevas declaraciones sugieren que las cosas han cambiado… a unas semanas del estreno de ‘The Mandalorian and Grogu’, Gina Carano reveló que tuvo una reunión virtual con figuras clave de Lucasfilm después de resolver su disputa legal con Disney. La actriz no confirmó un regreso a la franquicia, pero sus declaraciones llegan en un momento emocionante para la saga, que prepara el salto cinematográfico de Din Djarin y Grogu.

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¿Podría Cara Dune volver a Star Wars?

Durante una entrevista reciente con Ariel Helwani, Gina Carano habló sobre la posibilidad de retomar su carrera en Hollywood tras el conflicto que marcó su salida de ‘The Mandalorian’. Al ser cuestionada sobre si cree que la industria estaría dispuesta a recibirla de nuevo, la actriz dijo que no está segura, aunque aseguró que varias personas del medio se le han acercado para expresarle apoyo.

Gina Carano (Imagen: Mark Von Holden/Invision/AP)

En ese contexto, Carano confirmó que habló con Dave Filoni y Jon Favreau después de llegar a un acuerdo con Disney. La conversación, según la actriz, ocurrió por Zoom y tuvo un tono cordial:

“Ya hablé con Dave Filoni y Jon Favreau. Fue un placer. Después de resolver la demanda, tuvimos una videollamada por Zoom. Fue muy agradable.”

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La actriz también recordó una broma de Favreau durante la llamada:

“Entonces, ¿dónde la dejamos?”

La frase no confirma ningún plan concreto, pero sí alimenta la posibilidad de que Lucasfilm esté dispuesto a reconsiderar el lugar de Carano dentro de Star Wars. Hasta ahora, no hay anuncio oficial sobre la aparición de Cara Dune en ‘The Mandalorian and Grogu’.

El despido, la demanda y el acuerdo con Disney

Gina Carano interpretó a Cara Dune desde el episodio “Chapter 4: Sanctuary” de ‘The Mandalorian’. El personaje era una exsoldado de choque de la Alianza Rebelde originaria de Alderaan, que más tarde se convirtió en mercenaria y aliada de Din Djarin y Grogu. Su presencia llegó a ser lo suficientemente importante como para que Lucasfilm contemplara una serie spinoff titulada ‘Rangers of the New Republic’.

Ese proyecto quedó detenido después de la salida de la actriz en 2021. Lucasfilm anunció entonces que Carano ya no formaba parte de sus planes, luego de una serie de publicaciones polémicas en redes sociales. Entre ellas estuvo una comparación entre ser republicano en E.U. y ser judío durante el Holocausto. También enfrentó críticas por publicaciones consideradas anti-trans y anti-vacunas.

En 2024, Carano demandó a Disney y Lucasfilm por despido injustificado y discriminación. La actriz sostuvo que fue castigada por sus opiniones políticas, mientras que otros actores de la franquicia no habrían recibido el mismo trato por expresiones públicas de carácter político. La demanda fue financiada por Elon Musk, como parte de una promesa de apoyo legal a usuarios de X.

El caso terminó en 2025 con un acuerdo extrajudicial. Los términos no fueron revelados. Disney y Lucasfilm señalaron entonces que esperaban “identificar oportunidades para trabajar juntos”, una frase que ahora cobra más peso tras la reunión mencionada por la actriz.

Pedro Pascal caracterizado como Din Djarin para ‘The Mandalorian and Grogu’ (imagen: Instagram @pascalispunk)

‘The Mandalorian and Grogu’ se acerca a los cines

‘The Mandalorian and Grogu’ tiene estreno previsto en cines e IMAX el 22 de mayo de 2026. La película, dirigida por Jon Favreau, marcará el regreso de Star Wars a la pantalla grande después de varios años de prioridad para las series de streaming.

Por ahora, el reparto confirmado incluye a Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White y Jonny Coyne. Gina Carano no ha sido anunciada oficialmente como parte del elenco, por lo que cualquier aparición de Cara Dune sigue en terreno de especulación.

La diferencia es que, tras el acuerdo legal y la conversación con Filoni y Favreau, la puerta ya no parece completamente cerrada. No significa que Cara Dune vaya a aparecer en la película, pero sí que el vínculo entre la actriz y Lucasfilm dejó de estar congelado públicamente. Para una franquicia que suele guardar sorpresas hasta el último momento, eso basta para que el tema vuelva a tomar fuerza entre los fans.

Con información de Comic Book Movie.

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